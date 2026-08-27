Analyysi: Investors Housen tulos on nousussa – johto tähyää toimitiloja

Jukka Akselin on toimitusjohtanut Investors Housea reilut neljä kuukautta. Jyväskyläläinen Akselin käy vähintään kerran viikossa Helsingissä ja työskentelee myös junamatkoilla. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Jyväskylässä ja Tampereella. Kuva: Henri Elo

Jukka Akselin on toimitusjohtanut Investors Housea reilut neljä kuukautta. Jyväskyläläinen Akselin käy vähintään kerran viikossa Helsingissä ja työskentelee myös junamatkoilla. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Jyväskylässä ja Tampereella. Kuva: Henri Elo

”Ensimmäinen vuosipuoliskon tulos oli positiivinen ja odotetulla tasolla, mutta ei tyydyttävä”, Investors Housen toimitusjohtaja Jukka Akselin avasi tulosjulkistuksen Helsingin Triplan pääkonttorilla 20.8.2026.

Johto vaikutti varsin luottavaiselta siihen, että tulos paranee loppuvuotta kohden, joskin jää viime vuoden poikkeuksellisen kovasta tasosta, kuten yhtiö on ohjeistanutkin. Vuoden 2025 tulosta kohotti Apitare-kauppa.

4-6/2026 4-6/2025 1-6/2026 1-6/2025 Liikevaihto, milj. e 1,42 2,40 2,91 5,12 Nettotuotto, milj. e 0,71 1,39 0,90 2,50 Katsauskauden tulos, milj. e 0,23 3,48 0,01 3,84 Omavaraisuusaste, % 48,4 65,4

Investors Housen tulos koheni 0,23 miljoonaan euroon huhti-kesäkuussa 2026, kun se tammi-maaliskuussa oli tappiollinen. Tuloksen odotetaan jatkavan kasvussa. Vuoden takaiset luvut eivät ole vertailukelpoisia yrityskauppojen vuoksi.

”Strategiset tavoitteet pidetään edelleen voimassa eli haetaan kasvavaa osinkoa ja yli ajan kymmenen prosentin oman pääoman tuottoa ja 45 prosentin omavaraisuusastetta”, Akselin linjasi Helsingissä. Omavaraisuustavoite ”vähintään 45 prosenttia” on myös yhtiön luottojärjestelyjen kovenanttitaso. Kovenantti tarkoittaa lainojen erityisehtoa.

Yhtiö ei rajaudu investoinneissaan tiettyyn kiinteistötyyppiin tai maantieteelliseen alueeseen, mutta johdon fokus on joka tapauksessa pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa.

Uutta oli se, että yhtiö pyrkii luopumaan heikommin kannattavista ja pääomaa sitovista kohteista. Yksittäisistä asunnoista yhtiö on jo osin luopunut, mutta niiden kysyntä on rajallista.

Näiden tilalle haetaan kehityskohteita, joista on saatavissa parempi tuotto kuin puhtaista kassavirtakohteista. Tästä johdolla on vahva kokemus ja Akselinilla on myös teknistä osaamista. Hallituksen puheenjohtajana ja osaomistajana toimii edellinen toimitusjohtaja Petri Roininen.

”Tuottotavoitteisiin pääseminen edellyttää sitä, että osa kiinteistökannasta on kehityskohteita ja kiertää. Joko kehittyy niin, että kohde saadaan edullisesti ja löydetään asiakkaat sinne – tai kehitetään sitä muuten”, Akselin avaa tähtäimessä olevia toimitilakohteita pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa.

Vaihtoehtoja on tutkittu ja tarjouksia tehty. Hintataso toimistoissa on paikoin edukas.

Kun katsotaan tasetta, sijoituskiinteistöjen määrä taseessa per 30.6.2026 oli 26,7 miljoonaa euroa vastaten vuodentakaista tasoa. Vuokrausaste on erittäin hyvä 99 prosenttia, kuten se on perinteisesti ollut.

Muutoksen tuulet – uusi rooli on strategisempi

Kiinteistösijoitus- ja palveluyhtiössä puhaltavat muutoksen tuulet. Kerroimme kevään analyysissa uudesta toimitusjohtajasta Jukka Akselinista.



Hänellä on pitkä kokemus kiinteistöalalta. Akselin on osakekaupoillaan noussut Janercon-yhtiönsä kautta Investros Housen viidenneksi isoimmaksi omistajaksi yli 144 tuhannella osakkeella ja 2,3 prosentin omistusosuudella. Näin johdolla on vahva kannuste omistaja-arvon kasvattamiseen.

Akselinin rooli on toimitusjohtajuuden myötä aiempaa strategisempi. Vaikka asioita delegoidaan, johto haluaa olla myös tekemisessä mukana ja ymmärtää, mitä ollaan tekemässä.

Akselin myi osaksi omistamansa Infonia-yhtiön yrityskaupalla Investors Houselle vuonna 2022, josta lähtien hän on ollut Investors Housen omistaja ja palveluksessa. Hän kasvatti omistustaan merkittävästi toimitusjohtajuuden myötä keväällä.

