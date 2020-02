Jättipankki Goldman Sachs varoittaa osakemarkkinoiden korjausliikkeestä

Applen tulosvaroitus saattaa olla myrskyvaroitus koronaviruksen vaikutuksista yritysten tuloskuntoon.

Vaikka perjantaina maailman tärkeimmät osakeindeksit tulivat alas, ovat osakemarkkinat viimeisen puolen vuoden aikana nousseet rajusti. Esimerkiksi USA:n S&P 500 –indeksi on kivunnut 14 prosenttia ja teknologiapörssi Nasdaq yli 22 prosenttia. Euroopassakin Saksan DAX-indeksi on noussut 15 prosenttia.

Jättipankki Goldman Sachs varoittaa kuitenkin asiakkailleen lähettämässä kirjeessä mahdollisesta lyhyen aikavälin korjausliikkeestä. Pankin mukaan näyttää yhä todennäköisemmältä, että osakeindeksit tulevat rojahtamaan vähintään 10 prosenttia viimeisimmästä ennätyksestään.

Goldmanin mukaan yritysten tuloskasvu saattaa tuottaa yllätyksen koronaviruksen leviämisen vuoksi.

Applen tulosvaroitus osoitti koronaviruksen vaikutukset

Yksi varoitussignaali markkinoille koronaviruksen negatiivisista vaikutuksista oli Applen yllättävä tulosvaroitus.

Teknologiajätti varoitti, ettei se pysty valmistamaan ja myymään puhelimia Kiinassa täydellä kapasiteetilla Kiinan koronaviruksen vuoksi. Nykyään suurin osa Applen tuotantokapasiteetista sijaitsee Kiinassa. Apple on joutunut sulkemaan myös suurimman osan Kiinan myymälöistään Kiinan koronaviruksesta johtuvien liikkumisrajoitusten vuoksi.

Tosin Apple odottaa tuotanto- ja markkinahäiriöiden odotetaan olevan väliaikaisia.

Applen tulosvaroitus on konkreettinen herätys sijoittajille siitä, millaisia vaikutuksia koronaviruksella saattaa olla yritysten lähiajan kasvunäkymiin.

Goldman Sachsin mukaan maailmantalous ja USA:n talous jatkaa kasvuaan. Yhdysvalloissa talouden nousukausi on nyt pisin 150 vuoteen. Jättipankki pelkää kuitenkin, että jenkkiyritysten tuloskasvuodotukset ovat tällä hetkellä liian ruusuisia.

Jenkkiyhtiöiden odotettua kovemmat tulosparannukset ovat jättipankin mukaan johtuneet erityisesti teknologiajättien hyvästä vireestä. Applen, Facebookin, Amazonin, Microsoftin ja Googlen tuloskehitys on ollut noin 20 prosenttia odotuksia kovempaa. Koko S&P 500 -indeksin yhtiöiden tulosyllätys jäi keskimäärin neljään prosenttiin.

Siksi teknologiajättien tuloskasvun sakkaaminen tulisi näkymään koko osakeindeksin kehityksessä.

Jenkkiosakkeet ovat pitkään näyttäneet arvostuskertoimien valossa kalliilta. Niin sanottu Shillerin P/E -kerroin, joka eliminoi tulosten lyhytaikaisten vaihteluiden vaikutuksen, on kivunnut jo tasolle 31,4x. Lukema on selvästi yli 16,7x-tason historiallisen keskiarvon.

Shillerin P/E-kertoimen kehitys, S&P 500 -osakeindeksi.

WHO:n pääjohtaja huolestui koronaviruksen leviämisestä

Kiinassa koronaviruksen leviäminen on hidastumassa, mutta markkinoita huolestuttaa nyt tartuntojen määrän nopea kasvu Kiinan ulkopuolella, muun muassa Etelä-Koreassa, Italiassa ja Iranissa

Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoo BBC:n haastattelussa olevansa erittäin huolissaan koronaviruksen uudesta leviämisestä ja uusista tartuntatapauksista, joilla ei tiettävästi ole mitään yhteyttä Kiinaan.

WHO kiinnittää huomioita erityisesti uusiin koronatapauksiin Italiassa ja Etelä-Koreassa. Etelä-Korea kertoi lauantaina 142 uudesta vahvistetusta tartunnasta. Italia puolestaan on raportoinut kahdesta kuolemasta ja 29 tartunnasta.

Nämä merkitsevät WHO:n pääjohtajan mukaan sitä, että mahdollisuudet viruksen hillitsemiseen vähenevät.

Kiina on vahvistanut tähän mennessä yli 76 000 koronaviruksen tartuntaa ja yli 2 300 kuolemantapauksesta. Muualla maailmassa on tartuntoja tähän mennessä 1200, joista kahdeksan on johtanut kuolemaan.