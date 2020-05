Näin Verkkokauppa.com hyötyy listautumisesta pörssin päälistalle

Yhtiön hakeutuminen päälistalle on myönteinen uutinen sijoittajan kannalta.

Verkkokauppa.com kertoi perjantaina, että se on jättänyt listalleottohakemuksen yhtiön osakkeiden listaamiseksi Helsingin pörssin päälistalle. Samalla Verkkokauppa.com on pyytänyt, että sen osakkeet poistetaan Nasdaq Helsingin ylläpitämältä First North Growth Market Finland -markkinapaikalta.

Listautuminen on ehdollinen sille, että Nasdaq Helsinki hyväksyy listalleottohakemuksen. Finanssivalvonta on jo hyväksynyt Verkkokauppa.comin suomenkielisen listalleottoesitteen.

Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla 5.6.2020.

Listautumisen tavoitteena on Verkkokauppa.comin tunnettuisuuden kasvattaminen ja yhtiön osakkeiden likviditeetin parantaminen sekä laajemman omistajapohjan saavuttaminen. Yhtiön osakkeiden kasvanut likviditeetti mahdollistaisi myös Verkkokauppa.comin osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena potentiaalisissa yrityskaupoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.

”Yhtiö on jatkanut kasvuaan viimeisten vuosien aikana ja tämä on meille luonnollinen jatkumo. Suomen suosituimpana verkkokauppana olemme hyvin valmistautuneita meneillä olevaan markkinamurrokseen, jossa kauppa siirtyy nopeasti verkkoon,” toteaa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka.

Evli toteaa aamukatsauksessaan, ettei Verkkokauppa.comin listautuminen päälistalle ollut yllätys.

”Verkkokauppa.com ilmoitti alkuvuodesta, että se selvittää mahdollisuuksia päälistalle siirtymiselle, joten eilen tullut uutinen oli odotettu ja se tukee hyvin yhtiön strategiaa”, Evli toteaa.

Verkkokauppa.comin ilmoitus päälistalle siirtymisestä oli markkinoille mieluisa uutinen, sillä yhtiön osake kipusi perjantaina 5,2 prosenttia. Osake on kivunnut vuoden aikana jo lähes 40 prosenttia.

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8,0 prosenttia ja oli 125 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosineljänneksen myynnin kasvu syntyi vahvalla verkkomyynnillä, tehokkaalla markkinoinnilla sekä kaikkien suurten kategorioiden hyvällä suoriutumisella, toimitusjohtaja Porkka kertoi tulosraportin yhteydessä.

Porkan mukaan Suomen kodinelektroniikan markkinan keskittyminen jatkui. Samalla myös kuluttajakäyttäytyminen jatkoi muutostaan kaupan siirtyessä nopeasti verkkoon. Verkkokauppa.com kasvaa markkinaa nopeammin, ja markkinaosuus kasvoi yhtiön arvion mukaan lähes kaikissa tuoteryhmissä.

Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos nousi tammi-maaliskuussa 3,8 miljoonaan euroon edellisvuoden 2,3 miljoonasta eurosta pääosin parempien katteiden sekä edullisena säilyneen kustannusrakenteen ansiosta.

Porkan mukaan Verkkokauppa.com odottaa kuluttajaelektroniikkamarkkinan pysyvän kilpailtuna ja erikoisliikkeiden vähentymisen jatkuvan edelleen.

Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan kasvattamaan markkinaosuuttaan yhtiön valitsemilla segmenteillä. Vahva tase mahdollistaa toiminnan strategian mukaisen laajentumisen. Tulevaisuuden näkymiin kohdistuva epävarmuus on kasvanut merkittävästi etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin, ja koronaviruksen vaikutuksia taloudelliseen kehitykseen ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen on vaikea vielä arvioida, yhtiö kertoo.