Nämä osinko-osakkeet tarjoavat yli 9 prosentin osinkotuottoa

Koronakriisin kurssiromahduksen jälkeen osakemarkkinoilta löytyy yhtiöitä, joiden osinkotuotto nousee hulppeisiin lukemiin.

Moni osakesijoittaja etsii korkean osinkotuoton tarjoavia osakkeita. Se on ymmärrettävää, sillä esimerkiksi amerikkalainen Gurufocus-verkkolehti luettelee peräti 11 syytä suosia osinkoyhtiöitä.

Osinkosijoittajan kannattaa kuitenkin muistaa osinkoyhtiöihin mahdollisesti liittyvä osinkoansa. Korkea osinkotuotto ei ole aina tae vakaasta osinkotuotosta, vaan se saattaa olla merkki myös ongelmista. Osinkosijoittajan onkin seurattava muitakin tekijöitä kuin vain osinkotuottoa.

Osinkosijoittajan kannattaa etsiä osinko-osakkeita osinkotuoton lisäksi myös muiden mittareiden avulla. Sijoituskirjailija Jukka Oksaharju on tunnettu osinkosijoittamisen puolestapuhuja. Hän suosii erityisesti kasvavaa osakekohtaista osinkoa maksavia pörssiyhtiöitä.

Oksaharjun mukaan merkittävä osa, toisinaan jopa liian suuri osa, sijoittajista kiinnittää osinko-osakkeiden valinnassa huomiota kuitenkin lähinnä ensimmäiseen välittömästi saatavaan sijoitushetken osinkotuottoon.

Riippuen sijoituskohteesta pitkän aikavälin kokonaistuotto-odotuksen kannalta tärkeämpi osatekijä voi kuitenkin olla itse asiassa osakekohtaisen osingonjaon kasvu, Oksaharju toteaa.

Yahoo Finance -sivusto löysi kolme mielenkiintoista osinkoyhtiötä, joissa on sivuston mielestä samalla myös vahva kasvupotentiaali, tasainen tulovirta sekä analyytikoiden ostosuositus.

Ares Commercial Real Estate (ACRE)

Ares on REIT-rahasto eli kiinteistörahasto. Kiinteistörahastot ovat usein hyviä osingonmaksajia, ja lisäksi ne maksavat osinkoja yleensä useita kertoja vuodessa.

Yhtiö on kärsinyt koronakriisin tuomista vaikeuksista, ja sen tulos laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11 prosenttia viime vuoden viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna. Lasku oli kuitenkin alhaisempi kuin monella muulla REIT-yhtiöllä.

Tuloslasku näkyy yhtiön markkinanoteerauksessa. Osake on tullut alas roimasti viime viikkojen markkinarytinässä. Siitä huolimatta Ares on onnistunut säilyttämään osingonmaksukykynsä, sillä se maksoi ensimmäisellä kvartaalilla osinkoa enemmän kuin mitä sen osakekohtainen tulos oli.

Vuositasolla osinkotuotto on noussut jo peräti 16,5 prosenttiin. Sijoittajan on kuitenkin mietittävä tarkkaan, pystyykö Ares säilyttämään jatkossakin korkean osinkotuottonsa.

JMP-yhtiön analyytikko Steven DeLaney uskoo Aresiin. Hänen mukaansa REIT-yhtiö on nykyisellä pörssikurssilla hyvä sijoitus suhteessa yhtiön riskiin ja tuottonäkymiin.

REIT-yhtiötä seuraavat kolme analyytikkoa antavat TipRanks-sivuston mukaan kaikki yhtiölle tällä hetkellä ostosuosituksen. Analyytikoiden konsensuksen mukainen tavoitehinta Aresille on 10 dollaria, mikä ylittää selvästi yhtiön tämän hetken 7,45 dollarin hinnan.

Myös sisäpiiriläiset uskovat yhtiöön, sillä neljä viimeisintä sisäpiiriläisten osakekauppaa maaliskuussa ovat olleet osakeostoja.

Aresin tasepohjainen P/B-arvostuskerroin on laskenut kurssilaskun myötä alhaiseksi, vain tasolle 0,51x.

Barings BDC. (BBDC)

Sijoitus- ja kehitysyhtiö Barings sijoittaa yrityslainoihin, osakkeisiin ja korkosijoituksiin. Yhtiön sijoitusvarat ovat lähes 330 miljardia dollaria eri puolilla maailmaa.

Yhtiö maksaa 0,16 dollarin osinkoa neljännesvuosittain, mikä tarkoittaa vuositasolla noin yhdeksän prosentin osinkotuottoa.

Jättipankki Wells Fargon mukaan Baringsin sijoitusportfolio, velkaantuminen ja likviditeetti ovat pysyneet tasapainossa ja pankki uskoo, että Barings selviää koronakriisistä naarmuitta. Siksi yhtiö tarjoaa hyvää tuottopotentiaalia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

TipRanks-sivuston mukaan kolmen analyytikon suositus yhtiölle on osta. Myös keskimääräinen 8,5 dollarin tavoitehinta ylittää selvästi tämän hetken 7,4 prosentin kurssinoteerauksen.

Ready Capital Corporation (RC)

Myös Ready Capital on kiinteistörahasto, joka toimii USA:n markkinoilla. Yhtiön osakekurssi on laskenut rajusti helmikuun jälkeen ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön osakekohtainen tulos romahti 40 prosenttia vaivaiseen 0,01 dollariin.

Toisen vuosineljänneksen näkymät ovat kuitenkin kirkkaammat, sillä analyytikot odottavat huhti-kesäkuun osakekohtaisen tuloksen yltävän jo 0,52 dollariin.

Huolimatta tulosnotkahduksesta, Ready Capital on säilyttänyt korkean osinkonsa, joka on vuositasolla 1,6 dollaria. Tällä hetkellä yhtiön osinkotuotto nousee häikäisevään 24 prosenttiin. Näin korkea osinkotuotto on kuitenkin paitsi houkutteleva, myös varoitussignaali. Miksi yhtiön osakekurssi on laskenut niin alas, että osinkotuotto nousee selvästi yli toimialan keskimääräisen tason?

Analyytikot ja yhtiön sisäpiiriläiset uskovat kuitenkin Ready Capitalin näkymiin.

Ready Capitalia seuraa neljä analyytikkoa, joista kolme antaa osakkeelle ostosuosituksen ja yksi antaa pidä-suosituksen. Yhtiön osakekurssi on selvästi alle analyytikoiden konsensuksen mukaisen tavoitehinnan. Osake noteerataan tällä hetkellä alle 5,9 dollarin arvoon, mutta analyytikoiden konsensuksen mukainen tavoitehinta on peräti 13,5 dollaria.

Myös sisäpiiriläiset näyttävät todella uskovan yhtiöön. Maalis-toukokuussa kaikki 11 sisäpiirikauppaa ovat olleet osakeostoja.