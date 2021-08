Pörssiyhtiöt ottamassa jopa historiallisen huippuvauhdin

Kuva: Hannu Angervuo

Pörssiyhtiöt saattavat kuluvalle vuodelle lähestyä kannattavuudessaan jo kohti historiallista huippua, joka koitti ennen vuoden 2008 finanssikriisiä.

Pörssin veturin eli teollisuuden, kuten konepajojen yhteenlaskettu tilauskantakin kääntyi nousuun ja löi kvartaalitason ennätyksen vuodelta 2019. Sellu, kartonki ja sahat peesasivat puolestaan metsäyhtiöitä.

Kova ja nopea trimmaus palkitsi verkkoyhtiö Nokiaa kannattavuudessa ja liikevaihdossa.

Konkarisalkunhoitaja Hannu Angervuo arvioi, että pörssiyhtiöiden yhteenlasketut tulokset nousevat jopa noin 80 prosenttia toisella neljänneksellä.

Helsingin pörssin päälistan yhtiöistä on noin puolet julkistanut toisen kvartaalin lukunsa ja valtaosa suurista yhtiöistä. Yhteenlasketusta tuloksesta on kertynyt kokoon noin 90 verran. Esimerkiksi Metso Outotec ja Ponsse kuuluvat aiemmilla ohjeistuksillaan Angervuon ennusteeseen.

Tulos jää noin kaksi miljardia huipusta

Angervuo juoksuttaa sitten ennusteen, jonka mukaan pörssiyhtiöiden koko vuoden tulos ennen veroja nousee noin 22 -23 miljardiin euroon, josta lähtee pois noin 20 prosentin vero.

”Ennusteeni mukaan koko vuoden yhteenlaskettu tulos jää vielä vain noin yhdestä kahteen miljardiin alemmaksi verrattuna pörssiyhtiöiden vuoden 2007 noin 19,5 miljardin euron nettotuloksen ennätyksestä”.

Pörssiyhtiöiden vauhdinottoa voi siten rinnastaa aikaan, joka menee noin 14 vuotta taaksepäin eli vuoden 2007 huippulukuihin. Helsingin pörssin huippu osui yhteenlasketuissa nettotuloksissa vuoteen 2007 eli ennen jyrkkää romahdusta ja finanssikriisiä, jossa maailmasta loppui ”käteinen”.

Nokia kulki silloin aallonharjalla. Yhtiö vastasi noin 5,5 miljardia euroa eli noin 28 prosenttia noin 19,5 miljardin euron yhteenlasketusta nettotuloksesta eli verojen jälkeinen tuloksesta.

Pörssin rakenne on muuttunut sitten tuloshuipun 2007. Uusia listayhtiöitä on tullut runsaasti ja vanhoja suuria pörssiyhtiöitä on mennyt myyntien kautta ulos pörssistä, jolle ovat heittäneet hyvästit muun muassa Pohjola Pankki, Amer Sports, Ahlstrom-Munksjö, Cramo, Ramirent ja Sponda.

”Tulokset eivät ilmeisesti nouse tänä vuonna yli 2007 tuloshuipun, mutta pörssikurssit pois lukien osingot ovat nousseet yli 50 prosenttia korkeammalle verrattuna vuoden 2007 tasoon. Arvostustaso on pörssissä siis selvästi noussut enemmän kuin yhtiöiden tulossumma”, Angervuo jatkaa.

Konepajojen laskutus painottuu loppuvuoteen

Angervuon mukaan kolmas neljännes lukeutuu pörssiyhtiöillä kausiluonteisesti heikoimpaan jaksoon samoin kuin vuoden ensimmäisen neljännes.

”Ja viimeinen vuosineljännes on usein vuoden paras syystä, että konepajojen laskutus painottuu loppuvuoteen”, Angervuo toteaa.

Pörssin konepajayhtiöt saavuttivatkin historiallisen ennätyksellisen eli 26 miljardin tilauskannan kesäkuun lopussa.

