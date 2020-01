Alati muuttuva indeksi

Sijoittamistyylejä on monia, mutta karkeasti tyylit voi jakaa kahteen ryhmään: niin sanottuun passiiviseen ja aktiiviseen sijoitustyyliin.

Jälkimmäisessä sijoittaja pyrkii joko arvaamaan lyhyen aikavälin kurssiliikkeitä tai sijoituskohteet, jotka tuottavat parhaiten tulevaisuudessa. Passiivinen sijoittaja on vastaavasti hyvin passiivinen, omistamalla jotain osakkeita tai kustannustehokasta indeksirahastoa kymmeniä vuosia. Indeksirahaston sijoitukset perustuvat jonkin indeksin mukaisiin osakkeisiin, jotka muuttuvat harvakseltaan indeksin kriteeristön mukaisesti. Mutta jotka kuitenkin muuttuvat ajan mittaan.

Tilastojen valossa passiivinen sijoitustyyli lyö aktiivisen sijoitustyylin. Poikkeuksia toki on, kuten esimerkiksi Warren Buffett, jonka Berkshire Hathaway -sijoitusyhtiön keskimääräinen vuotuinen tuotto on ollut lähes kaksinkertainen osakemarkkinoiden keskimääräiseen, noin 10 prosentin vuotuiseen tuottoon nähden. Perimmäinen syy, miksi aktiivinen sijoitustyyli yleensä jää passiivisille, on aktiivisuuden synnyttämät kulut (kaupankäyntiin, hallinnointiin jne. liittyen). Jos kesimääräinen vuotuinen osakemarkkinatuotto on noin seitsemän prosenttia, kahden prosentin vuotuiset kulut syövät 30 vuodessa puolet sinulle muuten tuloutuvasta tuotostasi.

Indeksi on lisäksi kova pala purtavaksi, koska se muuttuu koko ajan. Esimerkiksi Yhdysvaltojen osakemarkkinaa kuvaavassa markkina-arvopapinotteisessa S&P 500 -indeksissä on USA:n 500 suurinta yritystä. Indeksiä seuraavan rahaston salkkukoostumus on siten muuttunut rajusti jo pelkästään viimeisen 20-vuoden aikana. 2000-luvulle tultaessa indeksissä oli paljon IT-yrityksiä, tänään indeksissä on paljon alustatalouden yritystä. S&P500 -indeksirahaston salkkuun kertyykin kunkin aikakauden voittajayrityksiä, heikompien yritysten merkitysten kuihtuessa kokoon. Tällainen ”strategia” saa aina kopin positiivista momentumia kokevista yrityksistä ja trendeistä.

Osakeindeksejä löytyy nykyään joka lähtöön. Markkinapaikkaindeksien lisäksi löytyy esimerkiksi megatrendejä kuvaavia indeksejä, pieniä ja halpoja yrityksiä kuvaavia indeksejä ja vaikkapa kestävän kehityksen periaatteita kunnioittavista yrityksistä koostuvia indeksejä. Käytännössä jopa johdonmukainen sijoitusstrategia on indeksoitavissa. Näidenkin indeksien koostumukset muuttuvat sitä mukaa kun kyseisen indeksin ominaisuuksia omaavat yritykset tulevat ja menevät. Oli indeksi ja sen rahasto sitten minkälainen tahansa, tulevat menestyjät ilmestyvät näihin ennemmin tai myöhemmin.

