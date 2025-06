HKFoods tekee vahvaa käännettä – osake kiitää

Ruokayhtiö HKFoodsin osake on kivunnut kuukaudessa jo lähes kolmanneksen, noin 32 prosenttia. Vuoden alusta kurssi on tuplaantunut eli noussut yli 100 prosenttia.

Kurssinousun taustalla on tuloskäänne. Yhtiö on tehnyt jo usean vuoden ajan tappiollista tilikauden voittoa, mutta viime vuoden kolmannella vuosineljänneksellä yhtiö onnistui kääntämään tappioputken, kun tulos verojen jälkeen nousi 5,9 miljoonaa euroa positiiviseksi.

Myös kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä tulos oli plussalla 0,8 miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia ja vertailukelpoinen liiketulos nousi 4,6 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin liikevoitto oli vain 1,4 miljoonaa euroa.

Tammi-maaliskuu oli jo yhdeksäs peräkkäinen vuosineljännes, jolloin yhtiö pystyi parantamaan vertailukelpoista liiketulostaan edellisvuoteen nähden

Yhtiö on parantanut kannattavuuttaan kaupallisilla toimenpiteillä, tuotannon tehostamistoimilla ja kustannussäästöillä.

HKFoods on karsinut rönsyjään

HKFoods on viime vuosina keskittänyt toimintansa Suomeen ja luopunut tappiollisista tai vähäkatteisista ulkomaisista liiketoiminnoista, kuten Baltiasta, Ruotsista ja Tanskasta. Tämä on mahdollistanut taseen velkakuorman keventämisen ja vapauttanut resursseja kotimaan tuotannon ja tuotekehityksen investointeihin.

HKFoods paransi kannattavuuttaan ja vahvisti tasettaan Baltian toimintojen myynnillä, jonka yhtiö sai päätökseen elokuussa 2023. Ruotsin liiketoimintojen kauppa puolestaan toteutui maaliskuussa 2024. Tanskan tytäryhtiötä ROSE Poultry A/S:ää koskeva kauppa hollantilaiselle Plukon Food Groupille toteutui Tanskan kilpailuviranomaisen hyväksyttyä kaupan.

Tämän vuoden huhtikuussa yhtiö illmoitti käynnistäneensä alustavat selvitykset Puolan Swinoujściessa sijaitsevan tuotantoyksikön tulevaisuuden arvioimiseksi, johon kuuluu myös yksikön mahdollinen myynti.

Liiketoimintojen myynnit ovat vahvistaneet HKFoodsin tasetta, ja niistä saadut maksut on käytetty yhtiön lainojen lyhennyksiin.

Vuosina 2023–2024 yhtiö toteutti mittavia säästötoimia ja tehokkuusinvestointeja, joiden tavoitteena oli saavuttaa yhteensä 12 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Näihin toimiin kuului muun muassa henkilöstövähennyksiä sekä tuotantoprosessien modernisointia Rauman ja Euran yksiköissä.

Rauman siipikarjatehtaan aiemmat tuotannolliset ongelmat saatiin ratkaistua, ja investoinnit ovat nostaneet tehokkuutta sekä mahdollistaneet jalostusarvon kasvattamisen.

Panostus valmisruokiin

Keskeinen tekijä tuloskäänteessä on ollut myös myynnin rakenteen muutos. Vaikka kuluttajakysyntä vähittäiskaupassa on ollut paineessa ja ostovoima heikentynyt, HKFoods on onnistunut kasvattamaan food service -kanavan myyntiä ja hyödyntämään viennin mahdollisuuksia, erityisesti siipikarjan viennin käynnistyttyä Kiinaan. Tämä on mahdollistanut tuotteiden ohjaamisen markkinoille, joilla kysyntä ja katteet ovat parempia.

Lisäksi yhtiö on panostanut voimakkaasti valmisruokiin ja ateriakomponentteihin, joiden kysyntä on kasvanut kuluttajien arjen helpottamiseen liittyvien trendien myötä. Kannattavuuden parantumista ovat tukeneet myös onnistuneet myyntihintojen korotukset.

Vaikka kustannustaso, kuten palkat ja ulkoiset palvelut, on edelleen korkea, tehostamistoimien vaikutus on ylittänyt inflaation aiheuttaman nousun. Tämä on mahdollistanut liiketuloksen ja kannattavuuden paranemisen myös haastavassa markkinatilanteessa.

Yhtiön strategia painottaa monipuolista tuoteportfoliota ja vahvaa kotimaista integraatiota, mikä tukee raaka-aineiden saatavuutta ja hintojen hallintaa.

HKFoods on myös solminut strategisia kumppanuuksia pienempien kotimaisten ruokayhtiöiden kanssa, mikä laajentaa tuotevalikoimaa ja vahvistaa asemaa erityisesti kasvavilla tuotekategorioilla, kuten siipikarjassa ja valmisruoissa.