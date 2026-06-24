Sijoittajat metsästävät osakemarkkinoilla pikavoittoja

Osakemarkkinat ovat palanneet jälleen tilanteeseen, jossa uusien listautumisten ja yrityskauppojen määrä on kasvanut merkittävästi.

Kuva: Hannu Angervuo.

USA:n osakemarkkinoilla edellinen huippu nähtiin vuonna 2021, jolloin osakeannit ja uudet listautumiset nousivat kaikkien aikojen huippuun. Huipun saavuttamisessa auttoi keskuspankkien nollakorot ja ennätysmäinen likviditeetin lisäys markkinoille. Toki keskuspankkien tavoite oli estää koronavuoden 2020 jälkeistä deflaation uhkaa.

Helsingin pörssi sai osansa sijoittajien juhlista, sillä vuonna 2021 pienten, kasvuhakuisten yhtiöiden First North Suomi -listalle listautui peräti yli kaksikymmentä yritystä. Pörssin päälistalle uusia listautumisia on tullut lähinnä yhtiöiden jakautumisena tai siirtona First North -listalta. Vuosina 2021-2025 pörssin päälistalle listautui yhteensä 16 uutta yritystä.

Helsingin pörssin listautumisten huiput ovat osuneet vuosiin 1987-1989, jolloin rahamarkkinoiden vapautuminen ja uusien sijoittajien markkinoille tulo aiheuttivat todellisen ”kansankapitalismin” syntymisen. Suomen talouden lama 1990-1993 johti uusien listautumisien loppumiseen ja osa tuoreista listautujista ajautui jopa konkurssiin.

Helsingin pörssin seuraava listautumisryntäys nähtiin vuosina 1998-2000, jolloin erityisesti uuden teknologian pienet yhtiöt listautuivat pörssiin. Sijoittajia kiinnostivat tuolloin yritykset, jotka investoivat koko kassan tyhjäksi alle vuoden ajanjaksolla.

Seurauksena oli tietysti jälleen konkursseja ja listalta poistumisia. Uusien listautumisten aalto lähti jossain määrin liikkeelle vasta kansainvälisen finanssikriisin päättymisen ja eurokriisin jälkeen.

Helsingin pörssin uusien yritysten listautumisen jälkeisestä kurssikehityksestä on tehty monia tutkimuksia. Pääsääntönä on ollut, että monien listautuneiden yhtiöiden osakkeista oli parasta päästä eroon heti pikavoiton jälkeen. Sijoittajien perusodotus listautumisissa on pieni 5-10 prosentin pikavoitto listautumisen merkintähintaan verrattuna.

Listautumisten markkinoilla on viimeisten kymmenen vuoden aikana tapahtunut rakennemuutoksia, joissa listautuvan yhtiön osakkeita myy pääomasijoittaja, joka on ostanut jo vuosia aiemmin yhtiön osakkeita.

Vuonna 2021 erityisesti First North Suomi -markkinapaikalle listattiin yli kaksikymmentä yhtiötä, joiden osakkeita sijoittajat merkitsivät huomattavasti haluamaansa suurempia määriä. Runsaasti ylimerkityt listautumisannit kiinnostivat erityisesti piensijoittajia, mutta mukana olivat myös kotimaiset osakerahastot.

First North Suomi -markkinapaikalle erityisesti vuonna 2021 listautuneiden ja siellä vielä olevien yhtiöiden osaketuotoista on syntynyt karua jälkeä.

Vuoden 2025 lopussa listalla olleista yhtiöistä listautumishintaan verrattuna vain yhdeksän yhtiön osakekurssi on korkeampi kuin listauksen merkintähinta. Tämä tarkoittaa, että noin 80 prosentilla listalla olevista yhtiöistä osakekurssi on edelleen alle listautumishinnan, vaikka listautumisesta olisi kulunut jo noin neljä vuotta.

Vuoden 2025 lopulla listalla olleista yhtiöistä keskimmäisen yhtiön (mediaani) kurssimuutos listautumishintaan verrattuna oli -43,2 prosenttia.

Heikko kurssikehitys näkyy myös koko First North Suomi -markkinapaikan yhtiöiden yhteenlasketun markkina-arvon kehityksestä. Vuoden 2021 lopussa yhtiöiden markkina-arvojen summa oli 7,5 miljardia euroa, kun vuoden 2026 toukokuun lopussa se oli 2,8 miljardia euroa. Markkina-arvon laskua on vajaan viiden vuoden aikana kertynyt yli 4,7 miljardia euroa.

Vuosina 2021-2026 Helsingin pörssin päälistan portfolioindeksi (OMXHCAP) on noussut 27,7 prosenttia, mutta First North Suomi -markkinapaikan indeksi on laskenut 65,0 prosenttia. Vuoden 2026 alusta tarkasteltuna vajaalla kolmanneksella osakekurssi on noussut.

Vuoden 2025 lopussa olleista First North Suomi -markkinapaikan yhtiöistä vain hieman alle puolet on pystynyt viime vuosina tekemään voitollisen nettotuloksen. Hieman yli puolet yhtiöistä on tehnyt tappiollisen tuloksen ja monet yhtiöt jo useita vuosia perättäin. Vuoden 2025 lopulla listalla olleiden yhtiöiden yhteenlaskettu nettotulos on pysynyt tappiollisena jokaisena vuotena.

Vuoden 2025 tuloksesta jakoi entistä ja korotettua osinkoa vajaa kolmasosa listan yhtiöistä. Osinkoa laski vuoden 2025 tuloksesta lähes viidennes yhtiöistä ja vajaa puolet yhtiöistä ei maksanut osinkoa.

Pörssisijoittajilla on jälleen vaaran hetket, sillä pörssiin on lähinnä pääomasijoittajien mukaan tulossa jopa 40-50 uutta yhtiötä.

Listautumiset ovat markkinoiden kannalta hyvä asia, jos tällä kertaa olisi toisin. Se tarkoittaa, että markkinoiden pahoilta ylilyönneiltä vältyttäisiin ainakin tällä kertaa.