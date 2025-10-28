PayPal kipuaa pörssissä OpenAI-yhteistyön ja vahvan tuloksen siivittämänä

PayPal on kansainvälinen maksupalvelu ja mobiililompakko, jonka avulla käyttäjät voivat maksaa ostoksiaan verkossa ja lähettää rahaa nopeasti ja turvallisesti eri puolille maailmaa. PayPalin avulla maksut hoituvat pelkällä sähköpostiosoitteella ja salasanalla, eikä korttitietoja tarvitse antaa erikseen joka kerta.​

PayPal tarjoaa myös yritysasiakkaille ratkaisuja maksujen vastaanottamiseen verkossa ja kasvokkain, sekä työkaluja laskutukseen, petosten ehkäisyyn ja myyjiensuojaan. Palveluun voi rekisteröidä pankki- ja luottokortin, ja maksutapahtumat salataan tietoturvan varmistamiseksi.

PayPal julkaisi myös kolmannen neljänneksen tuloksen, joka ylitti kirkkaasti Wall Streetin odotukset.

Yhtiön oikaistu osakekohtainen tulos nousi 1,34 dollariin, selvästi yli analyytikoiden 1,19 dollarin konsensusennusteen. Liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia vertailukaudesta ja oli 8,42 miljardia dollaria, mikä ylitti odotetun 8,26 miljardin dollarin tason.

PayPal ilmoitti myös historiansa ensimmäisestä osingosta, 0,14 dollaria osakkeelta, ja nosti koko vuoden oikaistua tulosohjeistustaan 5,35–5,39 dollarin haarukkaan aiemmasta 5,15–5,30 dollarista.

Historiallinen yhteistyö OpenAI:n kanssa vauhdittaa markkinarallia

Tulosjulkistus osui samaan aikaan uutisen kanssa PayPalin strategisesta yhteistyöstä OpenAI:n kanssa, jonka myötä yhtiön digitaalinen lompakko integroidaan suoraan ChatGPT:hen.

Tämä tekee PayPalista ensimmäisen suuren maksupalveluntarjoajan, joka mahdollistaa saumattomat maksut tekoälyalustalla.

Sopimuksen myötä PayPal ottaa käyttöön Agentic Commerce Protocol -teknologian, jonka ansiosta ChatGPT:n yli 700 miljoonaa viikoittaista käyttäjää voivat tehdä välittömiä ostoksia PayPal-lompakoillaan.

”Sadat miljoonat ihmiset käyttävät ChatGPT:tä viikoittain arjen tehtäviin, kuten tuotteiden etsimiseen, ja yli 400 miljoonaa käyttää PayPalia ostoksilla”, kertoo PayPalin toimitusjohtaja Alex Chriss.

”Yhteistyössä OpenAI:n kanssa ja Agentic Commerce Protocolia hyödyntäen PayPal tuo maksamisen ja kaupankäynnin kokemukset, joiden avulla käyttäjät voivat siirtyä keskustelusta kassalle muutamalla napautuksella.”

Vuodesta 2026 alkaen PayPalin kymmenet miljoonat kauppiaat eri kategorioissa, kuten vaatetus, muoti, kauneus, kodin parannus ja elektroniikka, tulevat löydettäviksi ja ostettaviksi suoraan ChatGPT:stä ilman yksittäisiä integraatioita.

PayPal huolehtii taustalla kauppiaiden reitityksestä, maksujen validoinnista ja tapahtumien käsittelystä sekä laajentaa ostaja- ja myyjäsuojansa ChatGPT:n kautta tehtäviin maksuihin.

Vahva tuloskehitys nostaa sijoittajien uskoa PayPaliin

PayPalin kolmannen neljänneksen tulos osoitti laaja-alaista kasvua yhtiön koko ekosysteemissä. Transaktiomarginaali kasvoi kuusi prosenttia ja oli 3,87 miljardia dollaria, ylittäen analyytikoiden 3,78 miljardin ennusteen.

Yhtiön brändätty maksupainikepalvelu kasvoi viisi prosenttia, ja PayPalin tytäryhtiö Venmon liikevaihto nousi neljänneksellä 20 prosenttia. Venmo on mobiilimaksupalvelu, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää rahaa toisilleen, esimerkiksi jakaa laskuja tai maksaa yhteisiä menoja, kuten ravintolalasku tai vuokra.

PayPal ilmoitti myös odottavansa Venmon tuottavan 1,7 miljardia dollaria liikevaihtoa koko vuoden 2025 aikana .

Kokonaismaksuvolyymi nousi kahdeksan prosenttia ja oli 458 miljardia dollaria, ylittäen 448 miljardin dollarin odotuksen. Aktiivisten PayPal-tilien määrä kasvoi yhdellä prosentilla 438 miljoonaan tiliin.

Neljännellä neljänneksellä yhtiö odottaa oikaistun osakekohtaisen tuloksen olevan 1,27–1,31 dollaria.

Osakekurssin hyppy merkitsee merkittävää käännettä PayPalille. Yhtiön osakkeet olivat laskeneet 17 prosenttia vuoden alusta ennen tulosjulkistusta.

Sijoittajien kasvavia epäilyjä PayPalin kasvunäkymiä kohtaan ovat ruokkineet kilpailun kiristymisestä fintech-sektorilla, kasvun hidastuminen yhtiön brändätyissä palveluissa sekä yhtiön kohtaamat kannattavuuspaineet.

Vaikka PayPalin tulosodotukset ovat parantuneet loppuvuotta kohti, sijoittajilla on ollut huolia muun muassa marginaaleista, asiakaskasvun hidastumisesta sekä yleisestä verkkokaupan kasvuvauhdin hiipumisesta.​

Markkinat ovat myös hinnoitelleet PayPalia selvästi pienemmällä arvostuskertoimella verrattuna historiallisiin keskiarvoihin ja kilpailijoihin, johtuen epävarmuudesta yhtiön kyvystä tehdä onnistunut käänne kasvussa ja parantaa markkina-asemaansa. Lisäksi yleinen kuluttajaluottamuksen heikentyminen sekä makrotaloudellinen epävarmuus ovat painaneet osakkeen arvoa koko sektorilla.​