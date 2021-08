Mikä voisi johtaa asuntosijoittajan konkurssiin?

Viime viikon ensimmäinen Tiistaiaudio kokosi tiistaivideoita paljon suuremman määrän korvapareja ilman suurta kritiikkiä eli ainakin toistaiseksi kokeilu jatkuu. Joitain palautteita tuli sen suhteen, että videoilla pohdinta ja tahti olivat rauhallisempia ja sitä kautta helpompaa sisäistää. Podcastapeissa on nopeuden säätimiä eli yritän vähän rauhoittaa puhetahtia ja nopeatempoisempaa haluavat voivat säätää lisää vauhtia. Palautetta voi ja saa yhä antaa.

Tyhjät kuukaudet, vuokralaisvalinnassa epäonnistuminen tai huijarin uhriksi joutuminen, asunnon remonttibudjetin ylittyminen, taloyhtiön huono hallinto ja siitä seuraava taloyhtiöremonttien epäonnistuminen tai evätty rahoitus, tasaisesti etenevä muuttotappiokehitys, hitaasti nousevat korot…

Nämä on kaikki asuntosijoittajan kannattavuuteen vaikuttavia riskejä, muttei niistä toiminta yllättäen muutu katastrofiksi, jos sijotusasuntoja on useampia sekä kassavirrat ja puskurit on jollain tavalla kunnossa.

Toki tapauskohtaisesti näistäkin voi homma mennä nurin, jos yhtälö on vedetty ihan viimesen päälle tiukalle luottokortit ja pikavipit maksimoiden, jolloin pienikin vastoinkäyminen voi sen kaataa.

Yritin miettiä tähän kysymykseen sellaisia tapahtumia, riskejä, jotka eivät olisi yksittäistä asuntosijoittajaa koskevia kotiloituja tapahtumia, vaan aiheuttaisivat koko markkinaan jonkun järistyksen.

