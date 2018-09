Joskus voi tuntua siltä, että haluaisi jättää lainan tai luottokorttilaskun maksamatta ja käyttää rahansa johonkin ihan muuhun.

Valitettavan harvoin tähän on kuitenkaan mitään kunnon perustetta.

Toisinaan voi tulla vastaan tilanne, jolloin luotosta peritään perusteettomia kuluja, joita ei tarvitse maksaa. Esittelemme seuraavaksi neljä tilannetta, joissa lainasta tai luotosta voi jättää kuluja maksamatta ja tehdä perusteettomista kustannuksista reklamaation.

Tilanne 1: Luottosopimus jäi saamatta

Jos sinulla ei ole ollut mahdollisuutta saada luottosopimusta itsellesi sopimuksen teon yhteydessä, sinulta ei voida periä luotosta korko- tai muita kuluja. Konttorissa tehtävässä lainasopimuksessa sopimuksen voi saada kirjallisena, mutta verkossa haettavissa kulutusluotoissa on yleistä saada lainasopimus itselleen sähköpostilla. Jos et ole saanut sopimusta itsellesi, voit tehdä reklamaation luoton kuluista.

Tilanne 2: Kuluista ei sovittu luottosopimuksessa

Jos olet saanut itsellesi luottosopimuksen, mutta sinulta peritään korkoa tai kuluja, joita ei olla merkitty sopimukseen, ei näitä kuluja tarvitse maksaa ja luotosta voi tehdä reklamaation.

Tilanne 3: Tietyistä tekstiviestipalveluista peritään lisämaksu

Joitakin vakuudettomia kulutusluottoja voi hakea verkossa tekstiviestillä. Tekstiviestistä ei kuitenkaan saa periä lisämaksuja lainan hakemisesta, eräpäivän siirtämisestä tai lainapäätöksen vahvistusviestin lähettämisestä. Jos sinulta on peritty normaalia tekstiviestiä korkeampaa hintaa, tästä kulusta voi tehdä reklamaation.

Tilanne 4: Todellinen vuosikorko on laiton

Pienimmille kulutusluotoille eli pikavipeille on asetettu korkokatto. Korkokatto koskee alle 2 000 euron lainoja ja näissä todellinen vuosikorko ei saa ylittää 50 prosenttia. Jos lainan todellinen vuosikorko ylittää tämän korkokaton, ei korkokaton ylittävää osuutta kuluista tarvitse maksaa.

Jos epäilet, että sinulta on peritty perusteettomia kuluja kulutusluotosta, sinulla on oikeus jättää kulut maksamatta ja pyytää luotonantajaa selvittämään kulujen oikeellisuus. Jos kulut ovat todella perusteettomia, et voi saada maksuhäiriömerkintää niiden maksamatta jättämisestä.

Muista: Voit tehdä reklamaation luoton perusteettomista kuluista, mutta sinun tulee kuitenkin aina maksaa lainasumma takaisin kokonaisuudessaan.

Näin reklamoit perusteettoman luoton

Jos luulet että sinulta peritään laittomia tai perusteettomia lainakuluja, tee näin:

1. Pyydä lainantarjoajalta selvitystä lainasi kuluista. Jos kulut ovat perusteettomia, tee reklamaatio lainantarjoajalle ja kiistä maksuvelvollisuutesi. Reklamaation tekemiseen voit käyttää Kuluttaja- ja kilpailuviraston reklamaatio-apuria. Voit myös pyytää tukea ja ohjeita kuluttajaneuvonnasta.

2. Jos laina menee perintään, esitä asianmukainen peruste siitä, miksi kyseessä olevat lainakulut ovat perusteettomia ja kiistä maksuvelvollisuutesi uudelleen. Perintä on keskeytettävä mikäli tilanteen riitauttaa esimerkiksi kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa. Perintä on keskeytettävä, kunnes kiistanalaiset maksut on ratkaistu.

3. Mikäli saat perusteettoman maksuhäiriömerkinnän, tee asiasta korjausvaatimus.

Yksi keino välttää epäilyttävät lainakulut on hakea lainaa ainoastaan luotettavilta lainantarjoajilta. Vertailussamme ovat kaikki Aluehallintoviraston rekisterissä olevat pankit ja lainatarjoajat. Vertaa ja löydä sinulle paras laina!

Lähde: Kuluttaja- ja kilpailuvirasto

Julkaistu alunperin VertaaEnsin.fi blogissa

Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.