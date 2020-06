Pankin uusi ongelma: Asiakkaalla jopa 1500 euron perintäkulut, eikä yhteyttä saada

Maksuviiveiden määrä on kasvussa, ja samaan aikaan asiakkaita on yhä vaikeampi tavoittaa, käy ilmi Säästöpankin perinnästä ja luotonvalvonnasta.

Maksuvaikeuksien kohtaaminen voi tuntua vaikealta, mutta sen avulla voi välttää ison lisälaskun.

Säästöpankin asiakkailla on yleisesti ottaen hyvin vähän maksuviiveitä, mutta perinnässä ja luotonvalvonnassa on havaittu, että viiveiden määrä on ollut kasvussa tämän vuoden puolella. Koronakevät ei ainakaan vielä näy piikkinä maksuviiveissä. Tätä saattaa selittää se, että moni on hakenut lainalleen lyhennysvapaata, mikä antaa aikaa asioiden järjestämiseen.

Se, mihin perinnässä ja luotonvalvonnassa on nyt erityisesti kiinnitetty huomiota, on asiakkaiden tavoitettavuus. Heitä ei saada keskusteluyhteyteen, jotta asiaa voitaisiin alkaa yhdessä selvittää.

“Olemme huolissamme siitä, että asiakkaita saattaa olla todella vaikea tavoittaa, kun maksuongelmia ilmaantuu. Asiakkaat eivät ota riittävän ajoissa yhteyttä pankkiin – tämä on hyvä tehdä heti, kun he toteavat, että maksuista on vaikea selvitä”, kertoo Säästöpankkiryhmän liiketoimintajohtaja Karri Alameri.

Alamerin mukaan taustalla on usein myös muualle velkaantumista, mikä osaltaan saattaa mutkistaa vielä tilannetta.

Vaikeiden asioiden kohtaaminen kannattaa

Asian pakoilu ja sen vältteleminen eivät auta asiaa vaan jopa päinvastoin. Vaikka vältteleminen on monille luonnollinen reaktio, se voi tuoda mukanaan ison lisälaskun, kun mukaan tulevat perintäkulut ja mahdollinen pakkomyynti.

Perintäkulujen osalta puhutaan jopa 1000-1500 eurosta. Perinnästä ja luotonvalvonnasta kerrotaan, että moni maksuvaikeuksista kärsivä asiakas ajattelee, ettei pankki lähde toimimaan omien saataviensa mukaan niin nopeasti kuin muut velkojat. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, mutta pankin kanssa voi ja kannattaa myös neuvotella asioista.

“Yritämme tavoittaa asiakkaita monin tavoin; puhelimitse, verkkopankki- tai tekstiviestein sekä kirjeitse. Hieman yleistäen voidaan sanoa, että ne, joilla on maksuja maksamatta useamman kuukauden ajalta vastaavat heikoimmin yhteydenottoihin”, sanoo Alameri.

Rästimaksujen yleisimmät syyt

Kun asiakas saadaan kiinni tai hän ottaa itse yhteyttä, moni sanoo rästimaksujen syyksi joko unohduksen tai elämän isot käännekohdat.

Osa kertoo, että lainanhoitotilille on unohtunut siirtää rahaa, palkan maksussa on viiveitä, tai muita maksuja on ollut hoidettavana. Muut yleisimmät syyt, jotka ovat heiluttaneet taloutta, ovat sairaus tai työttömyys.

“Kyllä vahva suositus on, että maksuvaikeuksien kanssa kamppaileva on herkästi yhteydessä pankkiin myös vaikeissa tilanteissa. Me tahdomme olla asiakkaidemme talouden kumppani niin hyvissä kuin haasteellisimmissakin hetkissä”, Alameri toteaa.

Alameri kertoo, että Säästöpankki pyrkii yhdessä asiakkaan kanssa löytämään ratkaisun ongelmiin. Lähtökohdat hyvälle lopputulemalle ovat hänen mukaansa moninkertaiset tilanteissa, joissa niihin tartutaan heti verrattuna tilanteeseen, jossa asiat jätetään hoitamatta.