Rahastojätti uskoo jenkkiosakkeisiin kasvavasta epävarmuudesta huolimatta

Donald Trump on ottanut aggressiivisen linjan kauppapolitiikassa asettamalla uusia tulleja keskeisille Yhdysvaltojen kauppakumppaneille.

Kanadasta ja Meksikosta Yhdysvaltoihin vietäville tuotteille Trumpin hallinto on nyt asettanut 25 prosentin tullimaksun. Poikkeuksena on kanadalainen energia, johon sovelletaan 10 prosentin tullia. Lisäksi Trumpin helmikuussa määräämä 10 prosentin tulli kiinalaisille tuontitavaroille nousi tiistaina 20 prosenttiin.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau ilmoitti maanantaina paikallista aikaa, että Kanada aikoo vastatoimena asettaa yhdysvaltalaisille tuotteille 25 prosentin tuontitullit.

Kiinan hallitus puolestaan ilmoitti tiistaina, pian Yhdysvaltain tullikorotusten voimaantulon jälkeen, että se ryhtyy vastatoimiin asettamalla ensi viikosta lähtien 10–15 prosentin tullit yhdysvaltalaisille maataloustuotteille. Lisäksi Kiinan ulkoministeriön tiedottaja kommentoi tiistaina, että maa on valmis taistelemaan loppuun asti, mikäli Yhdysvallat pakottaa maat kauppa- tai muuhun sotaan.

Lisäksi Trump uhkaa asettaa 25 prosentin tullimaksut EU:sta Yhdysvaltoihin tuotaville tuotteille. Toistaiseksi on tosin epäselvää, milloin tullit tulisivat voimaan ja koskisivatko tullit kaikkia EU:sta tuotavia tavaroita. EU aikoo ryhtyä vastatoimiin, jos tullit astuvat voimaan.

Nämä toimenpiteet kärjistävät entisestään kauppasotia Yhdysvaltojen ja sen merkittävimpien kauppakumppaneiden välillä.

BlackRockin mukaan kauppapoliittinen epävarmuus ei ole este amerikkalaisosakkeiden tuloskasvulle

BlackRock Investment Instituten tuoreessa sijoittajakirjeessä rahastojätin asiantuntijat ruotivat epävarmaksi muuttunutta politiikkaympäristöä sijoittajan näkökulmasta.

”Makrotalouden ja ulkopolitiikan perustavanlaatuinen muutos on aiheuttanut viimeaikaista markkinoiden volatiliteettia. Tämän lisäksi rakenteelliset muutokset, kuten tekoäly (AI), muovaavat tulevaisuuden näkymiä ja voivat johtaa vaihteleviin lopputuloksiin keskipitkällä aikavälillä”, BlackRockin rahoitusammattilaiset toteavat.

Rahastojätin mukaan lyhyen aikavälin poliittinen epävarmuus on tänä vuonna kasvanut, kun kauppapolitiikan epävarmuus on noussut korkeimmalle tasolleen vähintään 65 vuoteen Yhdysvaltain tullipolitiikkaan liittyvien uutisten myötä.

Tästä huolimatta BlackRockin perusskenaario on, että Yhdysvaltain yritysten tuloskasvu pysyy vahvana ja laajenee tekoälystä hyötyviin sektoreihin. Rahastojätti uskoo jenkkiosakkeisiin siitäkin huolimatta, että osakkeiden arvostuskertoimet ovat nousseet.

”Tekoälyteema ja vahva tuloskasvu vahvistavat taktista luottamustamme Yhdysvaltain osakkeisiin. Tämä pätee, vaikka Yhdysvaltain osakkeiden nousu ennätyskorkeuksiin on tuonut esiin historiallisesti korkeat arvostustasot useimmilla mittareilla”, rahastoammattilaiset kertovat.

Osakkeiden arvostukset, erityisesti teknologiaosakkeissa, näyttävät joidenkin mittareiden, kuten osakekurssin ja 10 vuoden keskimääräisen yritystuloksen syklisesti oikaistun suhdeluvun perusteella olevan yhtä korkeita kuin it-kuplan tai 1920-luvun huippujen aikaan. BlackRockin mukaan kuitenkin taloudellisen murroksen aikana on kuitenkin vaikeampi määrittää, mikä on kohtuullinen arvostustaso.

”Teknologiasektorin keskittyminen, jossa arvostukset ovat yleensä korkeammat sijoittajien jahdatessa tekoälyteemaa, vaikeuttaa vertailua.”

Tekoäly luo laajoja mahdollisuuksia

Vahva tuloskasvu voi myös tukea amerikkalaisosakkeiden arvostuksia. Tästä käytännön esimerkki on siruvalmistaja Nvidia, jonka liikevaihto on noussut noin kuusinkertaiseksi vain kahdessa vuodessa. Silti sen arvostus on laskenut, kun yhtiön tuloskasvu on ylittänyt osakekurssin nousun.

”Tekoälyteema ja vahva tuloskasvu pitävät meidät Yhdysvaltain osakkeissa ylipainossa taktisesti, vaikka poliittinen epävarmuus on suurta”, BlackRockin asiantuntijat toteavat.

BlackRock näkee Yhdysvalloissa tekoälyn kehityksen ja käyttöönoton luovan mahdollisuuksia eri toimialoilla.

”Vahva talouskasvu, laaja tuloskasvu ja laadukkaisiin yrityksiin painottuva lähestymistapa tukevat näkemystämme ja ylipainotustamme Yhdysvaltain osakkeissa verrattuna muihin alueisiin. Suurten teknologiayhtiöiden arvostukset perustuvat vahvaan tuloskasvuun, kun taas muiden toimialojen arvostustasot ovat maltillisempia”, rahastojätti perustelee taktista 6-12 kuukauden ylipainoa amerikkalaisosakkeissa.

Lisäksi keskuspankki Fedin tulevat koronleikkaukset vahvistavat markkinatunnelmaa Yhdysvalloissa. Riskeinä ovat BlackRockin mukaan kuitenkin mahdolliset pitkän aikavälin korkojen nousupiikit tai kiristyvä kauppaprotektionismi.