Analyytikko: Cargotecin osakkeessa yhä nousuvaraa

Inderes säilytti Cargotecin osakkeen lisää-suosituksen, mutta nosti osakkeen tavoitehintaa reippaasti 18 eurosta 23 euroon.

Cargotec on syklinen osake, jonka osakekurssi elää herkästi maailmantalouden suhdanteiden mukana. Niin on käynyt tänäkin vuonna.

Lastinkäsittelylaitteita valmistavan Cargotecin alkuvuotta varjostivat markkinaepävarmuuden lisääntyminen ja koronapandemia. Saadut tilaukset laskivat neljänneksen edellisvuodesta ja yhtiön vertailukelpoinen liiketulos heikkeni tammi-maaliskuussa 31 prosenttia eli 39,5 miljoonaan euroon 57,4 miljoonasta eurosta. Odotus oli 36 miljoonaa euroa.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen kertoi, että pandemia hidasti toimintaa Kiinassa alkuvuodesta tehtaiden alhaisempien käyttöasteiden ja komponenttien heikentyneen saatavuuden vuoksi, mutta tilanne parani neljänneksen loppua kohden.

Toisella vuosineljänneksellä toimituksiin ja kysyntään liittyy merkittäviä haasteita. Cargotec arvioi toisen neljänneksen tilauksien, liikevaihdon, vertailukelpoisen liikevoiton ja kassavirran laskevan merkittävästi verrattuna viime vuoteen.

Auringon pilkettä taivaanrannassa

Vaikeudet ovat luonnollisesti heijastuneet Cargotecin osakekurssiin. Vaikka osake on jonkin verran toipunut helmi-maaliskuun rajusta rytinästä, on tämän hetken 21,7 euron kurssinoteeraus vielä selvästi alle helmikuun yli 35 euron huipun.

Rotkon toisella puolella paistaa kuitenkin aurinko, kuvailee Inderesin analyytikko Erkki Vesola. Yhtiön tulosennusteisiin liittyvä negatiivinen riski on pienentynyt samalla kun tuoreet markkinaennusteet Cargotecin keskeisten kysyntäajureiden kehityksestä lupailevat varsin reipasta nousua koronapandemian jälkeen vuonna 2021.

Cargotecille tärkeän Hiab-liiketoiminnan odotetaan nousevan vahvasti ensi vuonna.

”Markkinaennusteet Hiabin keskeisten kysyntäajureiden eli rakentamisen ja logistiikan kehityksestä yksikön tärkeimmillä markkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ennakoivat vauhdikasta nousua vuoden 2020 koronakuopan jälkeen”, Vesola toteaa Inderesin aamukatsauksessa.

Cargotecin toinen tärkeä liiketoiminta eli Kalmar kärsii Vesolan mukaan konttiliikenteen jyrkästä vähenemisestä kuluvana vuonna, mikä heijastuu kontinkäsittelyinvestointeihin.

”Clarksonin ennusteessa (4/2020) maailman konttiliikenteen odotetaan laskevan tänä vuonna 10,6 %, mutta kasvavan ensi vuonna 9,5 %”, Vesola toteaa. Lisäksi Kalmarin joustava kulurakenne ja tehdyt säästötoimet nostavat marginaalin 7,5 prosenttiin vuonna 2021.

Osake alehinnoissa

Cargotecin osakkeessa on Vesolan mukaan vielä perusteltua nousuvaraa.

”Vaikka Cargotecin Q2’20:n tai koko 2020:n luvut eivät tule olemaan kovin kauniita, uskomme osakemarkkinoiden jo suunnanneen katseensa koronapandemian jälkeiseen aikaan.”

Analyytikon mukaan Cargotecin arvostuskertoimien nousuun perustuva vuosittainen kokonaistuotto on vahva, peräti 18 prosenttia vuosina 2019-2021. Osakkeen arvostuskertoimet ovat houkuttelevia.

”Vuoden 2021 P/E (10x) ja EV/EBIT (10x) ovat 38 % ja 11 % alle verrokkiryhmän mediaanin ja samalla selvästi alle yhtiön omien historiallisten tasojen (P/E 14x, EV/EBIT 12x). Nousuvara DCF-arvoon on noin 50 %”, Vesola laskee.

Inderesin uudella 23 euron tavoitehinnalla vuoden 2021 P/E- ja EV/EBIT -kertoimet ovat edelleen 10-18 prosenttia alle yhtiön omien historiallisten tasojen.

Cargotecia seuraa seitsemän analyytikkoa, joista kolme antaa osakkeelle ostosuosituksen, yhden suositus on lisää ja kolmen suositus on pidä. Konsensuksen mukainen tavoitehinta osakkeelle on 24,3 euroa. Tavoitehinta on laskenut samaa tahtia kuin osakkeen markkinanoteerauskin.