BlackRock: Tekoälyteema on edelleen Yhdysvaltain osakemarkkinoiden tärkein ajuri

Englannin keskuspankki varoittaa suurten teknologiayhtiöiden korkeista arvostuskertoimista.

Keskuspankki toteaa puolivuosittaisessa rahoitusvakausraportissaan, että erityisesti tekoälyyn keskittyvien teknologiayhtiöiden arvostustasot ovat korkeita ja Yhdysvaltain pörssissä lähellä it-kuplaa edeltäneitä tasoja. Myös Ison-Britannian osakearvostukset ovat korkeimmillaan sitten finanssikriisin.

BoE:n mukaan riskinä on jyrkkä korjausliike, joka voisi kanavoitua reaalitalouteen rahoitusjärjestelmän kautta.​

Kaikki eivät kuitenkaan synkistele tekoälyn vuoksi.

Tekoäly tekee ennennäkemättömän kasvupyrähdyksen mahdolliseksi, koska sillä on potentiaalia innovoida itse innovaatioprosessia – tuottamalla ja parantamalla uusia konsepteja itsenäisesti. Näin arvioivat rahastojätti BlackRockin viikkokatsauksessa sijoitusasiantuntijat Jean Boivin, Wei Li, Glenn Purves ja Vivek Paul.

Tekoälyn itseään vahvistava kierre on avain kasvuun ja kokonaistulojen laajentamiseen, asiantuntijat väittävät.

”Emme kuitenkaan tiedä, tapahtuuko niin – ja vaikka nämä tulot syntyisivät, ei ole selvää, kuka niistä hyötyy. Täysin uusia, tekoälyn luomia tulovirtoja voi kehittyä ja levitä eri toimialoille ja talouteen. Ei myöskään ole varmaa, ketkä teknologiasektorin sisällä ovat voittajia: pääomainvestoinnit voivat tuottaa tulosta kokonaisuutena, mutta eivät välttämättä yksittäisille yrityksille. Siksi uskomme, että tekoälyteemasta tulee aktiivisen sijoittamisen tarina.”

Nykyisillä tekoälyn rakentajilla on tilaa kasvattaa osuuttaan tuloista, kun ne valtaavat osia teknologiaekosysteemistä, kuten ohjelmistoista.

”Meidän ei kuitenkaan pidä odottaa, että nämä yhtiöt etenevät automaattisesti. Niiden investointitavoitteet eivät vielä ole todellisuutta, ja ne voivat mukautua sitä mukaa, kun tulojen kehitys ja fyysiset rajoitteet selkiytyvät”, BlackRockin asiantuntijat kertovat.

He näkevät sijoitusmahdollisuuksia mahdollisuuksia siellä, missä nämä rajoitteet ovat suurimmat – erityisesti energiasektorilla.

Asiantuntijoiden mukaan tekoälyn voittokulku on luonut “hajauttamisen harhan”, kun muutamat megavoimat ohjaavat markkinoita.

”Yritykset hajauttaa pois Yhdysvalloista tai tekoälystä ovat nyt suurempia aktiivisia kannanottoja kuin ennen. Perinteiset hajautuskeinot, kuten pitkän aikavälin joukkovelkakirjat, eivät enää tarjoa samaa salkkua suojaavaa vaikutusta kuin aiemmin.”

Boivin, Lin, Purvesin ja Paulin mielestä sijoittajien tulisi keskittyä vähemmän riskin hajauttamiseen ja enemmän sen tietoiseen omistamiseen.

”Strategiat, kuten yksityiset markkinat ja hedge-rahastot, yhdistävät hajautuksen ja vahvan tuottopotentiaalin.”

Tekoälyn itseään vahvistava innovaatiokierre voi murtaa Yhdysvaltain kahden prosentin kasvutrendin ja sovittaa yhteen tekoälyinvestointien mittavuuden ja mahdolliset tulot.

BlackRock pysyy ylipainolla Yhdysvaltain osakkeissa ja suosii aktiivisempaa sijoituslähestymistapaa tekoälyn tuottojen levitessä.