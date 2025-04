Kiinteistökehittäjä Toivo Group pyrkii pörssin päälistalle

Suomalaiseen kiinteistökehitykseen ja -omistukseen erikoistuneen Toivo Groupin hallitus on päättänyt tavoitella yhtiön osakkeiden siirtämistä Helsingin pörssin pörssilistalle kuluvan aikana.

Päätös perustuu tavoitteisiin, joiden keskiössä on liiketoiminnan kiihdyttäminen, omistaja-arvon kasvattaminen sekä luottamuksen vahvistaminen ja prosessien jatkuva kehittäminen.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se on menestynyt hyvin First North listautumisensa jälkeen markkinaolosuhteista huolimatta. Tosin väite ei saa tukea yhtiön kurssikehityksestä, sillä Toivo Groupin osakkeen arvo on laskenut listautumisen jälkeen 63 prosenttia.

Yhtiön päälistasiirtymän tavoitteena on kiihdyttää kehitystä ja hyödyntää kiinteistötoimialan avautuvat mahdollisuudet sekä kasvattaa markkinaosuutta. Samalla yhtiö jatkaa strategiansa kehittämistä kohti voimakkaampaa kasvua.

Yhtiö listautui First North -markkinapaikalle vuonna 2021 ja on sen jälkeen aktiivisesti kehittänyt hallintomalliaan, raportointiaan ja prosessejaan vastaamaan päälistan vaatimuksia. Siirtyminen päälistalle tukee Toivo Groupin tavoitetta nostaa brändinsä tunnettuutta ja vahvistaa uskottavuuttaan kaikissa sidosryhmissä.

Päälistasiirtymän tavoitteena on myös parantaa osakkeen likviditeettiä sekä houkutella laajempaa omistajakuntaa, mukaan lukien uusia instituutionaalisia sijoittajia. Päälistalle siirtyminen tukee yhtiön pitkän aikavälin kasvustrategiaa ja vahvistaa sen asemaa sijoituskohteena.

Toivo Group on käynnistänyt valmistelut päälistalle siirtymiseen. Siirtymä edellyttää hyväksyntää viranomaisilta sekä listautumisprosessin viimeistelyä. Yksityiskohtainen aikataulu ja lisätiedot tiedotetaan markkinoille myöhemmin. Päälistalle siirtymisen yhteydessä ei ole tarkoitus toteuttaa osakeantia.

”Toivo Group Oyj on ollut listattuna First North -markkinapaikalla vuodesta 2021 lähtien. Tänä aikana olemme kehittäneet toimintaamme merkittävästi ja rakentaneet vankkaa perustaa tulevaisuuden kasvulle. Nyt on oikea aika ottaa seuraava askel ja siirtyä Päälistalle”, toteaa toimitusjohtaja Markus Myllymäki.

Toivo Groupin liikevaihto laski viime vuonna yhdeksän prosenttia edellisvuodesta 39,8 miljoonaan euroon. Liikevoitto nousi kuitekin plussalle 4,5 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli negatiivinen -0,31 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan vuosi 2025 ei tuo mukanaan merkittävää markkinamuutosta, mutta ensimmäiset elpymisen merkit ovat nähtävissä.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla asuntojen ylitarjonta alkaa vähentyä, mikä tukee asuntojen arvon kääntymistä selkeämpään nousuun. Asuntokauppa osoittaa piristymisen merkkejä, ja kiinteistötransaktiovolyymit alkavat vähitellen nousta vuoden 2024 pohjalukemista.

Vaikka korkotaso pysyy edelleen koholla, maltillinen korkojen lasku tukee sekä asuntokaupan että sijoituskysynnän asteittaista elpymistä. Toivo Groupin mukaan markkinoiden epävarmuus on edelleen merkittävää, mutta pitkän aikavälin rakenteelliset tekijät, kuten asuntotarpeen kasvu ja tarjonnan väheneminen, luovat vakaan pohjan arvonkehitykselle.

Toivo Group odottaa merkittävää tuloskasvua tänä vuonna. Yhtiö arvioi liikevoiton olevan 6–11 miljoonaa euroa vuonna 2025, kun viime vuonna liikevoitto oli 4,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön liiketoimintamalli perustuu siihen, se yhdistää koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketjun kiinteistökehityksestä rakennuttamiseen ja valmiin kiinteistön omistamiseen, hallinnointiin ja vuokraukseen. Toivo hoitaa omalla tiimillään myös kiinteistön koko elinkaaren raakamaasta vuokrasopimusneuvotteluihin ja kiinteistön ylläpitoon.