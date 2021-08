Tokmannin kasvueväitä ei ole vielä syöty

Tokmannin tulosraportti ei innostanut sijoittajia, mutta halpakauppaketju uskoo kasvun jatkuvan.

Kaupan ala on kuulunut korona-ajan hyötyjiin. Kun suomalaiset eivät ole päässeet lomamatkoille, ovat kuluttajat panostaneet kodin sisustamiseen ja remontteihin. Pörssiyhtiöistä sekä Kesko että Tokmanni ovat takoneet kovaa tulosta korona-aikana.

Tokmanni jatkoi vahvaa tekemistä toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia lähes 302 miljoonaan euroon edellisvuoden 286 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi viime vuoden 30,6 miljoonasta eurosta 32,3 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusodotus oli 29 miljoonaa euroa, joten yhtiö löi ennusteet huhti-kesäkuussa.

”Erityisen hyvin myynti kehittyi puutarhan, kauneuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä pukeutumisen tuotteissa. Asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut normaalimpaan suuntaan. Asiakaskäynnit myymälöissämme kasvoivat toisella neljänneksellä 2,4 %, ja keskiostos kasvoi 1,5 %”, Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen totesi tulosraportin yhteydessä.

Erityisen kovassa vedossa on Tokmannin verkkokaupan kehitys. Verkkokaupan myynti kasvoi toisella neljänneksellä 45,5 prosenttia.

Rautiaisen mukaan myyntikatemarginaali kehittyi positiivisesti toisella neljänneksellä ja suunnitelmien mukaisesti. Henkilöstökulut ovat tosin nousussa.

”Samanaikaisesti panostukset myymälöiden kaupallisuuteen sekä tuotteiden hyllysaatavuuteen näkyivät neljänneksellä korkeampina henkilöstökuluina. Kasvaneen liikevaihdon ja parantuneen myyntikatemarginaalin seurauksena Tokmannin tuloskehitys jatkui hyvänä toisella neljänneksellä ja vertailukelpoinen liikevoitto parani 32,3 (30,6) miljoonaan euroon”, toimitusjohtaja kertoi.

Rautiaisen mukaan pandemiasta johtuen markkinatilanne on kuitenkin edelleen poikkeuksellinen.

Tokmanni nosti myös ohjeistustaan tälle vuodelle.

Tokmanni ennustaa liikevaihdon kasvua vuodelle 2021. Konsernin vertailukelpoisen liikevoiton yhtiö arvioi paranevan ja olevan 105–115 miljoonaa euroa. Aiemmin Tokmanni oli odottanut lievää liikevaihdon kasvua ja vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän viime vuoden tasolla.

Analyytikot uskovat kasvun jatkuvan.

Analyytikoiden konsensusennuste on, että Tokmannin liikevaihto nousee viime vuoden 1,07 miljardista eurosta 1,13 miljardiin euroon tänä vuonna ja ensi vuonna 1,18 miljardiin euroon. Vuodelle 2023 ennusteena on jo 1,25 miljardin euron liikevaihto.

Tokmannin tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Yhtiö tavoittelee vuoteen 2025 mennessä 1,5 miljardin euron liikevaihtoa ja 150 miljoonan euron vertailukelpoista liikevoittoa, kun viime vuonna se oli 100 miljoonaa euroa.

Kasvun ajureina Tokmanni pitää myymäläverkoston laajentamista yli 220 myymälään, uusien suurien myymälöiden rakentamista sekä valittujen ”ylivoimaosastojen”, verkkokaupan ja yritysmyynnin kasvattamista.

Kannattavuuden lähteinä ovat esimerkiksi yhtiön omien merkkien kasvattaminen, suoran tuonnin kasvattaminen, eräostamisen kasvattaminen, kustannustehokkuuden parantaminen, toimitusketjun tehostaminen ja hyllysaatavuuden parantaminen.

Vaikka Tokmannin vahva tulosvire on nostanut sen osakekurssia, on kurssinousu ollut selvästi esimerkiksi Keskoa maltillisempaa. Kun Tokmannin osake on kivunnut vuodessa 59 prosenttia, on Kesko noussut jo lähes 106 prosenttia.

Arvostuskertoimissakin Tokmanni on Keskoa maltillisemmin hinnoiteltu. Sekä P/E-kerroin että EV/EBITDA-kerroin on Tokmannilla edullisempi. Tosin analyytikoiden odotus osakekohtaisen tuloksen kasvusta on Keskolla korkeampi.