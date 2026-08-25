Oura hakee New Yorkin pörssistä kolme miljardia dollaria – arvostus nousisi 16 miljardiin

Uutistoimisto Bloomberg kertoi maanantaina nimettömiin lähteisiin viitaten, että Oura ja osa sen nykyisistä omistajista tavoittelevat Yhdysvaltain listautumisannista jopa kolmea miljardia dollaria. Anti voitaisiin toteuttaa jo syyskuussa.

Toteutuessaan järjestely arvottaisi yhtiön yli 16 miljardiin dollariin, mutta ehdot voivat vielä muuttua, sillä valmistelut ovat lähteiden mukaan kesken.

Aiemmin yhtiön toimitusjohtaja Tom Hale on todennut, että listautuminen on ”ehdottomasti vaihtoehto”, mutta ei ole antanut konkreettista aikataulua.

Nykyiset omistajat myisivät annissa merkittävän osan osakkeistaan. Osa rahoista päätyisi siis yhtiön kassan sijaan aikaisille sijoittajille.

Viime syyskuussa Oura keräsi 875 miljoonaa dollaria uutta pääomaa noin 10,9 miljardin dollarin arvostuksella. Uusi hintalappu olisi siis noin puolitoistakertainen alle vuoden takaiseen verrattuna.

Annin pääjärjestäjinä toimivat Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Allen & Company ja Jefferies. Luottamuksellisen listautumishakemuksen yhtiö jätti Yhdysvaltain arvopaperivalvoja SEC:lle toukokuussa.

Ouran perustivat vuonna 2013 Oulussa Petteri Lahtela, Kari Kivelä ja Markku Koskela. Ensimmäinen sormus tuli myyntiin kaksi vuotta myöhemmin.

Jäsenmaksu tuo jatkuvaa tuloa, mutta laite kantaa yhä liikevaihdon

Sormus mittaa käyttäjän unta, sykettä, sykevälivaihtelua, ihon lämpötilaa ja liikettä ympäri vuorokauden. Näyttöä siinä ei ole, vaan tulokset luetaan puhelinsovelluksesta, joka tiivistää ne muun muassa päivittäiseksi palautumispisteeksi.

Oura Ring 4 maksaa mallista riippuen 349–499 dollaria. Sen päälle tulee jäsenyys, joka maksaa 5,99 dollaria kuukaudessa tai 69,99 dollaria vuodessa ja avaa sovelluksen analyysit.

Jäsenmaksumallin yhtiö otti käyttöön vuonna 2021, eikä toimitusjohtaja Tom Hale aio luopua siitä, vaikka osa kilpailijoista myy sormuksensa ilman kuukausimaksua. Halen perustelu on, että jatkuva tulo rahoittaa algoritmien tarkkuutta ja uusia ominaisuuksia, joita pelkkä kertaluonteinen laitekauppa ei kattaisi.

Maksavia jäseniä oli toukokuussa yli viisi miljoonaa, nelinkertainen määrä kahden vuoden takaiseen verrattuna. Ensimmäisen vuoden jälkeen jäsenyytensä uusii yhtiön mukaan 80 prosenttia.

Toimialajulkaisu Exits and Outcomes on arvioinut, että viiden miljoonan jäsenen kanta tuottaa noin 360 miljoonan dollarin vuosittaisen tilaustulon. Laitemyynti kattaa siis edelleen selvästi suurimman osan liikevaihdosta.

Liikevaihto ylitti 500 miljoonaa dollaria vuonna 2024 ja kaksinkertaistui miljardiin dollariin viime vuonna. Sormuksia oli syksyyn 2025 mennessä myyty yhteensä 5,5 miljoonaa kappaletta.

”Oura on myynyt yli 2,5 miljoonaa sormusta kesäkuun 2024 jälkeen, eli reilussa vuodessa yhtiö saavutti sen, mihin siltä kului aiemmin yksitoista vuotta perustamisesta lähtien”, Hale sanoi viime syyskuussa julkaistussa tiedotteessa.

Kuluvalle vuodelle yhtiö on ohjeistanut yli 1,5 miljardin dollarin liikevaihtoa, ja Hale on arvioinut julkisuudessa myynnin yltävän lähelle kahta miljardia. Kannattavuutensa yhtiö on kertonut parantuneen, mutta lukuja se ei ole julkistanut.

Sormusta myydään yli 4 600 vähittäismyyntipisteessä, ja kumppaneita Ouralla on yli 1 200 terveys-, hyvinvointi- ja kaupan alan organisaatiossa. Jälleenmyynti kasvattaa volyymia mutta syö katetta, koska kauppa ottaa oman osuutensa jokaisesta myydystä sormuksesta.

Yritysostot vievät Ouraa kohti terveydenhuoltoa

Hale on nostanut yritysostot yhdeksi kasvustrategian tukijalaksi. Oura on hankkinut viisi yhtiötä, joista tuorein on huhtikuussa ostettu Galen AI.

Sparta Science toi mukanaan suorituskyvyn analytiikkaa, Veri aineenvaihdunnan mittaamista, Proxy kulunhallintaa ja Doublepoint eleohjausta. Galen AI:n myötä sormuksen dataan voidaan yhdistää potilastietoja, laboratoriotuloksia ja lääkitystietoja.

