Handelsbanken: Tokmanni voi jopa tuplata osakkeensa arvon

Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen.

Halpakauppaketju Tokmanni saa Handelsbankenilta nyt ostosuosituksen. Analyytikot odottavat yhtiöltä reipasta tuloskasvua lähivuosina.

Kauppaketjun tammi-maaliskuu osoitti yhtiön olevan kasvun tiellä. Liikevaihto kasvoi viime vuodesta 8,3 prosenttia 188 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen käyttökate nousi 12,1 miljoonasta eurosta 12,8 miljoonaan euroon. Asiakasmäärät puolestaan kasvoivat 7,2 prosenttia.

Yhtiön haasteena on kuitenkin edelleen tappiollinen liikevoitto. Tammi-maaliskuussa liikevoitto oli miinuksella 2,2 miljoonaa euroa, kun tappio vuosi sitten oli 1,6 miljoonaa. Viime vuonna kokonaisuudessaan vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes 52 miljoonaa euroa.

Yhtiön myynti ja kannattavuus ovat kausiluontoista. Tokmannin liikevaihto, kannattavuus ja rahavirta ovat yleensä matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja korkeimmat neljännellä vuosineljänneksellä joulumyynnin ansiosta.

Yhtiö piti koko vuotta koskevat näkymät ennallaan. Tokmanni ennustaa hyvää liikevaihdon kasvua vuodelle 2019 perustuen 2018 hankittujen ja avattujen uusien myymälöiden sekä vuonna 2019 avattavien myymälöiden tuomaan liikevaihtoon sekä vertailukelpoiseen liikevaihdon lievään kasvuun. Konsernin kannattavuuden (vertailukelpoinen liikevoittomarginaali) odotetaan paranevan viime vuodesta.

Tokmannin Nettopäivät ajoittuivat tänä vuonna ensimmäiselle neljännekselle, mikä vahvisti myyntiä, Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen totesi tulosraportin yhteydessä.

Rautiaisen mukaan Tokmannin tavoite vuodelle 2019 on kannattavuuden parantaminen.

”Kohdistamme kannattavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet erityisesti kiinteiden kulujen suhteellisen osuuden pienentämiseen ja myyntikatemarginaalin kasvattamiseen. Ensimmäisellä neljänneksellä saimme kiinteistö- ja henkilöstökulujen suhteellisen osuuden pienentämisen käyntiin suunnitelman mukaisesti. Tällä hetkellä kiinnitämme erityistä huomiota myyntikatemarginaalin kasvattamiseen”, Rautiainen toteaa.

Handelsbankenin mukaan Tokmannin johtoryhmä on onnistunut nostamaan pitkän ajan vertailukelpoista myyntiä, ja seuraava tavoite on marginaalien parannuksessa. Kannattavuuden nostolla saattaa olla merkittävä vaikutus yhtiön osakekurssiin.

”Liikevoittomarginaalin nosto 6 prosentista 9 prosenttiin voi vaikuttaa haastavalta, mutta väitämme, että nykyisellä arvostuksella jopa pieni marginaalin paraneminen voi nostaa osakekurssia merkittävästi”, Handelsbanken toteaa aamukatsauksessaan.

Pankki on ottanut aiempaa positiivisemman kannan Tokmannin keskipitkän aikavälin näkymiin.

”Yksityiskohtaisen analyysin perusteella ennustamme Tokmannin kykenevän kasvattamaan liikevoittomarginaaliaan noin 100 pisteellä vuoteen 2023 mennessä. 9,3 euron tavoitehinnallamme Tokmannin P/E on ennustamillamme 2019 luvuilla 14,6x ja osinkotuotto 6 prosenttia.”

Jos Tokmanni onnistuu yltämään tavoitteisiinsa eli saavuttaa miljardin euron liikevaihdon 2020 ja 9 prosentin liikevoittomarginaalin 2023, saattaa osakkeen arvo voi jopa tuplaantua nykyisestä, Handelsbanken uskoo.

Pankki nosti Tokmannin suositusta tasolle osta aiemmalta pidä-tasolta. Myös tavoitehinta nousi 9,3 euroon aiemmasta 9,1 eurosta.

Analyytikoiden konsensuksen mukainen suositus on tällä hetkellä lisää ja keskimääräinen tavoitehinta on 9,27 euroa. Analyytikoiden konsensustavoitehinta on selvästi yli nykyisen kurssinoteerauksen 8,09 euroa.

Konsensuksen mukaisilla tulosennusteilla Tokmannin P/E-kerroin kuluvalle vuodelle on 11,0x ja ensi vuodelle 9,6x.

Analyytikot odottavat Tokmannilta selkeää tuloskasvua. Konsensusennusteiden mukainen osakekohtaisen tuloksen kasvu on seuraava:

Vuosi 2018 (toteuma) 0,61 euroa

Vuosi 2019 0,69 euroa

Vuosi 2020 0,79 euroa

Vuosi 2021 0,95 euroa