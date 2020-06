Neste avaa Euroopan ensimmäisen uudenlaisen automatisoidun Easy Deli -kaupan Helsingin keskustaan.

Kauppa avataan 3.6. Kaupassa hyödynnetään Nordic ID:n Suomessa kehittämää RFID-teknologiaa, joka skannaa asiakkaan kaikki ostokset kerralla, esimerkiksi suoraan ostoskassin tai laukun läpi. Kyseessä on Euroopan ensimmäinen vastaavaa itsepalveluratkaisua hyödyntävä vähittäiskauppa.

“Ostokäyttäytyminen on valtavassa murroksessa. Haluamme olla kehitystyössä mukana ja tarjota uudenlaisia, entistä sujuvampia ja nopeampia asiakaskokemuksia. Easy Delin tuotelukija on ensimmäinen lajissaan Suomessa, ja se on harppaus eteenpäin perinteisiin itsepalvelukassoihin verrattuna” , kertoo Nesteen automatisoiduista palveluista vastaava Jukka Peltoniemi.

Peltoniemen mukaan ostokokemus on huomattavasti aiempaa nopeampi ja helpompi. Lähimmät vastaavat ratkaisut löytyvät hänen mukaansa Kiinasta, joista on saatu positiivista palautetta asioimisen vaivattomuudesta.

Easy Deli -kauppa sijaitsee Helsingin Ratakadulla Neste Express -aseman yhteydessä. Neste avaa kesän 2020 aikana myös toisen vastaavan RFID-teknologiaa hyödyntävän Easy Deli -kaupan pääkaupunkiseudulle. Lisäksi vuoden 2020 aikana Latvian Riikaan on tavoitteena avata useampi automatisoitu Easy Deli -kauppa Neste-automaattiasemien yhteyteen. Vuorokauden ympäri auki olevat itsepalvelukaupat täydentävät Nesteen palveluvalikoimaa perinteisten asemien rinnalla.

RFID-teknologialla nopeutta ja vähemmän hävikkiä

Nordic ID kehittää RFID-sensoriteknologiaan pohjautuvia tuoteseuranta- ja paikantamisratkaisuja, joita käytetään muun muassa tuotedatan keräämiseen. RFID mahdollistaa yksittäisen tuotteen yksilöinnin ilman näköyhteyttä, jolloin sen avulla voidaan skannata suuria määriä tuotteita muutamassa sekunnissa.

Lisäksi lukuvirheiden määrä pienenee, kun jokaista tuotetta ei tarvitse skannata erikseen.

“Idea ratkaisun kehittämiseen lähti kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksesta ‒ ostoksia halutaan tehdä silloin kun itselle parhaiten sopii, läheltä ja ympäri vuorokauden. Ihmiset välttävät nykyään jonottamista ja voivat jopa jättää ostokset tekemättä, jos jono koetaan liian pitkäksi. Perinteisillä viivakoodiperusteisilla itsepalvelukassoilla asioiminen saattaa kestää jopa kauemmin kuin miehitetyllä kassalla. Jokaisen tuotteen viivakoodin skannaaminen voi tottumattomalle käyttäjälle olla vaivalloista, ja siten hidastaa ostosten tekoa”, kertoo Nordic ID Oyj:n toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski.

Kaupan alalla ensimmäisiä RFID:n hyödyntäjiä ovat olleet vaatekaupat. Teknologialla voidaan ostamisen tarkkuuden ja nopeuden lisäksi ennakoida ja vähentää ruokahävikin syntymistä sekä ennaltaehkäistä varkauksia.

Näin ostaminen tapahtuu

Asiointi Ratakadun Easy Deli -kaupassa aloitetaan tunnistautumalla sisään Nesteen mobiilisovelluksella, Neste-äpillä. Tunnistautuminen takaa kaupassa asioinnin turvallisuuden ja ennaltaehkäisee väärinkäytöksiä sekä ilkivaltaa.

Tunnistautumisen jälkeen asiakas kerää haluamansa ostokset hyllyltä ja asettaa ne maksutasolle, josta RFID-teknologia lukee kaikki tuotteet kerralla, muutamassa sekunnissa. Lopuksi ostokset maksetaan Apple Paylla, Google Paylla tai maksukortilla.

“Easy Deli -konseptia on aiemmin jo pilotoitu Vantaalla, ja kuluttajien kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Sujuvuuden ja nopeuden lisäksi Easy Deli -kauppa on kätevä liikuteltavuutensa vuoksi”, Peltoniemi kertoo.

Kaupan saa Peltoniemen mukaan pystyyn nopealla aikataululla ilman rakennus- ja maatöitä.

“Siinä on käytetty vastuullisia ja ympäristöystävällisiä materiaaleja, ja energiankulutusta on pyritty minimoimaan jo rakennusvaiheessa. Kiinnostuksen kasvaessa voimme tuoda liikekonseptin myös laajempaan käyttöön,” Peltoniemi lisää.