Ei! pörssipäivän lyhentämiselle

Euroopassa lobataan nyt kovaa vauhtia pörssipäivän lyhentämisen puolesta.

Asialla ovat pankkien eurooppalainen yhteistyöjärjestö Association for Financial Markets (AFME) ja salkunhoitajien edunvalvoja Investment Association. Mielipidettä kysytään nyt välittäjiltä täälläkin. Alustavien tietojen mukaan iso osa Suomessa toimivista välittäjistä on kannattanut ehdotusta. Myös Ruotsista kuuluu samaa.

Helsingin pörssi on auki klo 10.00-18.30 ja noudattaa samoja aikoja mm. Tukholman, Kööpenhaminan, Lontoon ja Frankfurtin kanssa. Yhteinen 8,5 tunnin aukioloaika on sovittu aikanaan yli 20 vuotta sitten. Muualla maailmassa pörssipäivä on lyhyempi, esimerkiksi New Yorkissa pörssit ovat auki Suomen aikaa klo 16.30-23.00.

Tarvetta lyhyemmälle pörssipäivälle on perusteltu paremman työn ja vapaa-ajan tasapainon saavuttamisella alan työntekijöille. Pörssin lyhyenevän aukioloajan uskotaan houkuttelevan alalle enemmän naisia, sillä ala on hyvin miesvaltainen. Kuitenkin vain pieni osa työskentelee tiiviisti pörssikaupan parissa ja pankit tarjoavat jo nyt pitkiä aukioloaikoja muun muassa asiakaspalvelun puolella, jotkut jopa 24 h. Mielestäni pörssipäivän lyhentämisen tärkeyttä perustellaan pienen ja hyvinkin mehevästi ansaitsevan porukan paapomisella.

Pörssipäivän lyhentäminen on muutos väärään suuntaan kansankapitalismissa. Samaan aikaan kun yksityissijoittajia kannustetaan avaamaan osakesäästötilejä ja seuraamaan ruotsalaisten sijoitusinnostusta, olisi vaikeaa perustella lyhyempää pörssipäivää Suomessa. Suomalainen sijoittaja tähyää kotipörssin jälkeen seuraavaksi New Yorkin pörsseihin, joten on perusteltua, että pörssit ovat myös samaan aikaan auki mahdollisimman pitkään. Helsingissä nähdään USA:n pörssien avauduttua aina piikki kaupankäynnissä.

Nasdaq pidensi pörssilistattujen sijoitustuotteiden (ETP) kaupankäyntiaikoja viime syyskuussa ja iltatuntien aikana tehdään pörssin mukaan jo nyt noin 10 % vaihdosta. Lisäksi Nordic Growth Market (NGM) pidensi kaupankäyntiaikojaan jo reilu vuosi sitten niin, että kaupankäynti ETP-tuotteilla alkaa klo 9.00 ja kauppaa käydään klo 21.00 asti.

Pörssipäivää on ehdotettu lyhennettäväksi 1,5 tunnilla, jolloin kaupankäynti alkaisi klo 10.30 ja päättyisi jo 17.30. Ehdotus saa ehdottoman vastareaktion meillä Nordnetillä. Vastustamme pörssipäivän lyhentämistä. Yksityissijoittajille iltatunnit ovat tärkeä osa kaupankäyntiä, sillä kaikki eivät voi keskellä päivää hoitaa sijoituksiaan.

