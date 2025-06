Samppa Lajusen luotsaamat rahastot tekevät mittavat alaskirjaukset luksushotellista

Kansainvälisen tason luksushotelli The Hotel Maria valmistui ja avattiin kesäkuussa 2024 Helsingin Kruununhaassa. Se on valittu lukuisia kertoja maailman parhaiden uusien hotellien joukkoon. Uusrenessanssia edustavan rakennuksen on suunnitellut Evert E. Lagerspetz, ja se on alun perin rakennettu vuonna 1885.

Samla Capital ei ole enää mukana hotellin tai kiinteistöyhtiön operatiivisessa toiminnassa.

Samla Capitalin rahastojen alaskirjauksista kärsivät Samla Hotels Ky:n lisäksi Samla Asunnot Ky- ja Samla Toimitilat II Ky -nimiset vaihtoehtorahastot, jotka olivat kiinteistökehityshankeen alkuperäiset omistajat. Samla Capitalin toimitusjohtaja on olympiavoittaja Samppa Lajunen.

”Alaskirjaukset tehdään nyt, jotta hotellin mahdolliseen myyntiin liittyvät sijoitusten arvonalentumiset eivät enää vaikuta rahastojen taloudelliseen tulokseen myöhemmässä vaiheessa. Hotellin tulevaisuudesta riippumatta keskitymme varmistamaan asunto- ja toimitilarahastojemme kannattavan liiketoiminnan salkuissa olevilla muilla kohteilla”, Lajunen sanoo.

Alaskirjausten myötä Samla Asunnot Ky:n arvo laskee vuodenvaihteen arvostustasostaan vajaaseen 60 prosenttiin alkuperäisestä sijoituspääomasta. Samla Toimitilat II Ky:n arvo laskee vuodenvaihteen arvostaan noin 30 prosenttiin alkuperäisestä sijoituspääomasta.

Samla Capitalin hallinnoimien rahastojen markkina-arvo on alaskirjausten jälkeen 166 miljoonaa euroa.

”Samla Capitalin rahastot ovat kärsineet The Hotel Marian liiketoiminnan odotettua heikommasta liikkeelle lähdöstä. Koronapandemian ja Ukrainan sodan seurauksena sekä matkailu- että kiinteistömarkkina ovat kärsineet pahasti. Hankkeen aikana tehdyillä järjestelyillä on pyritty vaikeissa oloissa suojaamaan rahastoihin sijoittaneiden pääomia”, Lajunen kertoo.

Samla Asunnot osti sijoitusstrategiansa mukaisen asuntokehityshankkeen vuonna 2020 Helsingin Kruununhaasta. Kehitysstrategiaa muutettiin seuraavana vuonna rahaston sijoituskomitean päätöksellä, jonka mukaisesti Samla Asunnot Ky:n suora omistus vaihtui lainasijoitukseen Samla Hotels Ky -rahaston kautta.

”Järjestely toteutettiin, koska hotellikiinteistö ei ollut enää asuntosijoitus. Sijoituskomitean päätöksellä Samla Hotels osti Samla Asuntojen omistusosuuden kolmannen osapuolen määrittämällä markkinahinnalla. Lainasijoitus on joustavampi ja takaisinmaksujärjestykseltään suoria omistuksia parempi”, Lajunen perustelee.

Samppa Lajunen on Samla Capitalin perustaja ja toimitusjohtaja. Hänet tunnetaan laajasti entisenä huippu-urheilijana: Lajunen voitti urallaan kolme olympiakultaa yhdistetyssä Salt Lake Cityn olympialaisissa 2002 ja lopetti urheilu-uransa jo 24-vuotiaana. Urheilu-uran jälkeen hän opiskeli Jyväskylän yliopistossa ja valmistui taloustieteen maisteriksi, minkä jälkeen hän siirtyi sijoitus- ja kiinteistöalalle.

Vuonna 2015 Lajunen perusti Samla Capitalin, joka on kiinteistöihin keskittynyt rahasto- ja hallinnointiyhtiö. Yhtiö on yrittäjävetoinen, ja Lajusen johdolla se on kasvanut hallinnoimaan neljää kiinteistörahastoa, joissa on noin 400 sijoittajaa ja joiden sijoitusten arvo on satoja miljoonia euroja.