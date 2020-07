Miten paljon kulutat kuukausittain? Ovatko kuukausikulutuksesi toistuvasti samankaltaista, vai muuttuuko kulutuksesi esimerkiksi vuodenajan takia? Laske oma kuukausikulutus, jotta tunnistat tarkasti, mistä kulusi koostuvat. Siten voit myös tunnistaa arjen pienet kulutusmuutokset, joilla saat pitkällä aika välillä säästettyä enemmän kuin ehkä uskotkaan.

Pienet kulutusmuutokset kerryttävät säästöjä huomaamattasi. Esimerkiksi päivittäinen 1,5 euron säästö kasvattaa kokonaissäästöjä vuodessa 547,5 eurolla. Siksi kasvattaaksesi säästösummaa, sinun ei välttämättä tarvitse saneerata koko talouttasi, vaan voit pohtia arjen pieniä kulutustaskohteita ja tunnustella, mitkä kulutuskohteet olisivat sellaisia, joista voisit luopua vaivattomimmin.

Listasimme alle pari vinkkiä säästöjen kerryttämiseen ja työkalun, jolla voit laskea oman kuukausikulutuksesi kategorisoittain.

Ylläpidä motivaatiota

Oletko joskus päättänyt aloittaa esimerkiksi salilla käynnin, mutta motivaatiosi on lopahtanut nopeasti ensi-innostuksen jälkeen? Uusien harrastuksien aloittamisen into voi olla joskus niin kova, että odotamme tuloksia hetkessä ja teemme asioita liian kovalla paineella. Jos lisäämme liikuntaa nopeatempoisesti omaan arkeen riski sille, että motivaatiomme lopahtaa luultavimmin kasvaa.

Kuvassa on säästöpossu, jonka vieressä on esimerkkinä listattu, mitkä kuukausikulutuksen osa-alueet muodostavat yhdessä koko kuukauden kulut. Listassa on Ruoka + Asuminen + Laskut + Liikkuminen + harrastukse + Muut kulutut. Nämä asiat yhdessä muodostavat kaikki kuukauden kulut.

Sama pätee säästämiseen. Motivaation kannalta voi olla mielekkäämpää aloittaa pienistä summista ja rauhassa, kuin yrittää tehdä säästöennätystä seuraavan 6 kuukauden aikana. Säästäminen, kuten sijoittaminen on maraton, ei sprintti 🙂

Ota säästöpäätöksissäsi huomioon hyvinvointi

Säästämiskohteita pohtiessasi mieti, mitkä kulutuskohteet ovat pitkäaikaisen hyvinvointisi kannalta tärkeitä. Tuleeko sinulle heti mieleen kuluja, jotka tukevat hyvinvointiasi? Mieti sitten, mitkä tuottavat hyvää mieltä hetkellisesti? Kummasta olisit valmiimpi luopumaan kasvattaaksesi säästöjäsi?

Laske oma kuukausikulutus

Tunnistatko jo, mihin rahasi kuukausittain kuluvat?

Kuinka paljon kulutat kuukaudessa ruokakauppaan? Entä liikkumiseen? Mikäli et vielä pidä kirjaa omasta kulutuksestasi ja haluat tunnistaa, mihin rahasi aina kuukausittain kuluu, avaa tiliotteesi ja laske oma kulutuksesi edelliseltä kalenterikuukaudelta.

Mitkä olisivat sellaisia kuluja, joista säästäminen olisi sinulle helpointa?

Artikkeli on julkaistu alun perin ROI-sivustolla 12.3.2020.