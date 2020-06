Lukuisat makroluvut sen kertovat: USA:n talous elpyy

IHS Markit -yhtiön ostopäällikköindeksi PMI nousi Yhdysvalloissa odotusten mukaisesti. Kesäkuussa teollisuuden ostopäällikköindeksin alustava lukema oli 49,6 pistettä. Uutistoimisto Bloombergin haastattelemat ekonomistit odottivat 50 pisteen lukemaa.

Huhtikuussa lukema oli 39,8, joten USA:n teollisuus näyttää nyt selvästi elpyvän koronakriisistä. Palvelualojen ostopäällikköindeksi nousi lukemaan 46,7.

🇺🇸 Flash U.S. Composite #PMI rose to 46.8 in June (May: 37.0) to signal a markedly softer rate of decline as lockdown restrictions were lifted and companies reopened on a larger scale. Read more: https://t.co/da4g8nYrBP pic.twitter.com/PmTrKYpns9