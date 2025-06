Panostaja sijoittaa skaalautuvan kasvun ohjelmistoyhtiöön

Vuonna 2013 perustettu Lenio on tamperelainen ohjelmistoyritys, joka on kehittänyt Lenio TOP -toiminnanohjausjärjestelmän. Järjestelmä auttaa esimerkiksi tarjousten, tilausten seurantojen ja laskutuksen hallinnassa ja on suunnattu liikkuvan työn toimialojen pk-yrityksille.

Lenion asiakkaina on yli sata organisaatiota muun muassa teollisuus-, logistiikka-, huolto- ja energia-aloilta.

Yhtiön tilikauden 2024 liikevaihto oli noin 0,7 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli noin 25 prosenttia edellisestä tilikaudesta. Yhtiön liikevaihto koostuu lähes kokonaan jatkuvalaskutteisesta ARR-sopimuskannasta.

Panostajasta tulee yhtiön enemmistöomistaja nykyisten avainhenkilöiden säilyessä merkittävinä vähemmistöomistajina yhtiössä.

Panostajan sijoitus tukee Lenion kasvustrategiaa, jossa se tähtää merkittävään markkina-asemaan kotimaassa sekä kansainväliseen kasvuun vahvasti skaalautuvalla liiketoimintamallilla. Yritysosto vahvistaa myös Panostajan omaa kasvustrategiaa.

Viime vuonna 40 vuotta täyttänyt Panostaja on tamperelainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa kasvuhakuisiin, vastuullisesti toimiviin palvelu- ja ohjelmistotoimialojen pk-yrityksiin.

”On todella hienoa aloittaa yhteinen matka Lenion tiimin kanssa. Näemme yhtiössä paljon kasvupotentiaalia, ja sen kehittämä moderni ohjelmisto erottuu markkinassa edukseen. Sijoittamalla Lenioon haluamme vahvistaa ja tukea yrityksen kasvua”, sanoo Panostajan sijoitusjohtaja Niko Skyttä.

Lenion tavoitteena on kasvaa merkittäväksi toimijaksi liikkuvan työn markkinassa. Yritysosto vahvistaa Lenion resursseja tuotekehityksessä, tekoälyn hyödyntämisessä sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä.

”Odotamme innolla yhteistyötä Panostajan kanssa. Kumppanuus auttaa meitä jatkamaan pitkäjänteisesti tekemäämme työtä ja kiihdyttämään kasvuamme entisestään. Panostajan tarjoama osaaminen niin kaupallisesti kuin teknologisesti yhdessä sijoituksen kanssa tukee kehitystämme, ja on hienoa aloittaa yhteistyö kotimaisen kumppanin kanssa”, jatkaa Lenion toimitusjohtaja Simo Mäkinen.

Yritysoston myötä Panostajan sijoitusportfolio kasvaa yhteensä kuuteen yhtiöön. Sijoitus Lenioon on erinomainen saavutus yleisen taloustilanteen myötä vaisuna pysyneessä yrityskauppamarkkinassa.

”Tämä on meille tärkeä askel kasvustrategiassamme, jonka ytimessä on tukea kasvuhakuisia ohjelmisto- ja palveluyrityksiä. Panostajalla on paljon tarjottavaa suomalaisille SaaS-yrityksille. On hienoa nähdä, että suomalaiset yrittäjät uskaltavat kasvaa ja kehittyä. Tuomme vahvaa toimialaosaamistamme mukaan Lenion toimintaan ja lähdemme yhdessä luomaan seuraavaa suomalaista menestystarinaa”, Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila toteaa.

Panostajalla on ennestään neljä enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Grano Oy on Suomen monipuolisin sisältöpalvelujen osaaja. Hygga Oy on terveydenhuoltopalveluita sekä terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmää tarjoava yritys. CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon RF IC -suunnittelupalveluita. Oscar Software tarjoaa toiminnanohjausjärjestelmiä sekä taloushallinnon palveluita.