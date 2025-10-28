Panostaja myi sijoituksensa hammaslääkäriklinikka Hyggaan

Helsingin pörssin sijoitusyhtiö Panostaja on allekirjoittanut sopimuksen Hyggan klinikkaliiketoiminnan myynnistä PlusTerveys Hammasklinikat Oy:lle.

Liiketoimintakaupan myötä klinikkaliiketoiminnan henkilöstö siirtyy PlusTerveyden palvelukseen ja liiketoiminta jatkuu nykyisissä tiloissa Helsingin Kampissa.

Liiketoiminnan kauppahinta on 2,8 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan käteisellä. Panostaja-konserni tulee kirjaamaan kaupan toteuttamisen jälkeen arviolta noin kaksi miljoonan euron myyntitappion ennen veroja.

Kaupan toteuttaminen on ehdollinen tarvittaville viranomaishyväksynnöille ja arvioitu kaupan toteuttamisaika on tammikuun loppu 2026.

Hyggan klinikkaliiketoiminta on ollut Panostajan omistuksessa vuodesta 2015 lähtien ja työllistää noin 70 henkilöä.

Hyggalla on oma hammaslääkäriklinikka Helsingin Kampissa ja yritys lisensioi Hygga Flow -järjestelmää Suomessa ja kansainvälisesti. Hyggan ainutlaatuinen toimintamalli perustuu tehokkaaseen toiminnanohjaukseen. Mallissa optimoidaan resurssien käyttö, mikä mahdollistaa hammaslääkäreille kiireettömän ja korkealaatuisen työskentelyn huomioiden yksilöllisen kokemustason.

Hyggan kehittämän toimintamallin ansiosta asiakkaalle voidaan tehdä kaikki hammaslääkärin tarpeellisiksi arvioimat toimenpiteet yhdellä hoitokerralla.

”Panostaja on ollut pitkään Hyggan suunterveydenhuoltoon erikoistuneen klinikkaliiketoiminnan omistajana ja klinikkaliiketoiminta on ollut keskeinen osa Hyggaa. Omistusajanjaksolle on mahtunut useita eri vaiheita, joista viimeisimpänä johdon kanssa tehty klinikkaliiketoiminnan transformaatio takaisin yksityiseksi klinikaksi. Muutosta on viety päämäärätietoisesti eteenpäin kuluvan tilikauden aikana ja privaattiasiakkaiden määrä on kehittynyt positiivisesti”, sanoo Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila.

Tommilan mukaan toteutetun muutoksen jälkeen on luonteva hetki luopua omistuksesta ja mahdollistaa klinikkaliiketoiminnalle uusi kehitysvaihe osana PlusTerveyttä.

”Tämä klinikkaliiketoiminta on hyvä lisä PlusTerveyden klinikkaverkostoon Helsingin ydinkeskustassa. Klinikan sijainti on tunnettu, ja sen saavutettavuus on hyvä erinomaisten liikenneyhteyksien ansiosta. Näen tässä kaupassa synergia- ja kasvupotentiaalia PlusTerveydelle.”, kommentoi PlusTerveyden toimitusjohtaja Joni Aaltonen.

Klinikkaliiketoiminnan johdon arvioimiin carve out -laskelmiin perustuva liikevaihto 31.7.2025 päättyneellä yhdeksän kauden oli noin 3,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 0,0 miljoonaa euroa.

Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen Hygga poistuu Panostaja-konsernin segmenttitiedoista ja Hygga Flow -palveluliiketoiminta esitetään Muut -segmentissä.

Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena omistajana kasvavia ohjelmisto- ja palvelualojen yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille.

Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostajalla on viisi enemmistöomistuksessa olevaa sijoituskohdetta. Tilikaudella 2024 konsernin liikevaihto oli 134 miljoonaa euroa.