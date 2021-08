Edessä paluu töihin loman jälkeen? – Tässä asiantuntijoiden 4 vinkkiä työarkeen palautumiseen

Muutamilla yksinkertaisilla vinkeillä työntekijä ottaa työarjen rutiinit haltuun mutkattomasti.

Iso osa suomalaisista pitää ainakin pääosan vuosilomistaan heinäkuussa ja elokuussa on paluu arkeen. Onnistuneella lomalla työasiat unohtuvat ja usein työntekijät vitsailevatkin, että loma on ollut onnistunut, jos salasanat ovat loman aikana unohtuneet.

Loman jälkeen töiden aloittaminen ei aina ole kitkatonta: unirytmi on ehkä muuttunut erilaiseksi kuin työviikkoina, sähköposti on täynnä viestejä, tekemisten marssijärjestys on hukassa ja stressi iskee päälle heti ensimmäisenä aamuna.

Kuitenkin pienillä vinkeillä työrutiini saattaa lähteä liikkeelle mutkattomasti. Tässä muutamia koottuja asiantuntijoiden vinkkejä töiden aloittamiseen kesäloman jälkeen.

1. Suunnitelma työtehtävistä

Duunitori-sivusto neuvoo, että ensimmäinen työpäivä loman jälkeen kannattaa ehdottomasti aloittaa suunnitelmalla, joka sisältää tärkeimpien tehtävien listan ja tärkeysjärjestyksen.

Ensimmäisenä työpäivänä kannattaa esimerkiksi kirjata ylös kaikki tehtävät asiat ylös, laittaa ne tärkeysjärjestykseen ja sitten vain toteuttaa tehtäviä listan mukaan. Jos lista on pitkä, kannattaa jakaa tehtäviä useille päiville.

2. Unirytmi työrytmin mukaiseksi

Työterveyspsykologi Outi Pikkuoksa neuvoo MTV:n sivuilla, että loman lähestyessä loppuaan kannattaa palata pikkuhiljaa normaaliin unirytmiin. Hänen mukaansa erityisesti viimeinen tunti ennen nukkumaanmenoa on hyvä rauhoittaa, jotta uni tulee helpommin.

Riittävän unen määrä vaihtelee ja on yksilöllistä, mutta Pikkuoksan mukaan aikuinen tarvitsee keskimäärin noin 7-8 tuntia yöunta vuorokaudessa.

3. Maltillinen työtahti ensimmäisenä työpäivänä

Useimmilla on kesäloman jälkeen edessään 11 kuukauden mittainen työrupeama, jonka katkaisevat vain viikonloput, joulun pyhät, hiihtoloma ja muutamat muut ylimääräiset vapaapäivät. Siksi ensimmäisenä päivänä loman jälkeen ei kannata kiirehtiä, jos siihen ei ole pakkoa.

4. Käy läpi sähköposti

Työterveyslaitoksen johtaja Kirsi Ahola neuvoo ensimmäisenä käymään läpi sähköpostin. Kuukaudessa saattaa kertyä valtava määrä viestejä, joista osa on selkeästi roskapostia. Sähköpostit kannatta järjestellä sen mukaan, kuinka nopeasti niihin tulee reagoida tai jotka edellyttävät suunnittelua.