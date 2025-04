Mestari teki sen jälleen – Warren Buffett vaurastuu, kun muiden miljardöörien omaisuudet sulavat

Kuva: Mark Mathosian

Miljardöörit kautta linjan ovat kärsineet valtavia tappioita ja omaisuuksien arvonmenetyksiä presidentti Donald Trumpin aiheuttamassa globaalissa markkinamyllerryksessä.

Maailman rikkaimpien miljardöörien joukossa on kuitenkin yksi poikkeus: Berkshire Hathawayn hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Warren Buffett. Omahan Oraakkeliksi titeelattu sijoituslegenda on ainoa Bloombergin miljardööri-indeksin kymmenen kärkinimen joukossa, joka kasvatti omaisuuttaan.

Indeksin mukaan Buffettin nettovarallisuus on kasvanut 11,5 miljardia dollaria tänä vuonna, vaikkakin se on laskenut 14,5 miljardia dollaria huhtikuun alun huipputasoistaan. Saat jopa 20 ilmaista osaketta! Avaa ja rahoita tilisi Freedom24-välittäjällä ja saat jopa 20 ilmaista osaketta, joiden arvo on jopa 800 dollaria kukin. Lue lisää artikkelistamme Jokaiseen sijoitukseen liittyy riskejä.

Tällä hetkellä hänen omaisuutensa arvoksi arvioidaan 153,5 miljardia dollaria, mikä nosti hänet maailman neljänneksi rikkaimmaksi henkilöksi.

Valtava ”sotakassa” taantumaturvana

Buffettin menestys perustuu hänen varovaiseen sijoitusstrategiaansa, joka on suojannut häntä Trumpin viimeaikaisiin kauppatulleihin liittyvältä markkinoiden romahdukselta.

Kun muut miljardöörit, kuten Elon Musk, Jeff Bezos ja Mark Zuckerberg, ovat menettäneet yhteensä satoja miljardeja dollareita, Buffettin johtama Berkshire Hathaway on säilyttänyt arvonsa. Yhtiön osakkeet ovat nousseet yli yhdeksän prosenttia tänä vuonna, kun teknologiaosakkeet ovat pudonneet yli 20 prosenttia.

Berkshire Hathawayn valtava yli 334 miljardin dollarin käyteisvaranto vuoden 2024 lopussa on antanut Buffettille ainutlaatuisen edun epävakaissa olosuhteissa. Likdidi varallisuus tai ”sotakassa” on mahdollistanut joustavuuden mahdollisten ostomahdollisuuksien hyödyntämisessä karhumarkkinassa.

Kuin ennakoiden tulevaa, Berkshire Hathaway myi lähes 56 prosenttia Applen osakkeistaan vuoden 2024 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana, mikä vastaa noin 505 miljoonaa osaketta. Myyntitulot olivat arviolta 70–75 miljardia dollaria.

Berkshire on sijoittanut osakkeiden myyntituloja viiden prosentin korkotuottoa tarjoaviin valtion velkakirjoihin, jotka tarjoavat suhteellisen vakaata tuoton markkinoiden heilahteluiden aikana.

Buffettin yhtiön konservatiivinen lähestymistapa on ollut ratkaiseva etu, kun S&P 500 -indeksi on menettänyt lähes kuusi biljoonaa dollaria arvostaan viikon sisällä ja teknologiaosakkeet kuten Tesla ja Meta ovat sukeltaneet rajusti.

Globaalien markkinoiden epävarmuus on syventynyt Trumpin asetettua 104 prosentin tullit kiinalaisille tuontituotteille sekä korkeat verot muille Yhdysvaltojen kauppakumppaneille.

Monet analyytikot varoivat maailmanlaajuisesta taantumasta.

Vaikka Buffettin omaisuus on kärsinyt lyhytaikaisista heilahteluista, hänen asemansa turvaa Berkshire Hathawayn monipuolinen salkku, joka sisältää vakaaseen kulutuskysyntään liittyviä yrityksiä sekä infrastruktuuri- ja vakuutusalan osakkeita.

Kärsivällisiä sijoituspäätöksiä

Buffettin strategia ei kuitenkaan perustu markkinoiden hetkellisiin heilahteluihin, vaan pitkäjänteiseen arvosijoittamiseen.

Hänen tyypillinen neuvonsa on: älä tee hätiköityjä sijoituspäätöksiä tuoreimpien talousennusteiden tai ekonomistien arvioiden perusteella.

”Ole pelokas, kun muut ovat ahneita, ja ahne, kun muut ovat pelokkaita,” hän kirjoitti The New York Timesissa vuonna 2008.

Yleisemmin Buffettin ajattelutapa perustuu siihen, että laajan osakesalkun pitäminen pitkällä aikavälillä, vähintään kymmenen vuotta, tuottaa lopulta tulosta, koska markkinat yleensä nousevat ajan myötä.

”Sitoutumisemme aikajänne on lähes aina selvästi yli vuoden. Monissa tapauksissa ajattelemme vuosikymmenten mittakaavassa. Juuri nämä pitkän aikavälin ostot ovat niitä, jotka saavat kassakoneen kilisemään kuin kirkonkellot”, Buffett kirjoitti helmikuun kirjeessään Berkshiren osakkeenomistajille.

Buffett on myös pysynut uskollisena periaatteilleen, jotka korostavat yritysten sisäistä todellista arvoa ja kestäviä liiketoimintamalleja.

Menestys on ollut vakuuttavaa. Berkshire Hathawayn sijoitussalkun pitkän aikavälin keskimääräinen vuosituotto vuosina 1965–2024 on ollut lähes 20 prosenttia, mikä ylittää merkittävästi S&P 500 -indeksin 10,2 prosentin tuoton samalla ajanjaksolla.