Tänä päivänä Infonia on keskeinen osa Investors Housen palveluliiketoimintaa ja siihen on yhdistetty myös muita liiketoimintoja, kuten vuonna 2021 ostettu Juhola Asset Management. Kun Infonian vuosiliikevaihto ostettaessa oli miljoonan euron molemmin puolin, tämän vuoden alkupuoliskolla Investors Housen Palvelut-segmentin liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa, vastaten vuositasolla reilua kahta miljoonaa.

Kiinteistöt 4-6/2026 4-6/2025 Liikevaihto, milj. e 0,94 1,83 Liiketulos, milj e. 0,53 3,74 Palvelut Liikevaihto, milj. e 0,48 0,57 Liiketulos, milj. e 0,14 -0,10

Toisella neljänneksellä 2026 liikevaihdon jakauma painottui Kiinteistöt-segmenttiin. Vertailukauden luvuissa molempiin segmentteihin sisältyy myös myytyjä liiketoimintoja, joten luvut eivät ole vertailukelpoisia.

Segmenttejä vertailtaessa on huomattava, että Kiinteistöjen liikevaihto on pitkälti omien kiinteistöjen vuokratuottoja. Palvelut-segmentissä on kyse tyypillisesti jatkuvaluonteisesta toimitilojen manageerauksesta sekä vuokraus-, myynti- ja asiantuntijatoimeksiannoista.

Manageeraus perustuu palvelusopimuksiin ja niissä tulo on jatkuvaa, kun taas yksittäisistä toimeksiannoista tuloutuu kertaluonteisia onnistumispalkkioita, joiden määrä vaihtelee. Toimitilojen manageeraus on verrattavissa isännöintiin ja tekniseen isännöintiin tavallisessa asunto-osakeyhtiössä.

Palvelut-segmentti parantaa

Toinen neljännes oli tapahtumarikas. Yhtiö luopui rahastoliiketoiminnasta, jonka merkitys kokonaisuudessa oli rajallinen ja lievästi tulosta heikentävä.

Tulos kääntyi toisella neljänneksellä selvästi voitolliseksi ollen 0,2 miljoonaa euroa, kun se tammi-maaliskuussa oli -0,2 miljoonaa. Ensimmäisen neljänneksen tulosta heikensivät kiinteistöverot.

Tuloksessa on nähdäkseni jonkin verran parantamisen varaa ja tulevien neljännesten ”normaalitaso” lienee välillä 0,2-0,4 miljoonaa euroa, koska päättyneelläkin kvartaalilla oli 0,1 miljoonaa euroa luovutustappioita.

Yhtiö on alkuvuoden aikana keskittänyt pääkaupunkiseudun toiminnot Triplaan, mutta Espoon palveluliiketoiminnan tiloista on vielä vuokrasopimusta jäljellä. Tilat on oittain alivuokrattu. Toimintojen keskittämisellä tavoitellaan myös segmenttien välisen yhteistyön lisäämistä.

Palveluliiketoiminnan tulos parani oleellisesti. Yhtiö on saanut tehostettua huomattavasti toimintaansa, koska kuitenkin liikevaihto supistui asiakasmenetysten vuoksi. Organisaatio on keventynyt, mutta yhtiö on tehnyt myös rekrytointeja.

Vuokrauksesta on tullut johdon mukaan merkittäviä onnistumispalkkioita. Yhtiö toimii aktiivisesti pääkaupunkiseudun lisäksi Jyväskylän, Tampereen ja Kuopion markkinoilla.

Investors House on mukana Jyväskylän laajassa Hippos-liikuntakeskushankkeessa, jonka arvioitu valmistuminen on loppuvuonna 2027. Akselin on Osaamiskeskuksen omistajien edunvalvoja. Kuva: PES-Arkkitehdit, jyvaskyla.fi/liikunta/uudistuva-hippoksen-alue

Investors House luopui keväällä rahastoliiketoiminnastaan. Toimitusjohtaja muistuttaa, että yhtiön tulos paranee sen myötä vuositasolla 0,15 miljoonaa euroa, kassavarat kasvoivat 0,3 miljoonaa ja palveluliiketoiminnan ei-tulosvaikutteinen arvo arvonmäärityksessä kasvoi 0,2 miljoonaa euroa.

”Palveluliiketoiminnan fokus on tällä hetkellä asiakashankinnassa ja resursoinnissa, saadaan oikeanlaiset resurssit käyttöön. Me emme ole supistamassa vaan kasvattamassa palveluliiketoimintaa”, johto linjasi Helsingissä.

Palvelut-segmentin vuokravälitystä harjoittava OVV Asuntopalvelut -franchiseketju kehittyy hyvin. Vuokrausmäärät ja sijoittajille tarjotut kokonaispalvelusopimukset ovat olleet kasvussa, kuten uutisoimme kesäkuun lopulla.

OVV on Investors Houselle tärkeää, kannattavaa tärkeää liiketoimintaa. Isoin volyymi siinä on ketjun yrittäjillä, jotka maksavat Investors Houselle franchice-maksua.

