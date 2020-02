Taloyhtiön korjaustöiden välttäminen saattaa johtaa yllättäviin vaikeuksiin

Kun taloyhtiön kirjanpidollinen arvo laskee, saattaa taloyhtiö kohdata odottamattomia vaikeuksia pankkien kanssa.

Taloyhtiölainoja on viime vuosina myönnetty runsaasti myös siitä syystä, että uusia asuntoja on rakennettu paljon. Tämä on johtanut taloyhtiölainakannan kasvuun, kun sekä uusia on syntynyt paljon, että korjausrakentamistarpeita on runsaasti.

Taloyhtiöiden on entistä haastavampaa saada taloyhtiölainaa korjaushanketta varten, ilmenee Isännöintiliiton jäsenilleen tekemästä kyselystä. Isännöitsijöiden vastauksista kävi ilmi, että rahoitushaasteet eivät koske vain muuttotappioalueita.

Kyselyyn vastasi 174 isännöitsijää eri puolilta Suomea, ja lähes puolet vastanneista oli kokenut jonkinlaisia lainansaantivaikeuksia.

Taloyhtiölainan saaminen korjaushanketta varten on vaikeutunut muuttotappioalueiden lisäksi monissa isoissa kaupungeissa, kuten Oulussa, Jyväskylässä ja Tampereella. Isännöitsijät ovat painineet rahoitushaasteiden kanssa jopa joillain alueilla Helsingissä.

Syinä taloyhtiölainojen saamisen vaikeutumiseen nousivat esiin liian suuri lainatarve suhteessa vakuuksien määrään ja sijoittajien suuri osuus taloyhtiössä.

Suomen Vuokranantajien Tuomas Viljamaan mielestä on olemassa riski, että vuokranantajaosakkaiden syyllistäminen vain heikentää taloyhtiön mahdollisuuksia vastata haasteisiin, koska keskitytään vääriin asioihin.

Pankissa saattaa olla helpompi laittaa syy sijoittajien kontolle kuin todeta selkeästi todelliset syyt eli liian suuri lainatarve vakuuksiin nähden, Viljamaa arvioi.

Isännöitsijä Perttu Tuhkanen kertoo Taloussanomille, että taloyhtiön sijoittajaosakkaat eivät silti välttämättä ole päällimmäisin ongelma. Ongelmat johtuvat hänen mukaansa myös siitä, että taloyhtiöiden arvo on kirjanpidollisesti pudotettu liian alas

Taloyhtiön kirjanpitäjät ovat vuosien ajan voineet pudottaa taloyhtiöiden arvoa ilman, että isännöitsijät ja taloyhtiöiden hallitukset ovat puuttuneet asiaan. Isännöitsijää ja taloyhtiön hallitusta ei kumpaakaan ole välttämättä kiinnostanut, mitä kirjanpitäjät ovat tilinpäätöksiin kirjanneet.

Tuhkasen mukaan hän on havainnut talonyhtiöitä, joissa rakennuksen kirjanpidollinen arvo on ollut murto-osa siitä, mitä arvon todellisuudessa olisi pitänyt olla. Näissä tilanteissa on hänen mukaansa usein ollut kyse siitä, että taloyhtiön hallitus on välttänyt aikanaan kaikennäköisten isohkojen korjausten toteuttamista.