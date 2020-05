Näin toimii viputuote Unlimited Turbo Short

Unlimited Turbo Short on johdannainen, jonka arvo nousee silloin kun alla olevan kohde-etuuden hinta laskee.

Markkinoiden laskuun uskovan sijoittajan ainoa vaihtoehto ei ole pyrkiä ostamaan osakkeita pohjilta, koska tuottoja on mahdollista saavuttaa suoraan laskeviin kursseihin johdannaisten avulla.

Yksi tällainen johdannainen on Unlimited Turbo Short, joka vipuvaikutuksensa ansiosta soveltuu myös verotehokkaaseen salkunsuojaukseen.

Unlimited Turbo Short on sikäli helppokäyttöinen, että sitä varten ei tarvitse erikseen avata uutta arvo-osuustiliä palveluntarjoajalta, vaan kyseessä on pörssilistattu tuote, jolla voi käydä kauppaa osakkeen tavoin.

Ostetut Unlimited Turbo Short -osuudet siirtyvät siis ketterästi samalle arvo-osuustilille osakkeiden kanssa, joten kokonaisuutta on helppo hallita.

Unlimited Turbo Shortin hinta ei määräydy suoraan markkinoilla, vaan perustuu sijoittajan valitseman kohde-etuuden arvon kehitykseen. Edellytyksenä arvon määrittymisen ymmärtämiselle on ottaa haltuun rahoitustason käsite.

Rahoitustaso on keskeinen käsite Unlimited Turbo Short -sijoituksissa

Unlimited Turbo Short on johdannainen, joka perustuu lainarahalla tapahtuvaan osakkeiden lyhyeksi myyntiin.

Koska Unlimited Turbo Short sisältää lainaosuuden, on sillä niin sanottu rahoitustaso. Valittuaan haluamansa kohde-etuuden voi sijoittaja valita itselleen sopivan rahoitustason saatavilla olevista vaihtoehdoista.

Samalle kohde-etuudelle on siis samalta palveluntarjoajalta saatavilla useita eri Unlimited Turbo Short -variantteja, ja näiden ainoa keskinäinen ero on niiden rahoitustasossa.

Rahoitustaso määrää sen, kuinka paljon tuote sisältää lainaa suhteessa omaan pääomaan. Tuottojen näkökulmasta Unlimited Turbo Shortin alempi rahoitustaso tarkoittaa alhaisempaa oman pääoman osuutta ja sitä kautta alhaisempaa ostohintaa. Tällöin myös tuottopotentiaali on korkeampi.

Alempi rahoitustaso sisältää myös korkeamman riskin, koska Unlimited Turbo Shortin rahoitustaso on samalla sen niin sanottu stop-loss-taso.

Rahoitustason suhde riskiin on tärkeä ymmärtää. Oletetaan, että kohde-etuutena olevan osakkeen hinta on ostohetkellä kahdeksan euroa ja ostat 500 eurolla Unlimited Turbo Shortia, jonka rahoitustaso on yhdeksän euroa.

Seuraavaksi kohde-etuutena oleva osakkeen hinta käväisee yhdeksässä eurossa. Tämän seurauksena on, että menetät sijoittamasi 500 euroa kokonaan.

Näin vipuvaikutuksen määrä lasketaan

Unlimited Turbo Shortin sisältämä riski ja toisaalta vipuvaikutuksen suurus riippuu rahoitustasosta. Vipuvaikutuksen suuruuden voi laskea karkeasti jakamalla kohde-etuuden markkinahinnan Unlimited Turbon Shortin kaupankäyntihinnalla.

Esimerkki siitä miten vipuvaikutuksen määrä lasketaan. DAX-indeksin arvo on tätä kirjoittaessa lukemassa 10 660. Unlimited Turbo Short, jonka rahoitustaso on 13 000 tuo siis (10 660 / (13 000 – 10 660) = 4,55) noin 4,55 kertaisen vipuvaikutuksen. Se tarkoittaa sitä, että jos DAX-indeksi tippuu yhden prosentin, nousee Unlimited Turbo Shortin arvo noin 4,55 prosenttia.

Sijoittajan kannalta kätevää on kuitenkin, että kaupankäynnin ollessa käynnissä on vipuvaikutuksen määrä nähtävissä suoraan palveluntarjoajan sivulla.

Vipuvaikutuksen laskemista tärkeämpää onkin ymmärtää seuraavat kolme asiaa.

Ensinnäkin korkeampaan vipuun liittyy korkeampi riski ja vipuvaikutusta tärkeämpää onkin huolehtia, että rahoitustason ja kohde-etuuden arvon välinen ero on itselle sopivalla tasolla.

Toisekseen korkeampi vipuvaikutus on seurausta suuremmasta lainaosuudesta, ja sisältää sitä kautta suuremmat korkokulut.

Kolmanneksi, vivun määrä muuttuu kohde-etuuden markkina-arvon kehityksen myötä. Syy on se, että vipuvaikutus perustuu kohde-etuuden ja rahoitustason väliseen erotukseen. Kun kohde-etuuden arvo muuttuu, muuttuu myös kohde-etuuden ja rahoitustason välinen erotus. Tätä kautta muuttuu myös vipuvaikutuksen suuruus.

Näin Unlimited Turbo Short käyttäytyy eri tilanteissa

Unlimited Turbo Shortin tarkka markkina-arvo ja sijoittajan maksama kustannus muodostuu tarkkaan ottaen useasta eri tekijästä.

Kohde-etuuden hinta vaikuttaa Unlimited Turbo Shortin arvoon päinvastaisesti. Esimerkiksi kun Nokian hinta nousee, laskee Nokian osakkeen päälle rakennettu T SHRT NOKIA NORDNET. Kun Nokian hinta laskee prosentin, nousee tällä hetkellä 2,6 kertaisen vipuvaikutuksen sisältävä T SHRT NOKIA NORDNET noin 2,6 prosenttia.

Maksettu osinko korjataan rahoitustasoon. Kun Nokiasta irtoaa 0,1 euron osinko osaketta kohden, laskee Unlimited Turbon rahoitustaso 0,1 eurolla.

Korkotason muutos ylöspäin vaikuttaa positiivisella tavalla sijoittajien maksamiin Unlimited Turbo Short -kuluihin. Käytännössä palveluntarjoaja joutuu myymään kohde-etuutta ja saa tästä pääomaa minkä voi sijoittaa lyhytaikaisille korkomarkkinoille.

Aika vaikuttaa negatiivisesti sijoittajan Unlimited Turbo Shorteista saamiin tuottoihin. Unlimited Turbo Short sisältää lainaa ja mitä pidemmän aikaa tuotetta salkussaan pitää, sitä enemmän siitä koituu korkokulua. Käytännössä korkokulu korjataan rahoitustasoon, eikä sitä tämän takia tarvitse erikseen maksamalla maksaa.

Spreadi tarkoittaa Unlimited Turbo Shortin osto- ja myyntihinnan välistä erotusta. Osto- ja myyntihinnan välinen erotus on pois sijoittajan saamista tuotoista, joten käytännössä suurempi spreadi tarkoittaa suurempaa kuluerää.

Unlimited turbo on knock-out warrantti, jonka rahoitustaso ja stop loss -taso ovat samat.

