Kaikki eivät halua kasvattaa asuntosijoittamisestaan massiivisen kokoista liiketoimintaa

Moni sijoittaa saavuttaakseen taloudellisen riippumattomuuden. Osalle riittää vähempikin.

Timon asuntosijoittaminen lähti liikkeelle vahingossa. Rivitaloasunto oli ostettu omaan käyttöön, mutta ennen varsinaista muuttoa tuli eteen siirtyminen toiselle paikkakunnalle. Jossain vaiheessa rivitaloasuntoon ei enää saanut uusia vuokralaisia, joten Timo myi asunnon pois. Kokemus oli kokonaisuutena ollut positiivinen.

SalkunRakentajan ja Lehdon yhteistyössä tehdyn kyselytutkimuksen mukaan positiivisella kokemuksella on merkitystä: huomattava osa sijoittajista mieltää vuokraamisen haastavaksi prosessiksi ennen ensimmäisen sijoitusasunnon ostamista.

Asuinsijoittamisen aloittaminen on sen takia tärkeä askel otettavaksi: Positiivisien kokemuksen tuoma varmuus vaikuttaa tulevaisuuteen. Tämän näkee käänteisesti kysytyllä kysymyksellä, jossa tiedusteltiin laskisiko varma kahden vuoden vuokratuotto kynnystä sijoitusasunnon ostamiseen. Yli kaksi kolmasosaa vastasi, että varma vuokratuotto laskisi omaa kynnystä sijoitusasunnon ostamiseen.

Kohteeseen kiinni pienellä pääomalla

Timo huomasi ystävien hankkineen ”näitä myyntihinta-asuntoja”. Uuteen asuntoon sisältyvä yhtiölaina tarkoitti käytännössä kahta asiaa. Ensinnäkin asuntoon pääsi käsiksi jo suhteellisen pienellä alkupanoksella. Toisekseen omalle pääomalle laskettu tuotto oli hyvä.

Timon positiivista kokemusta silmällä pitäen ei ole yllätys, että kun rahaa vapautui muualta, niin Timo sijoitti ne asuntoihin. ”Ollut enemmän uudet asunnot se juttu”, Timo kertoo. Uusissa asunnoissa Timoa houkuttelee valmiin yhtiölainan tuomat mahdollisuudet. Omaa pääomaa on asunnossa alle puolet, eikä pankkiinkaan tarvitse mennä lainaa pyytämään.

Timon asuntosijoittaminen on kokoluokassa 5-10 asuntoa ja sitä kautta on myös sijoitusyhtiö käynyt mielessä. Päätös on kuitenkin ollut jatkaa nimenomaan yksityissijoittajana. Yhtenä syynä on, että ne jo ostetut asunnot pitäisi sitten jälkikäteen siirtää sijoitusyhtiön nimiin.

Timon mukaan varustelulla on jonkin verran merkitystä vuokrauksen yhteydessä. ”Se on sitten toinen kysymys, että minkä verran se vaikuttaa”, Timo pohtii.

”Asunnon yleissiisteys ja integroitu astianpesukone ovat sinänsä hyviä. Lasitetulla parvekkeella on merkitystä asuntoa myytäessä. Pienemmillä yksityiskohdilla, kuten integroidulla mikroaaltouunilla, ei ole oleellista merkitystä.”

Osakesijoittamisen riskit mietityttävät asuntosijoittajaa

Timolla on kokemusta myös osakesijoittamisesta: ”Jos osakkeita osaa pelata tai sattuu oikein ostamaan niin tuotto voi olla hyväkin. Ongelma on, että se raha voi siinä hommassa mennäkin. Jos puolestaan vuokralainen pysyy, niin tuotto on tasaista. Osakesijoittaminen vaatisi tavallaan enemmän perehtymistä ja taitoa, etenkin jos tekisi lyhyempää kauppaa.”

Tosin Timo seuraa myös asuntomarkkinoita enemmän pörssiä ja taloutta ja tuli myös Kyösti Kakkosen imussa tehneeksi varsin onnistuneen sijoituksen Incapin osakkeilla.

Rakennusmarkkinan Timo näkee niin, että isoin rakentamisen piikki alkaa olemaan takana päin. Asuntoja on valmistunut paljon, joten nyt alkaa olemaan ostajan markkinat. Konkreettisesti ostajan markkinat näkyy esimerkiksi Lehdon erittäin hyvät edut tarjoavasta Profit-kampanjasta. Uutta ammattia Timo ei kuitenkaan asuntosijoittamisesta etsi: ”Tämä on vähän sellainen harrastus. Tavoitteeni ei ole kasvattaa sitä sellaisiin muotoihin, että tarvitsisi päivätyötä jättää.”

Tämä artikkeli on osa SalkunRakentajan ja Lehdon yhteistyönä toteuttamaa artikkelisarjaa asuntosijoittamisesta kiinnostuneille ja olemassa oleville asuntosijoittajille, jossa selvitämme asuntosijoittamisen tämän hetken trendejä, sijoittajien tunnelmia, sekä tärkeimpiä asuntosijoittamisen pullonkauloja, jotka estävät sijoittajia etenemässä sijoittamisessa. Timo on osa Lehdon Sisäpiiriä.

