Pankki pitää osakkeet ylipainossa koronaviruksen leviämisestä huolimatta

Danske Bankin mukaan koronaviruksen vaikutus osakemarkkinoilla jää väliaikaiseksi.

Koronavirus leviää nyt selvästi nopeammin Kiinassa. Viimeksi kuluneen vuorokauden aikana uusia virustartuntoja on vahvistettu Kiinan ulkopuolisissa maissa lähes yhdeksän kertaa enemmän kuin Kiinassa, kertoi Maailman terveysjärjestö WHO maanantaina. Virustartuntoja on havaittu jo 62 maassa.

Koronavirukseen on kuollut maailmassa yli 3 000 ihmistä, joista toistaiseksi suurin osa on raportoitu Manner-Kiinasta. Tartunnan saaneita oli maanantaina maailmanlaajuisesti noin 89 700 ja taudista jo parantuneita noin 44 900.

Yle kertoo, että lääkeyhtiö Pfizer kertoo havainneensa mahdollisen lääkkeen koronaviruksen hillitsemiseksi.

Yhtiö on saanut valmiiksi alustavan arvioinnin aiemmin kehitteillä olleesta viruslääkkeestä, jonka avulla on pystytty nyt myös estämään uuden COVID-19:n kanssa samankaltaisen koronaviruksen replikaatio eli kahdentuminen viljellyissä soluissa.

Pfizer kertoo nyt tekevänsä työtä, jotta lääkeyhdistelmien seulominen olisi nopeampaa. Yhtiö uskoo saavansa lisää tuloksia maaliskuun loppuun mennessä ja toivoo olevansa valmis testaamaan koronaviruslääkettä tämän vuoden loppupuolella.

Ennusteessa selkeästi positiivinen tuotto osakkeille

Danske Bank pitää allokaatiosuosituksessaan osakkeet ylipainoissa sijoitussalkussa koronaviruksen aiheuttamasta kurssien laskusta huolimatta. Talouden ja osakkeiden positiivista kehitystä tukee edelleen moni myönteinen kehityskulku.

”Talouden tunnusluvut osoittivat merkkejä talouskasvun vakautumisesta vuoden 2019 jälkeen, ennen kuin koronavirus varasti kaiken huomion. Viime vuonna ilmassa oli vielä heikentymisen merkkejä sekä selkeä taantuman pelko” toteaa pankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Kivipellon mukaan yksi taustalla olevista tekijöistä on pienentynyt huoli kauppasodan kiihtymisestä, mikä on aiemmin selkeästi laskenut yritysten luottamusta.

”Lisäksi vahvat työmarkkinat, palkkojen nousu sekä matalat korot ja niiden myötä matalat asumiskustannukset varmistavat jatkossakin yksityisen kulutuksen pysymisen vakaana, joten se voi jatkossakin olla talouden veturina”, Kivipelto toteaa.

Danske Bankin tuore sijoitusnäkemys ennustaa osakkeille maailmanlaajuisesti 4-8 prosentin tuottoa seuraaville 12 kuukaudelle. Näkemyksen mukaan koronaviruksen vaikutus talouteen jää lyhytaikaiseksi.

Kivipelto myöntää, että juuri tällä hetkellä on myös merkittäviä riskejä.

”Vaikka ylipainotammekin osakkeita, ylipainotus on silti hyvin maltillinen. Nyt on aika olla varovaisen optimistinen, mutta ahnehtimista on syytä välttää.”

Koronaviruksen vaikutus jää väliaikaiseksi

Koronaviruksen vaikutus osakemarkkinoihin pysyi pankin mukaan melko pienenä helmikuun loppuun saakka. Sitten huolet taudin leviämisestä laajemmalla sysäsivät osakkeet laajamittaiseen laskuun.

Danske Bankin arvion mukaan kyse on väliaikaisesta ilmiöstä.

”Arviomme mukaan koronaviruksen negatiiviset vaikutukset jäävät väliaikaisiksi. Lisäksi odotamme Kiinan viranomaisten tekevän osansa maan talouden elvyttämiseksi, jotta sen vauhti ei hyytyisi”, Kivipelto toteaa.

Yleisesti Danske Bank arvioi maailmantalouden olevan tällä hetkellä tarpeeksi vahva kestämään koronavirusepidemian seuraukset, mutta jos viruksen aiheuttamat vaikutukset osoittautuvat odotettua laajemmiksi tai pitkäkestoisemmiksi, voi maailmantalouden vakaus kärsiä.

Pankin sijoittajanäkemyksen mukaan muut suurimmat riskit talouskehitykselle ja osakkeiden tuotolle ovat tällä hetkellä poliittisten riskien nouseminen uudelleen ja keskuspankkeihin kohdistuvat odotukset.

”Vaikka keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka tukee osakemarkkinoita, voivat odotukset kasvaa liiankin korkeiksi, mikä voi aiheuttaa takaiskuja. Viime aikoina sijoittajat ovat yhä enenevissä määrin alkaneet odottaa lisäelvytystä, ja jos Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankkien viestit ja toiminta eivät vastaa odotuksiin, sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia rahoitusmarkkinoilla.”