Verensokerimittareita valmistava Dexcom sijoitti Ouraan 75 miljoonaa dollaria vuonna 2024, ja yhtiöiden laitteet ja sovellukset on kytketty toisiinsa. Terveysvakuuttaja Essence Healthin kanssa solmitussa kumppanuudessa sormuksen havaitsema epäily uniapneasta ohjautuu vakuuttajan järjestelmään jatkokysymyksiin ja hoitopolulle.

Toukokuussa Oura toi markkinoille 99 dollarin verikoepaketin, joka mittaa yli 50 sydän- ja aineenvaihduntaterveyden merkkiainetta sormusdatan rinnalle. Samalla se esitteli tekoälyneuvojat, joiden keskustelu voidaan tarvittaessa siirtää kliiniselle tekoälylle ja edelleen lääkärille.

Mittaamisesta on Halen mukaan siirrytty ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, ja listautumisen perustelut nojaavat juuri tähän muutokseen.

Analyytikot pitävät keskittymistä etuna, laitekate huolettaa

Kilpailu kiristyi nopeasti sen jälkeen, kun Samsung toi Galaxy Ring -sormuksensa markkinoille kaksi vuotta sitten. Apple kehittää tekoälypohjaisia puettavia laitteita, ja Garmin kertoi kuntoilutuotteidensa myynnin kasvaneen 42 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Lähimpänä verrokkina pidetään kuitenkin rannekkeistaan tunnettua Whoopia, joka on laajentanut mittauksensa hormoneihin ja verikokeisiin. Sen arvostus nousi maaliskuussa 10 miljardiin dollariin.

IPOX-tutkimusyhtiön analyytikko Lukas Muehlbauer arvioi saksalaisessa Focus Money -lehdessä, että Oura tulee pörssiin vahvan kasvun asemasta ja voi esittäytyä vakiintuneena terveysalustana eikä enää nuorena laitevalmistajana.

”Siinä missä Apple ja Samsung tarjoavat puettavia laitteita osana laajempaa ekosysteemiä, Oura voi keskittää koko tuotekehityksensä sormukseen ja siihen liittyvään terveysalustaan”, Muehlbauer sanoo.

Counterpoint Researchin analyytikko Anshika Jain kertoi helmikuussa, että älysormusten globaalit toimitukset kasvoivat viime vuonna lähes 80 prosenttia ja Oura hallitsee edelleen yli kahta kolmasosaa markkinasta. Jainin mukaan kategorian voittajat ratkeavat jatkossa anturien tarkkuudella, tekoälyn tuottamilla havainnoilla ja ekosysteemien yhteentoimivuudella.

Tutkimusyhtiö IDC:n Jitesh Ubrani on laskenut, että Ouran osuus Yhdysvaltain älysormusmyynnistä nousi 63 prosentista 85 prosenttiin sen jälkeen, kun kilpailija Ultrahumanin tuonti Yhdysvaltoihin tyrehtyi patenttikiistan seurauksena. Kaksinumeroinen kasvu jatkuu Ubranin mukaan sekä Yhdysvalloissa että maailmanlaajuisesti.

Sijoitusdataa kokoava Sacra on nostanut esiin kaksi riskiä. Laitteiston hinnat laskevat teknologian kypsyessä ja halvat kilpailijat painavat katteita, minkä lisäksi pörssi arvioi tarkasti tilauskannan pysyvyyttä aikana, jolloin laitteita ja tilauksia yhdistävien yhtiöiden arvostuskertoimet ovat matalalla.

Yli 16 miljardin dollarin arvostus vastaa noin kahdeksankertaista hintaa suhteessa siihen liikevaihtoon, jonka Hale on ennakoinut kuluvalle vuodelle. Yhtiön omaan ohjeistukseen verrattuna kerroin nousee yli kymmeneen.

Emoyhtiö siirtyi Delawareen, puolet väestä yhä Oulussa

Suomalaisittain listautuminen tapahtuu etäällä kotimarkkinasta. Oura siirsi emoyhtiönsä alkuvuonna Delawareen, ja yhdysvaltalainen Oura Inc. korvasi konsernin emona suomalaisen Oura Health Oy:n.

Euroopan pääkonttori pysyy Oulussa, jossa työskentelee noin puolet yhtiön yli 900 hengen henkilöstöstä.

Kauppalehden mukaan enemmistö yhtiöstä on ulkomaisilla sijoittajilla. Suurimmat omistajat ovat kalifornialaisen Forerunner Partnersin ja newyorkilaisen Bedford Ridge Investment Companyn hallinnoimat rahastot, ja suomalainen Lifeline Ventures on kolmantena.

Perustajat ja ydintiimi myivät omistuksensa jo vuosina 2020–2021, joten suomalaisomistus on ohutta siinä vaiheessa, kun yhtiö saapuu New Yorkin pörssiin.

Viime viikolla Ouraa vastaan nostettiin San Franciscossa ryhmäkanteeksi haettu kanne, jossa yhtiötä syytetään kuluttajien harhaanjohtamisesta unenseurannan tarkkuudesta. Yhtiön edustajan mukaan sormus ei ole lääkinnällinen laite eikä korvaa kliinistä unitutkimusta, ja Oura aikoo puolustautua väitteitä vastaan oikeusteitse.