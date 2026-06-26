Yksi huutokauppa toi Saga Fursille ison tuloskäänteen

Turkishuutokauppayhtiö Saga Fursin tilikauden ensimmäinen puolivuosikausi, joka on yhtiöllä viime vuoden marraskuusta tämän vuoden huhtikuuhun, kääntyi tappiollisesta voitolliseksi yhden ainoan huutokaupan voimalla.

Maaliskuun lopussa Vantaalla pidetyssä viisipäiväisessä huutokaupassa myytiin kaikki tarjolla olleet 3,1 miljoonaa minkinnahkaa. Niiden hintataso nousi keskimäärin 76 prosenttia vuodentakaisesta.

Myös ketun- ja suomensupinnahkojen koko tarjonta, 275 000 nahkaa, vaihtoi omistajaa. Ketunnahkojen hinnat vahvistuivat 40 prosenttia.

Yhtiön mukaan käänne viittaa pitkään jatkuneen heikon hintakauden taittumiseen. Huutokauppa keräsi Vantaalle yli 500 ostajaa, enemmän kuin vuosiin.

Verkko- ja varastomyynnin sekä huutokaupan yhteenlaskettu välitysmyynnin arvo yli kaksinkertaistui ja kohosi 227 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin se jäi 101 miljoonaan, joten kasvua kertyi 126 prosenttia.

Pelkästään maaliskuun huutokaupan välitysmyynti, 220 miljoonaa euroa, oli suurin yli kymmeneen vuoteen.

Liikevaihto ja tulos kääntyivät voitolle

Välitysmyynnistä yhtiö perii provision sekä nahkojen myyjältä että ostajalta. Tämä palkkiovirta kasvatti liikevaihdon 56 prosenttia 21,1 miljoonaan euroon. Vertailukaudella liikevaihto oli 13,6 miljoonaa euroa.

Kasvun takana oli ennen kaikkea ostajaprovisioiden tuplaantuminen noin 16 miljoonaan euroon. Tuottajilta kerätyt provisiot sen sijaan jopa hieman laskivat.

Kannattavuus kääntyi jyrkästi. Konsernin liiketulos parani 1,4 miljoonaan euroon edellisvuoden 3,4 miljoonan euron tappiosta.

Tulos ennen veroja nousi 2,4 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos oli 0,54 euroa vertailukauden 0,72 euron tappiota vasten.

Liiketoiminnan kulut kasvoivat 20,4 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut nousivat 32 prosenttia, ja lajittelukulujen jaksotus keventi kuluja selvästi vertailukautta vähemmän.

Toimitusjohtaja Markus Gotthardt pitää kauden avausta poikkeuksellisena.

”Saga Fursin kauden ensimmäinen huutokauppa maaliskuussa oli ennätyksellisen onnistunut. Tulokset osoittivat, että vastuullisesti tuotettu, sertifioitu turkis on tehnyt menestyksekkään paluun”, hän kertoo.

Gotthardtin mukaan vahvasti kehittynyt liiketoiminta kertoo luottamuksen palaamisesta markkinoille.

”Samalla on rakentunut perustaa sellaiselle pysyvämmälle hintatasolle, joka on myös tuottajille kannattava.”

Nahkojen keräilyn varmistamiseksi yhtiö on käynnistänyt systemaattisen yhteistyön maailman suurimpien turkistuottajien kanssa. Ala on murroksessa, jossa tuotanto vähenee ja keskittyy suuriin yksiköihin.

Osakekurssi yli kaksinkertaistui puolessa vuodessa

Pörssissä käänne on näkynyt rajuna. Saga Fursin C-osake on noussut puolessa vuodessa 134 prosenttia.

Nousulle löytyy useita syitä. Tärkein katalyytti oli maaliskuun huutokaupan menestys, joka konkretisoitui huhtikuun alussa annetussa positiivisessa tulosvaroituksessa.

Yhtiö arvioi tuolloin koko tilikauden välitysmyynnin, liikevaihdon ja tuloksen nousevan selvästi edellistilikautta paremmiksi.

Taustalla vaikuttaa turkismarkkinan pidempi käänne. Kiina on edelleen globaalin turkiskysynnän veturi, ja kiinalaisten pukinevalmistajien luottamus näkyi maaliskuussa ostajien aktiivisuutena.

Saga Fursin tärkeimmältä markkina-alueelta tullut kysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa. Myös Etelä-Korean, Turkin ja Kreikan ostajat olivat liikkeellä.

Hintojen nousua tuki tarjonnan supistuminen. Turkistuotanto vähenee maailmanlaajuisesti, ja yhtiö on onnistunut keräämään tuottajilta nahkoja pienenevistä määristä huolimatta.

Matala lähtöarvostus teki noususta jyrkän. Ennen käännettä osaketta vaihdettiin vaatimattomalla kurssilla ja korkealla osinkotuotolla, joten tuloskäänne nostatti kurssin nopeasti.

Kesäkuun huutokauppa ratkaisee jatkon

Tilikauden toinen huutokauppa käynnistyi tämän puolivuosikatsauksen julkaisua seuraavana päivänä, 26. kesäkuuta. Tarjolla on 4,3 miljoonaa minkinnahkaa ja 200 000 ketunnahkaa.

Syyskuussa on luvassa vielä kolmas huutokauppa.

Yhtiö toistaa arvionsa, jonka mukaan koko tilikauden välitysmyynti, liikevaihto ja tulos nousevat selvästi edellistilikautta paremmiksi. Itse huutokaupan tulosta se ei silti uskalla ennakoida.

”Ensimmäisen puolivuosikauden menestyksen jälkeen odotukset koko huutokaupan ja myös tilikauden tuloksen suhteen ovat optimistiset”, Gotthardt arvioi.

Markkinakuva on yhtiön arvion mukaan sopeutumassa uuteen hintatasoon ilman merkkejä kysynnän rakenteellisesta heikkenemisestä.

Noin 30 prosenttia kiinalaisvalmistajista on jo käynnistänyt tuotantonsa ja sopeuttaa mallistojaan muun muassa lyhyempiin turkispukinemalleihin. Ketunnahkojen käyttö somisteena on alkanut vähitellen elpyä.

Suurin epävarmuus liittyy siihen, kuinka nopeasti vähittäiskauppa kykenee siirtämään kohonneet raaka-ainekustannukset kuluttajahintoihin. Vastaus selviää vasta talven 2026–2027 myyntikaudella.

Tulevissa huutokaupoissa ostajien odotetaan olevan aiempaa valikoivampia ja punnitsevan hintojen katevaikutuksia tarkemmin kuin maaliskuun ostorynnäkössä.