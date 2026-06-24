Siruosakkeiden myyntiaalto painaa jenkkimarkkinoita – tuotto-odotuksia hinnoitellaan uudelleen

Yhdysvaltain pörssien teknologiajohtajat ovat toista päivää laskussa. Analyytikon mukaan kyse on riskinoton uudelleenarvioinnista, ei vielä trendin kääntymisestä.

S&P 500 laski tiistaina 1,44 prosenttia 7 365 pisteeseen jo toista päivää peräkkäin. Teknologiapainotteinen Nasdaq väheni 2,21 prosenttia 25 587 pisteeseen, kun myynti keskittyi teknologia- ja puolijohdeosakkeisiin.

Laskua johtivat aiemmat markkinajohtajat. Teslan osake painui 5,8 prosenttia, Nvidia 4,1 prosenttia, Alphabet 1,1 prosenttia ja Apple 0,9 prosenttia.

Pudotukset seurasivat poikkeuksellisen pitkää, tekoälybuumin ruokkimaa nousua, jonka aikana sijoittajien voitot olivat kasautuneet kapenevaan joukkoon yhtiöitä.

Finanssitalo XS.comin markkina-analyytikko Linh Tran ei pidä liikettä pelkkänä teknisenä korjauksena.

”Tämä lasku ei johtunut pelkästään teknisistä tekijöistä tai tavanomaisesta voittojen kotiuttamisesta, vaan se heijasti kasvuosakkeiden tuotto-odotusten uudelleenhinnoittelua”, hän kirjoittaa.

Voimakkaan nousun jäljiltä arvostukset ovat venyneet, ja monien teknologiayhtiöiden arvostukset ovat muuttuneet yhä herkemmiksi epäedullisille makrosignaaleille, Tran toteaa.

Makrotausta kiristyi tiistaina entisestään. Dollari-indeksi nousi yli 101 pisteen vuoden 2026 huippulukemiin, ja kymmenen vuoden valtionlainan korko liikkui 4,5 prosentin tuntumassa. Koholla pysyvä korkotaso nostaa pääoman hintaa ja osuu juuri korkean arvostuksen osakkeisiin.

”Kun Fed pitää kiinni kireästä linjastaan ja dollari sekä valtionlainojen korot pysyvät koholla, pääoman hinta painaa korkean arvostuksen omaisuuseriä, erityisesti teknologia- ja siruosakkeita”, Tran sanoo.

Myynti sai alkunsa jo ennen Wall Streetin avautumista. Aasiassa siruosakkeet syöksyivät yön aikana, ja Etelä-Korean sirupainotteinen Kospi-indeksi putosi lähes kymmenen prosenttia.

Muistipiirivalmistaja Micron menetti New Yorkissa noin kymmenesosan arvostaan, ja koko puolijohdesektoria seuraava VanEckin siru-ETF laski yli kuusi prosenttia.

Keskuspankki ei ole enää pelastamassa markkinaa

Taustalla vaikuttaa Yhdysvaltain keskuspankin jyrkentynyt sävy. Kesäkuun 17. päivän kokouksessaan Fed piti ohjauskorkonsa ennallaan 3,5–3,75 prosentin haarukassa, mutta yhdeksän kahdeksastatoista jäsenestä ennakoi koronnostoa vielä tänä vuonna.

Tuore pääjohtaja Kevin Warsh korosti ensimmäisessä lehdistötilaisuudessaan hintavakauden palauttamista. Inflaatio on jäänyt sitkeästi tavoitteen yläpuolelle, sillä kuluttajahinnat nousivat toukokuussa 4,2 prosentin vuosivauhtia, korkeimmilleen yli kolmeen vuoteen.

Tiistain myyntiä siivitti Bank of Americanin analyysi, joka ennakoi keskuspankin nostavan korkoa peräti kolmesti tämän vuoden aikana, syys-, loka- ja joulukuussa. Pankin ekonomisti Aditya Bhave arvioi jopa heinäkuun koronnoston olevan mahdollinen. Ennuste nostaisi ohjauskoron 4,25–4,5 prosenttiin nykytasoltaan ja kääntäisi viime vuosien suunnan päinvastaiseksi.

Kaikki eivät jaa näkemystä. Alpine Macron strategi Chen Zhao pitää koronnostoja epätodennäköisinä ja muistuttaa, että Iranin sodan päättyminen voi painaa öljyn hintaa ja sitä kautta inflaatiota alaspäin.

Myös markkinahinnoittelu on toistaiseksi varovaisempaa kuin kolmen noston skenaario edellyttäisi.

Korkojen ja arvostusten yhteys on Tranin analyysin ydin. Hänen mukaansa markkina hinnoittelee parhaillaan uudelleen riskinottohaluaan sen jälkeen, kun tekoälyyn ja rahapolitiikkaan liittyvät odotukset on jo suurelta osin leivottu kursseihin.

Pääoma siirtyy ylikuumentuneista segmenteistä

Myynti ei kuitenkaan koskenut koko markkinaa. Defensiiviset toimialat pitivät pintansa, ja päivittäistavarasektori oli S&P 500:n yhdestätoista toimialasta paras. Kulutustuoteyhtiö Procter & Gamble ja vähittäiskauppias Walmart päätyivät plussalle.

”Pääoma ei ole poistumassa markkinalta kokonaan, vaan sitä siirretään ylikuumentuneista segmenteistä vakaampiin kohteisiin”, Tran kuvaa.

Useat strategit tulkitsevat liikettä terveeksi puhdistautumiseksi. Morgan Stanley Investment Managementin salkunhoitaja Andrew Slimmon huomautti, etteivät tekoälyn hyötyjät ole hänen mielestään kalliita vaan ennen kaikkea ”ruuhkaisia positioina” ja siksi alttiita nopeille pudotuksille. Charles Schwabin sijoitusstrategi Liz Ann Sonders puolestaan katsoi markkinan tottuneen sirusijoittamiseen liian mukavasti.

Citigroup nosti alkuviikosta S&P 500:n vuodenlopun tavoitteensa 8 100 pisteeseen aiemmasta 7 700:sta mutta varoitti markkinan jakautuneen kahtia. Ahtaiksi käyneet ostopositiot voivat purkautua nopeasti, jos otsikot pettävät.

Tranin teknisessä kartassa ratkaiseva taso on 7 200 pistettä.

”Jos indeksi pitää tämän alueen ja ostokiinnostus palaa suuriin teknologiayhtiöihin, nykyistä laskua voidaan pitää terveenä tasapainotuksena pitkän nousun jälkeen eikä merkkinä trendin kääntymisestä”, hän arvioi. Vastakkaisessa skenaariossa rajan menettäminen levittäisi myyntiä laajemmalle.

”Jos S&P 500 menettää selvästi 7 200 pisteen tason, voittojen kotiuttaminen voi levitä muillekin sektoreille ja syventää korjausta”, Tran varoittaa.

Micronin tulos julkaistaan kuluvalla viikolla, ja samaan aikaan markkina odottaa keskuspankin tarkkailemaa pohjainflaation lukemaa, joka kertoo, kuinka tiukasti hinnat ovat jämähtäneet tavoitteen yläpuolelle.

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