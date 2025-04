Alkon halvat ”kyykkyviinit” testattu – tässä voittaja

Fiksuviini.fi-palvelu testasi kevään 2025 aikana kaikki Alkon alle yhdeksän euron puna- ja valkoviinit sekä kaikki alle 10 euron kuohuviinit. Fiksuviinin perustajan Henry Johanssonin mukaan idea sai alkunsa siitä, kun Fiksuviini arvioi sosiaalisessa mediassa Alkon edullisimman punaviinin, mikä sai poikkeuksellisen paljon huomiota.

Viesti seuraajilta oli hyvinkin selvä: edulliset viinit kiinnostavat ja niistä kirjoitetaan tai niitä arvioidaan aivan liian vähän.

Johansson kertoo, että Fiksuviini on saanut seuraajiltaan usein toiveita Alkon "kyykkyviinien" testaamisesta. Nämä viinit ovat Alkon matalimman hintakategorian viinejä.

Kuohuviineistä yksi oli laadullisesti selkeästi yli muiden. Aidon, laadukkaan cavan löytyminen näin edullisesti oli todella hämmästyttävää.

Monistrol Selección Especial Cava Brut valikoitui parhaaksi.

”Alle 10 € kuohuviineissä korostui useasti viinien makeus. Harmittavasti, viinit olivat usein teknisesti hieman epäpuhtaita ja voittaja erottuikin edukseen helposti. On oikeastaan hankalaa uskoa, että perinteisellä samppanjamenetelmällä valmistettua viinin voi edes saada alle 10€ hintaan näinä aikoina”, Johansson toteaa.

Monistrol Selección Especial Cava Brut on Johanssonin mukaan kirkas viini, jolla on kaunis vaalea oljenkeltainen väri ja runsaat kuplat. Tuoksu on puhdas, runsaahko, raikas ja nuori. Tyylikkäässä sekä suoraviivaisessa hedelmäisessä tuoksussa on kypsää Granny Smith omenaa, limen ja sitruunan kuorta.

Maku on kuiva, puhdas ja raikas ja alku hapokas, mutta samalla raikkaan hedelmäinen. Maun intensiteetti on keskirunsas. Siinä on tuoksusta tuttuja aromeja, mutta enemmän sitrushedelmien kautta. Lopussa kuvaan tulee vihreän omenan makua.

Alkoholipitoisuudeltaan tämä on keskitasoa ja makumaailmaltaan sitrushedelmäinen ja raikkaan omenainen. Keskipitkä puhdas jälkimaku päättyy omenan sekä sitruunankuoren makuun.

Aiemmin Fiksuviini selvitti, mistä maasta tulee maailman parhaat hinta-laatusuhteen viinit.

Yrityksen mukaan parhaat hinta-laatusuhteen viinit tulevat Espanjasta. Espanjan erottaa kaikista muista viinimaista siinä, että osaa viinejä kypsytetään pitkään ja siitä huolimatta ne ovat kohtuullisen hintaisia, jopa edullisia. Tämä on Fiksuviinin mukaan todella poikkeuksellista.