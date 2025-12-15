Suomen matalasuhdanne on Talenomin riippakivi

Talenom laskee liikevaihdon ja käyttökatteen näkymiään.

Talenom on kohdannut vuodesta 2023 lähtien vaikeuksia tuloksenteossa. Kun vuonna 2022 yhtiön nettotulos oli 11,8 miljoonaa euroa, laski se seuraavana vuonna vain 3,4 miljoonaan euroon.

Kuluvana vuonna yhtiö näyttää saaneen laivan käännettyä takaisin oikeille urille, kun tammi-syyskuussa liikevaihto nousi 3,5 prosenttia vertailukaudesta, ja nettotulos nousi 6,1 miljoonaan euroon viime vuoden 5,6 miljoonasta eurosta.

Uusasiakashankinnan ansiosta Suomen liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä noin 3,5 prosenttia. Ruotsin liikevaihto supistui, vaikka ponnistelut liikevaihdon kasvuun kääntämiseksi ovat edenneet.

”Ruotsissa toimet kannattavuuskäänteen eteen ovat alkaneet näkymään suhteellisessa kannattavuudessa. Jatkamme systemaattisesti ONE Talenom -toimintatapoja, -prosesseja ja ohjelmistomme käyttöönottoa”, Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala totesi kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä.

Espanjan orgaaninen kasvu vahvistui ja Talenom teki strategian mukaisen yrityskaupan huhtikuussa.

”Saimme verkkolaskutukseen siirtymistä vaativan ominaisuuden valmiiksi ohjelmistoomme kesällä. Jatkoimme ohjelmistomme käyttöönottoa asiakkaillemme helpottamaan heidän liiketoimintansa hallintaa ja luoden heille valmiuden verkkolaskusiirtymään. Aloitimme ohjelmiston jakelun myös yhtiön ulkopuolisille tilitoimistoille”, Huhtala kertoi.

Välitilinpäätöksen yhteydessä Huhtala valoi uskoa Talenomin näkymiin.

”Tulevaisuus näyttää yhtiölle valoisalta. Yhtiö pystyy hyödyntämään osaamistaan tilitoimistoalan digitalisaation edetessä Euroopassa sekä tilitoimisto- että ohjelmistoliiketoiminnassa.”

Nyt yhtiö joutui kuitenkin julkistamaan negatiivisen tulosvaroituksen.

Talenom kertoo, että se on toteuttanut suunniteltua vähemmän yritysostoja kuluvan vuoden aikana, mikä on vähentänyt liikevaihdon ja käyttökatteen muodostumista.

Pitkittyneen talouden matalasuhdanteen aiheuttama kysynnän heikentyminen erityisesti Suomessa on vaikuttanut liikevaihdon kertymään arvioitua voimakkaammin etenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Suomi on edelleen Talenomin selkeästi tärkein markkina, sillä tammi-syyskuussa sen osuus yhtiön liikevaihdosta oli 70 prosenttia.

Ennakoitua heikompi kasvu vuoden viimeisellä neljänneksellä koko konsernissa on heijastunut negatiivisesti sekä yhtiön liikevaihtoon että käyttökatteeseen.

Yhtiön hallitus tiedotti käynnistäneensä syyskuussa 2025 strategisen arvioinnin Easor-ohjelmistoliiketoiminnan eriyttämisestä itsenäiseksi pörssilistattavaksi yhtiöksi ja hyväksyi lokakuussa 2025 jakautumissuunnitelman. Yhtiön hallituksen arvion mukaan ohjelmisto- ja tilitoimistoliiketoimintojen eriyttäminen voisi kasvattaa ja selkeyttää omistaja-arvon muotoutumista.

Eriyttäminen mahdollistaisi myös molemmille liiketoiminnoille omien vahvistettujen strategioiden ja kasvumahdollisuuksien vahvemman toteuttamisen.

Tästä strategisesta arvioinnista, jakautumisesta ja jakautumisessa perustettavan uuden itsenäisen yhtiön listautumisesta aiheutuvien kulujen Talenom arvioi olevan yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa.

Uudessa ohjeistuksessaan Talenom odottaa vuoden 2025 liikevaihdon olevan noin 129–131 miljoonaa euroa ja käyttökatteen noin 33–35 miljoonaa euroa sisältäen strategisesta arvioinnista, jakautumisesta ja listautumisesta aiheutuvat kulut.

Viime vuonna liikevaihto oli 126 miljoonaa euroa ja käyttökate 34,8 miljoonaa euroa.

Aiempi noin vuosi sitten annetussa ohjeistuksessa Talenom odotti liikevaihdon olevan noin 130–140 miljoonaa euroa ja käyttökatteen noin 36–42 miljoonaa euroa.