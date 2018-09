Teleoperaattori Telia Nordean mallisalkkuun – ”negatiiviset uutiset ylireagointia”

Heikot tunnelmat Telian ympärillä tarjoaa sijoittajille hyvän ostopaikan, uskoo Nordea.

Pitkien vaiheiden jälkeen teleoperaattori Telia on muuntautumassa entistä Pohjoismaisemmaksi yhtiöksi, Nordea toteaa viikkokatsauksessaan. Telia on ollut viime vuosina ongelmissa Euraasian liiketoimintojensa kanssa, joista yhtiö on päässyt pikkuhiljaa eroon irtautumispäätöksensä jälkeen.

Telian uutena strategiana on panostaa lisää kotimarkkinoille, mikä Nordean mielestä nostaa yhtiön laatua ja tekee siitä entistä defensiivisemmän.

Telia on myös lähtenyt viime aikoina ostoksille Pohjoismaissa. Markkinat ovat kuitenkin reagoineet yrityskauppauutisiin negatiivisesti ja Telian osake on ollut ostouutisten jälkeen alavireinen.

Lisäksi Telia on vahventamassa TV-liiketoimintaansa ostamalla Bonnier Broadcastin toiminnot, jotka pitävät sisällään esimerkiksi MTV3:n, C Moren ja Ruotsin TV4:n. Teleoperaattori on vahvistanut asemaansa Norjan TV- ja operaattorialalla ostaen TDC:n ja GET:n Norjan toiminnot.

Nordea suhtautuu yrityskauppoihin myönteisesti.

”Mielestämme yrityskaupat vahvistavat ja joustavoittavat Telian neuvotteluasemaa sisältömarkkinoilla. Lisäksi odotamme erityisesti Bonnier kaupan osalta merkittäviä synergiahyötyjä esimerkiksi siten, että yhtiön omistamia sisältöjä voi jakaa yhä useammissa kanavissa.”

Telian osakkeen viimeaikainen osakkeen heikkous toimii tilaisuutena lisätä aiempaa defensiivisempi osake Pohjoismaiseen mallisalkkuun, Nordea toteaa.

Telia on muiden teleoperaattoreiden tapaan antelias osingonmaksaja. Nordean mukaan yhtiön antelias 5,6 prosentin osinkotuotto yhdistettynä seuraavien vuosien omien osakkeiden takaisinostoihin nostaa kokonaisvoitonjaon houkuttelevalle tasolle. Myöskään yhtiön velkaisuus ei ole nousemassa kovin korkealle yritysostoista huolimatta.

Nordean suositus Telian osakkeelle on osta ja osakkeen tavoitehinta on 47 kruunua eli 4,45 euroa. Kuluvan vuoden Nordean tulosennusteella laskettu P/E-kerroin on 12,8x.