Angervuo selaa historian kirjoja taaksepäin ja toteaa, että teollisuuden edellinen ennätys tuli yhteenlasketuissa tilauskannoissa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Tilauskanta jäi silloin noin puoli miljardia euroa matalammaksi verrattuna kuluvan vuoden toisen neljännekseen.

Konepajat ovat selviytyneet koronapandemiasta yllättävän pienin kolhuin.

Uusien tilauksia, joita kertyi pörssiyhtiöille lähes neljänneksen enemmän, nousivat noin 8,7 miljardin euron tasolle. Uusien tilaukset vahvistuivat yli viisi miljardia euroa, mitä kuvata ”vyöryksi.”

Mutta mihin sijoittaja voi sitten luottaa, yhtiöiden osavuosikatsauksen ennusteisiin vai analyytikoiden ennusteisiin?

Angervuo nostaa kvartaalilukujen tiimoilta esiin pörssianalyytikoiden ennusteet, jotka menivät enemmän tai vähemmän alakanttiin. Hän itse osui melko lailla nappiin toisen ennusteissaan toisen kvartaalin tuloksista ja liikevaihdoista (Salkunrakentaja 7.7). Ennuste povasi noin 80 prosentin tuloksen paranemista toisella kvartaalilla.

Factsetin kokoaman Helsingin pörssin yhtiöiden yhteenvedossa liikevoiton kasvuennusteeksi tuli 55,2 prosenttia. Eli eroa jää prosenteissa lähes kolmanneksen kuilu verrattuna Angervuon ennusteeseen.

Kun puolet pörssin päälistan yhtiöistä on jo raportoinut toisen neljänneksen lukunsa, tulee yhteenlasketuksi liikevoitoksi noin 5,24 miljardia euroa eli yli kaksi miljardia euroa enemmän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kvartaaliin.

Jo osavuotensa raportoineiden teollisuusyhtiöiden kannattavuus toisella neljänneksellä on noussut korkeaksi. Yhteenlaskettu liikevoitto teki 11,3 prosenttiin suhteessa liikevaihtoon ja tulos ennen veroja saavutti 10,6 prosentin tason.

Tilauskirjat pullistelevat

Uusista tilauksista voi poimia muun muassa Rauten, joka teki 400 prosenttia plussaa, Valmet +48,7 prosenttia, Neles +15,6 prosenttia, Kone +16,2 prosenttia ja Wärtsilä +14,1 prosenttia.

Konecranes nosti uusia tilauksiaan lähes 40 prosenttia ja Cargotec noin sadan prosentin verran.

Konecranesin yksi kovin kilpailija teollisuuden nostureissa eli amerikkalainen Columbus McKinnon otti prosenteissa noin neljänneksen kasvun kvartaalitason liikevaihdossa, mikä viesti teollisuuden investoinneista etenkin rapakon takana.

Metso Outotecin globaali kilpailija, amerikkalainen Terex nosti toisella kvartaalilla murskaimissaan noin 16 prosenttia liikevaihtoaan, mikä antaa suuntaa Metsolle.

Valmetin kisaaja sellutehtaissa ja pienemmistä paperikoneissa eli itävaltalainen Andritz saavutti tilauskertymissään 40 prosentin kasvuluvut.

Tilauskanta tipahti toisella neljänneksellä muun muassa Koneella, Wärtsilällä ja venttiiliyhtiö Neleksellä, joka fuusioituu Valmetiin.

Esimerkiksi Raute nosti tilauskantaansa 61,3 prosenttia ja Valmet 15,1 prosenttia. Lisäksi paperi- ja kartonkikoneistaan tunnettu Valmet löi ennätyksen tilauskannassaan.

Myös Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) raportoi, että teollisuusyhtiöiden tilauskanta on lyönyt kaikkien aikojen ennätyksen.

Globaalit yhtiöt ovat lukujen valossa pitäneet tehtaansa ja tuotekehityksensä kovassa iskussa, mutta eivät kerro, kuinka paljon yhteenlasketusta liikevaihdosta kertyy Suomen yksiköistä, kuten tehtaista.