Jatkuuko huippuluokan osinkotuotto?

Investors Housen perusosinko viime tilikaudelta oli 0,37 euroa osakkeelta. Se on maksettu kahdessa erässä nyt kokonaisuudessaan. Yhteensä se tekee 2,36 miljoonaa euroa osakemäärän ollessa 6,39 miljoonaa kappaletta.

Osinkotaso tarkoittaa, että nykyinen operatiivinen tulos ei riitä osingon maksamiseen, joten yhtiön on syytä saada irtautumistuottoja tai kertaluonteisia onnistumispalkkioita, jotta osingon kasvattamiselle on tulosmielessä edellytykset.

Kassavarat kesäkuun lopussa olivat 2,1 miljoonaa euroa ja elokuussa maksettu osingon toinen erä 0,12 euroa osakkeelta otti siitä 0,77 miljoonaa.

On kiintoisaa havaita, että osakekurssin ollessa 3,4 euroa, tarkoittaen markkina-arvoa 21,7 miljoonaa euroa, osingon säilyttäminenkin tarkoittaisi jopa 10,9 prosentin osinkotuottoa.

Mikäli Investors Housen osingon poikkeuksellinen kasvutahti jatkuu tavoitteen mukaisesti kahdettatoista vuotta, tällöin osake on myös Helsingin pörssin parhaimpia osinkopapereita. Tämä toisaalta tarkoittaa sitä, että yhtiö lienee todella tarkka ja valikoiva investoinneissaan varsinkin nykytaseen pohjalta.

Investors Housen osakkeen kokonaistuotto 37 prosenttia, osingot mukaan lukien, kolmen vuoden ajalta 25.8.2026 mennessä päihittää selvästi Helsingin pörssin verrokit. Iso nousu tuotossa kesällä 2025 johtuu onnistuneesta Apitare-myynnistä. Viime kuukausien kehitys kaikilla sektorin yhtiöillä mukaan lukien Ovaro, Lumo Kodit ja Asuntosalkku on melko yhtenevää. Kuva: Koyfin

Näkisin, että osakekohtaisen osingon lievä kasvattaminen on yhtiössä todella korkealla prioriteetilla, koska yhtiö on jo pitkään profiloitunut osingon kasvattajana. Sitä ei kuitenkaan tehtäne, jos lainojen kovenanttiehto vaarantuu.

Yhteenveto ja markkinatilanne

Jos irtautumisia eli kiinteistömyyntejä tapahtuu, liikkumatila investoinneissa kuten myös osingonjaossa kasvaa. Irtautumisten määrää tai aikataulua Akselin ei lähde haarukoimaan, mutta tavoite on päästä tietyistä kiinteistöistä ”kohtuullisen nopeasti eroon”.

Vahva omavaraisuusaste mahdollistaa tällä hetkelläkin johdon mukaan noin 4-5 miljoonan euron lainoituksen. Samoin yhtiö pystyy käyttämään tarvittaessa esimerkiksi suunnattua osakeantia hankintoihin, mutta se ei välttämättä ole myyjien ykkösprioriteetti.

Kuluva vuosi 2026 on jo keväällä kerrotun mukaan rakennemuutosvuosi, vuonna 2027 haetaan kasvua ja kasvun on määrä realisoitua täysmääräisesti vuonna 2028. Toisin sanoen sijoittajalta kysytään malttia.

”Yllättäen asuntomarkkina on vetänyt aika lujaa transaktiopuolella. Asunnot ovat vaihtaneet omistajaa aika tiuhasti tämän vuoden aikana”, Akselin toteaa kysyttäessä kiinteistömarkkinoiden segmenttien markkinatilanteesta. Hän viittaa isoihin omistusjärjestelyihin. Yksi tällainen oli eläkevakuutusyhtiö Varman asuntoportfolion myynti asuntosijoittaja Lumo Kodeille. Myös ruotsalaiset ovat olleet ostopuolella aktiivisia.

Asuntotransaktioiden vilkastuminen voi viitata nähdäkseni markkinakäänteeseen – tai pohjakosketukseen – myös asuntohinnoissa ja vuokrissa. Katsoimme vuokrien kehitystä Asuntosalkun analyysissa 24.8.2026.

Jukka Akselin arvioi, että asuntomarkkinoiden isompi käänne vaatii kansantalouden hyvää vetoa, jolloin ensiksi lähtee liikkeelle kuluttajakauppa ja vasta sen jälkeen jollakin viiveellä sijoittamarkkina. Edullisen asuntokannan sijoittajamarkkina toimii hänen mukaansa jo nyt ainakin osalla toimijoista.

”Yleisesti kiinteistömarkkina on vilkastunut viime vuodesta ja edellisvuodesta varsinkin”, johto summaa ja viittaa liikekiinteistö- ja kaupan ketjujen big box -kiinteistöjen markkinaan. Transaktioiden vilkastumisesta kertoi myös alaa seuraavan Raklin alkuvuoden suhdannekatsaus.

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Kirjoittaja omistaa Investors Housen osakkeita.

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