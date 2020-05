Entisen huippu-urheilijan perustama Samla Capital ostaa Kokkolan suurimman kauppakeskuksen.

Samppa Lajusen perustama kiinteistösijoitusyhtiö Samla Capital on ostanut ensimmäisen kauppakeskuksensa. Kokkolan suurin kauppakeskus Chydenia Center Oy siirtyi Samla Capitalin hallinnoimalle Samla Toimitilat II Ky:lle perjantaina.

Kauppakeskuksessa on vuokrattavaa tilaa yli 8000 neliömetriä. Sen merkittävimmät vuokralaiset ovat Intersport, H&M, Suomalainen Kirjakauppa, Espresso House, TeliaSonera, Kicks ja Specsavers.

Myyjänä oli kansainvälisen kiinteistösijoitusyhtiö Aberdeen Standard Investmentsin hallinnoima rahasto, jonka neuvonantajana järjestelyssä toimi helsinkiläinen Mrec Oy. Osapuolet eivät paljasta kauppasummaa.

Samla Capitalin pääomistaja ja salkunhoitaja Lajunen uskoo, että kauppakeskuksilla tulee jatkossakin olemaan rooli kaupunkilaisten yhteisinä tiloina.

“Haluamme lisätä oikeanlaisella kauppakeskusjohtamisella ja markkinoinnilla kävijämääriä sekä luoda positiivista kierrettä Kokkolan ydinkeskustaan”, Lajunen kertoo.

Lajusen mukaan yhtiö pyrkii tekemään tiivistä yhteistyötä Chydeniassa toimivien kauppaketjujen ja sen ympärillä toimivien sidosryhmien kanssa.”

Kauppakeskuksille on povattu haastavia aikoja verkkokaupan yleistymisen myötä. Samppa Lajunen uskoo, että kauppakeskukset muuttuvat, mutta eivät tule katoamaan.

“Kauppakeskuksille tulee jatkossakin olemaan tarve kaupunkilaisten yhteisinä tiloina, joissa he voivat kuluttaa yksityisiä tai kunnallisia palveluita, hankkia päivittäistavaroita tai tavata ystäviään. Uskon, että kovalla työllä ja markkinointipanostuksilla saamme ihmiset liikkeelle, kun he kokevat sen taas turvalliseksi.”

Samppa Lajunen on suomalainen uransa päättänyt menestynyt yhdistetyn hiihtäjä ja olympiavoittaja. Hän voitti urallaan kolme olympiakultaa Salt Lake Cityn olympialaisissa 2002, yhdistetyn maailmancupin kahdesti ja joukkuemaailmanmestaruuden. Vuoden urheilijaksi hänet valittiin samana vuonna.

Urheiluvuosiensa jälkeen Lajunen opiskeli kauppatieteiden maisteriksi. Sen jälkeen hän toimi yritysanalyytikkona rahastoyhtiössä, controllerina kasvurahoitusyhtiössä sekä pyöritti omaa sponsorointiyritystään.

Vuonna 2015 entinen huippu-urheilija perusti tyhjästä Samla Capital Oy:n ja Samla Toimitilat Ky -nimisen toimitiloihin sijoittavat vaihtoehtorahaston. Kasvuvauhti oli heti alusta lähtien kovaa – Samla Capital keräsi 50 miljoonan euron rahaston täyteen kolmessa vuodessa. Myöhemmin yhtiö perusti asuntoihin keskittyneen Samla Asunnot Ky:n sekä toimitiloihin sijoittavan Samla Toimitilat II Ky:n.

Samla Capitalin hallitsemien rahastojen sijoitusstrategiana on sijoittaa kasvukeskuksissa sijaitseviin 1-20 miljoonan euron kokoluokan kiinteistöihin, jotka ovat yksityissijoittajille liian suuria mutta instituutiosijoittajille pääosin liian pieniä. Sijoittajia oli aluksi muutamia kymmeniä, mutta nyt sijoittajia on täällä jo yli 180, joiden varoilla on tehty noin noin 85 miljoonan euron sijoitukset.

Lajunen innostui kiinteistösijoittamisesta harrastuksena jo nuorena, ja 90-luvun loppulla hän aloitti myös osakesijoittamisen. Vuonna 2006 Lajunen laajentaan sijoittamistaan myös asuntoihin.

Sijoitusovi-sivuston haastattelussa Lajunen kertoi, että toimitiloihin sijoittamalla voi ansaita parempaa tuottoa kuin asuntoihin sijoittamalla.

”Kun kasvukeskusten asuntojen vuokratuotto on noin 4-6 prosenttia, toimitilapuolella liikutaan noin 7-9 prosentissa tai joskus jopa korkeammissa lukemissa”, Lajunen paljastaa.

Suuremmat tuotot eivät kuitenkaan tule kuin Manulle illallinen, sillä toimitiloihin sijoittaminen vaatii usein enemmän sekä aikaa että vaivaa, Lajunen kertoo. Toimitilakohteiden etsiminen vaatii olympiavoittajan mukaan paljon työtä ja sijoittajien on ahkerasti tutkailtava eri vaihtoehtoja. Kohteita voi kyllä olla tarjolla, mutta vain murto-osa niistä on potentiaalisia sijoituskohteita ja niistäkin vain harva päätyy lopulta Samla Capitalin omistukseen.