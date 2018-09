Päästömittauksen muutos johti henkilöautojen rekisteröintiennätykseen

Elokuussa rekisteröitiin ennätykselliset 12 004 uutta henkilöautoa. Määrä on 24,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa.

Autoalan Tedotuskeskuksen mukaan määrä on suurempi kuin yhtenäkään aikaisempana elokuuna 2000-luvulla. Uusia henkilöautoja on tänä vuonna rekisteröity 91 197, joka on 9,9 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin elokuussa 1 063, joka on 15,7 prosenttia vähemmän kuin viime elokuussa. Pakettiautoja on elokuun loppuun mennessä ensirekisteröity yhteensä 10 584, joka on 0,6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin elokuussa 279, mikä on 1,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Ensirekisteröintien määrä on tänä vuonna on 8,8 prosenttia suurempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Pienten alle 6 tonnin kuorma-autojen ensirekisteröintien määrä on ollut edelleen selvässä kasvussa.

Elokuussa rekisteröitiin 91 uutta linja-autoa. Linja-autoja on tänä vuonna ensirekisteröity 355, joka on 1,4 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Päästöjen ja kulutuksen mittausmenetelmä vaihtuu syyskuun alussa

Ensirekisteröintien määrää vilkastutti Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan syyskuun alussa voimaan astunut lakimuutos. EU ottaa käyttöön WLTP-päästömittauksen (Worldwide harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure). Syyskuun alusta ensirekisteröitävien henkilöautojen ja pienten pakettiautojen tulee olla WLTP-mittauksen mukaisesti hyväksyttyjä.

Elokuussa on tehty poikkeuksellisen paljon kauppoja aiemman NEDC-normin mukaisista henkilöautoista, sillä niitä saa elokuun jälkeen rekisteröidä vain poikkeusluvilla.

Uusi mittaustapa kuvaa aiempaa paremmin liikenteessä syntyviä päästöjä. Se on vanhaa testiä pidempi, se sisältää enemmän pysähdyksiä ja kiihdytyksiä ja sen maksiminopeus korkeampi. Lisäksi mittauslämpötila on alempi. Uudessa mittausmenetelmässä myös varusteet vaikuttavat päästö- ja kulutuslukemiin.

WLTP-mittauksen kulutus- ja päästölukemat ovat henkilöautoilla noin viidenneksen ja pakettiautoilla noin kolmanneksen NEDC-mittausta suuremmat. Vaikka päästö- ja kulutusarvot ovatkin aiempaa suurempia, WLTP-autot eivät kuluta NEDC-malleja enempää polttoainetta tai aiheuta aiempaa enempää päästöjä, vaan kyse on mittaustavan muutoksesta.

Autoverotus sopeutettiin syyskuun alussa uuteen mittaustapaan

Koska autoverotus perustuu hiilidioksidipäästöjen määrään, Suomen on korkean autoveron maana ollut tarve sopeuttaa WLTP-autojen verotus mahdollisimman nopeasti uuteen mittaustasoon. Tavoitteena on ollut, että mittaustavan muutos ei nostaisi autoveroa. Vastaavanlainen muutos on valmisteilla muun muassa Tanskassa, Espanjassa ja Irlannissa, joissa verotus riippuu hiilidioksidipäästöistä.

Eduskunta on asettanut lakimuutoksen tavoitteeksi veroneutraaliuden. Uudessa verotaulukossa WLTP-autojen autoveroa on laskettu keskimäärin 22 prosentilla. Uuden verotaulukon keskimääräinen autovero on samaa tasoa kuin aiemman, mutta vaikutus autoveroon vaihtelee mallikohtaisesti.

EU-komission tutkimuslaitoksen tutkimukseen perustuva uusi verotaulukko korjaa mittaustavan muutoksen vaikutuksen tasaisesti 137 g/km:aan asti, mutta sen yläpuolella korjaus pienenee. Verotason on valmistajien julkaisemien alustavien päästötietojen perusteella arvioitu kasvavan eniten yli 150 g/km:n päästötasoilla.

Uudessa autoverolaissa on varmistettu, että autonsa aiemmin tilanneet eivät joudu maksamaan aiempaa suurempaa veroa. Ennen syyskuun alkua tilatut autot ja varastoautot voidaan verottaa myös aiemmalla verotaulukolla. Auton ostajan kannalta siirtymäaika on tärkeä, sillä muuten joidenkin jo tilattujen autojen hinta olisi tilaus- ja toimitushetken välillä voinut kasvaa uuden päästömittauksen takia.

Syksyn aikana autoliikkeissä on tarjolla eri tavoin verotettavia uusia autoja. Myynnissä on vielä NEDC-mittauksen mukaisia autoja, joiden verotus ei muutu. Lisäksi tarjolla on WLTP-hyväksynnän mukaisia automalleja, jotka verotetaan auton tilausajankohdasta riippuen joko uudella tai vanhalla verotaulukolla.