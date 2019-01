Tunnuslukuvertailua Q4/2018 tuloskierrokselle﻿

Ennen kuin Q4/2018 tuloskausi pääsee kunnolla vauhtiin, niin koostin tunnuslukuvertailun (PE ja osinkotuotto) sekä scatterkuvaajat PE:n suhteesta osinkotuottoihin ja ROEen.

Talousmentor-yritysanalyysi on nyt tehty 75 eri yrityksestä, joista 32 on Suomi-yhtiöitä, joille olen tehnyt tämän kirjoituksen vertailut.



Olen vertailussa käyttänyt perjantain 18.1.2019 päätöskursseja.



HUOM! Kaikki ennusteet ovat omiani. Ennusteet eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Itselläni on sijoituksia useissa tässä kirjoituksessa mainituissa yhtiöissä. Mikään näistä positioista ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä.



Halvimmat osakkeet (PE)



Tilikauden 2018 ennustamieni nettotuloksien perusteella halvimmat (PE < 15) osakkeet ovat.



Listalla on 13 yritystä, missä loppuvuoden 2018 kurssilasku näkyy. Eikä vuoden 2019 alun kurssinousu ole vielä riittänyt nostamaan PE-lukuja yli 15x.



Tärkeää on kuitenkin muistaa, että markkinat hinnoittelevat osakkeeseen jo vuoden 2019 tuloksia, jotka voivat jäädä vuoden 2018 tuloksista merkittävästikin. Tällöin vuoden 2019 ennustettuihin tuloksiin suhteutettu PE voikin nousta yli 20x ja osake alkaakin tuntua kalliilta. Pelkän PE-luvun perusteella sijoituksia ei siis tule tehdä. Sijoittajan tuleekin katsoa aina erikseen syitä alhaiselle PE-luvulle.



Parhaat osinkotuotot



Osinkosijoittajaa kiinnostaa hyvät osingon maksajat ja listalla on 12 yritystä, joiden seuraavan 12 kk:n ennustamani osinkotuotot ylittävät 5 prosenttia.

Korkean osinkotuoton lisäksi sijoittajan on hyvä tarkistaa se, onko osinko nousutrendissä ja onko ennustetulle osingon nousulle tilaa. Tällöin kannattaa tutustua yhtiön osinko/nettotulos ja osinko/vapaa rahavirta (FCF) tunnuskuihin ja niiden noin 5 vuoden trendeihin.

Oheiseen kuvaan on asetettu yhtiöt PE-luvun ja osinkotuottojen perusteella. Näin voi visuaalisesti havainnoida, miten eri osakkeet asettuvat kaavioon.



Pääoman tuotto (ROE) -vertailu



Sijoittajan ostaessa osakkeita, niin hän ostaa osuuden yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta. Liiketoimintaa rahoitetaan sekä omalla että vieraalla pääomalla. Osakkeenomistajien varat yhtiössä ovat omassa pääomassa, joka kasvaa (tai pienenee) yhtiön nettotuloksen mukaan. Mitä parempi tälle omalle pääomalle saatava tuotto (ROE) on, sitä paremmin yhtiö tuottaa sen omistajille. Siksi ROE on tärkeä sijoittajan tunnusluku.

Oheiseen kuvaan on asetettu yhtiöt PE-luvun ja ROE-tuottojen perusteella. Näin voi visuaalisesti havainnoida, miten eri osakkeet asettuvat kaavioon.



Sijoittajan tulee tarkistaa kuitenkin se, että johtuuko hyvät tuotot pelkästään siitä, että yritys käyttää suurta velkavipua tuoton saamiseksi.



Lopuksi



Sijoittajan on tärkeää ymmärtää, että erilaiset tunnusluvut ovat vain erittäin yksinkertaistettuja näkymiä yritysten sen hetkiseen tilanteeseen. Niiden tarkoitus on vain nostaa esiin yrityksiä, joihin ehkä kannattaisi tutustua tarkemmin. Sijoituspäätöstä tunnuslukujen perusteella ei tule tehdä.

Tämä kirjoitus on lyhennetty versio alunperin Talousmentor-blogissa julkaistusta kirjoituksesta. Täydessä versiossa mukana on myös pohjoismaisia ja USA yhtiöitä sekä vertailua on tehty myös PB-luvun perusteella.

