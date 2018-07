Ekologiset vaihtoehdot muovikorteille

Oletko ikinä pohtinut, kuinka paljon muovia pankki- ja luottokortit vaativat?

Jo kaikki pienen Suomen yhteenkasatut luottokortit painaisivat saman verran kuin kaksi ja puoli tyrannosaurus rexiä, eli 17 000 kiloa. Kun tähän lisätään vielä kaikki muut kukkarosta löytyvät kortit, on muovin määrä päätähuimaava.

Koska muovikortit eivät ole luonteeltaan kovin ekologisia, voimme olla iloisia, että niille on kehitetty ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.

Puinen pankkikortti

Lohjalaisyhtiö Mahogany on kehittänyt puisen korttialustan, joka sopii myös maksukortteihin. Alusta valmistetaan koivupuusta viilun ja vanerin muodossa. Mahoganyn toimitusjohtaja Markku Tamminen kertoo Taloussanomille, että yhtiöltä löytyy jo aasialainen yhteistyökumppani, jolle korttialustoja on myyty jo kuusi miljoonaa kappaletta. Suomessa Mahoganyn puista maksukorttia on tarjolla Säästöpankkien asiakkaille. Koivukortin sai juhlavuoden 2017 loppuun asti ilman erillistä lisämaksua; nyt kortti maksaa 10 euroa.

Kortin kestävyyttä ei ole syytä epäillä, sillä kaikki korttialustat joutuvat kattaviin kulutus-, taivutus- ja kosteus-testeihin ennen niiden käyttöönottoa. Mahoganyn kortti on läpäissyt nämä testit jo kirkkaasti, ja vuonna 2014 Visa ja Mastercard hyväksyivät korttialustan maailmanlaajuiseen käyttöön.

Puista korttialustaa on testattu jo Scandic-hotelliketjun ovikortteina 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa, mutta teknologia on vasta viime vuosina kehittynyt mahdollistamaan sirun upottamisen maksukorttiin.

Biohajoava maissikortti

Jos Säästöpankin asiakkuus ei tunnu ajankohtaiselta, ei unelmia ekologisemmasta maksukortista tarvitse heittää nousevaan mereen; käyttöön voi ottaa Ålandsbankenin biohajoavan maissikortin!

Pankkikortti tunnetaan nimellä Itämerikortti. Sen lisäksi, että pankkikortti itsessään on kollegoitaan ympäristöystävällisempi, kehottaa korttiin yhdistetty tili omistaajansa myös huomioimaan oman hiilijalanjälkensä.

Itämerikorttiin yhdistetään Åland Index, joka kertoo ostosten hiilidioksidipäästöjen määrän keskimäärin. Laskun maksamisen yhteydessä voi lahjoittaa kulutusta vastaavan summan luonnonsuojeluun.

