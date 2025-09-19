Tuoko Talenom uuden yhtiön pörssiin?

Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

Tilitoimisto- ja ohjelmistopalveluita yrityksille tarjoava Talenom julkisti viime vuoden lokakuussa strategiapäivityksen, jossa yhtiö päätti eriyttää ohjelmistoliiketoiminnan omaksi yhtiökseen ja aloittaa ohjelmistojensa myynnin myös ulkopuolisille tilitoimistoille.

Onnistuneen pilottimyynnin seurauksena Talenom aloitti ohjelmistojen myynnin omalla Easor-brändillä tänä keväänä. Kuluvan vuoden alusta lähtien Talenom on raportoinut avainluvut kahdesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat ohjelmistoliiketoiminta ja tilitoimistoliiketoiminta. Talenom-nimen alla toimii kansainvälinen tilitoimistoliiketoiminta ja Easor-nimen alla toimii skaalautuva SaaS-liiketoiminta, joka hakee voimakasta kasvua erityisesti ulkomailta.

Tukeakseen liiketoimintojen itsenäisten strategioiden toteuttamista yhtiön hallitus on päättänyt käynnistää strategisen arvioinnin. Osana tätä prosessia yhtiö selvittää mahdollisuuksia irrottaa Easor-ohjelmistoliiketoiminta itsenäiseksi yhtiöksi, joka listattaisiin pörssiin.

Yhtiön hallituksen arvion mukaan ohjelmisto- ja tilitoimistoliiketoimintojen eriyttäminen voisi kasvattaa ja selkeyttää omistaja-arvon muotoutumista.

Eriyttäminen mahdollistaisi myös molemmille liiketoiminnoille omien vahvistettujen strategioiden ja kasvumahdollisuuksien vahvemman toteuttamisen.

Hallituksen arvion mukaan mahdollisen eriyttämisen odotetaan parantavan Easor-ohjelmistoliiketoiminnan ja Talenom-tilitoimistoliiketoiminnan suorituskykyä organisaation selkeyden ja itsenäisten fokusoituneiden päätöselinten kautta. Kahtena erillisenä yhtiönä Easor ja Talenom asemoituisivat kasvamaan ja kehittymään nopeammin.

Yhtiö ei ole tehnyt mahdolliseen eriyttämiseen liittyen päätöksiä. Easor-ohjelmistoliiketoiminnan mahdollinen irrottaminen on riippuvainen muun muassa markkinatilanteesta.

Hallitus arvioi, että mahdollinen eriyttäminen voidaan toteuttaa vuoden 2026 ensimmäisen puolivuotisjakson aikana.

Espanjan markkinoilla kasvumahdollisuuksia

Easor on saanut hyvän vastaanoton markkinassa sekä Suomessa että kansainvälisesti, erityisesti sääntelymuutosten vuoksi Espanjassa, missä sähköinen laskutus muuttuu pakolliseksi vuoden 2026 alusta. Johdon arvion mukaan yli kolme miljoonaa yrityksistä ei käytä vielä tarvittavaa ohjelmistoa, johon Easorilla on ratkaisu.

Talenomin mukaan Easor on asemoitunut hyvin Euroopan digitalisoituvaan taloushallinto-ohjelmistomarkkinaan. Regulaatio ja digitalisaatio lisäävät kysyntää, ja Easor tarjoaa kilpailukykyisen, vaatimukset täyttävän ratkaisun.

Ohjelmisto on syntynyt tilitoimiston arjessa yhdessä asiakkaiden ja kirjanpitäjien kanssa. Easor integroituu yli 400 ERP-järjestelmään ja tarjoaa lisäpalveluita kumppaneiden verkoston kautta – esimerkiksi rahoitus-, pankki- ja perintäpalvelut sekä asiantuntijoiden osaamisen.

Talenomin mukaan uudistettu ohjelmistoarkkitehtuuri mahdollistaa kustannustehokkaan kehityksen. Lisäksi Easor toimii jo useassa Euroopan maassa, ja erillisenä yhtiönä se voi rakentaa jakelua riippumattomasti.

Easor tavoittelee yli 20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua keskipitkällä aikavälillä.

Ohjelmistoliiketoiminnan kannattavuus on aivan eri luokkaa kuin tilitoimistoliiketoiminnan. Kun tilitoimistoliiketoiminta ylsi kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla vain kahdeksan prosentin liikevoittomarginaaliin, oli ohjelmistoliiketoiminnan liikevoittomarginaali lähes 29 prosenttia.

Tunnusluvut Ohjelmisto-

liiketoiminta

1–6/2025 Tilitoimisto-liiketoiminta

1–6/2025 Konserni

1–6/2025 Liikevaihto, 1 000 euroa 12 182 58 473 70 655 Käyttökate, 1000 euroa 8 917 11 461 20 379 Käyttökate liikevaihdosta, % 73,2 % 19,6 % 28,8 % Liikevoitto, 1 000 euroa 3 486 4 724 8 209 Liikevoitto liikevaihdosta, % 28,6 % 8,1 % 11,6 % Talenomin tilintarkastamattomat tunnusluvut tammi-kesäkuulta 2025.

Ensimmäisen vuosipuoliskon korkeampaan liikevaihtoon vaikutti ohjelmistoliiketoiminnan liikevaihdon tuloutusperiaatteen muutos, joka paransi raportoitua liikevaihtoa 1,5 miljoonaa euroa.

Viime vuodet ovat olleet vaikeita

Talenom on kohdannut vuodesta 2023 lähtien vaikeuksia tuloksenteossa. Kun vuonna 2022 yhtiön nettotulos oli 11,8 miljoonaa euroa, laski se seuraavana vuonna vain 3,4 miljoonaan euroon.

Kuluvana vuonna yhtiö on joutunut kohtaamaan useita samansuuntaisia vaikeuksia kuin kahtena aiempanakin vuonna, mutta erityisesti kannattavuus on ollut merkittävä huolenaihe. Suomen liiketoiminnan kannattavuus on heikentynyt, vaikka uusmyynti on ollut suhteellisen vahvaa ja liikevaihto on edelleen kasvanut maltillisesti.

Korkea kulutasojen kasvu, kertaluonteiset kulut sekä nousseet poistot ovat painaneet kannattavuutta ja liikevoittomarginaali on jäänyt selvästi vertailukautta matalammaksi.

Ruotsin liiketoiminnassa aiempi asiakaspoistuma on heikentänyt liikevaihtoa, vaikka siellä ja Espanjassa on nähty merkkejä paremmasta kehityksestä. Italialaisissa toiminnoissa muutosprosessi jatkuu edelleen ja kokonaisuutena kansainvälisten yksiköiden vaikutus on tuonut haasteita nopeampaan kasvukäänteeseen.

Ohjelmistoliiketoiminnan kehitys on ollut odotuksia hitaampaa. Laskutuksen kasvu ja skaalautuvuus eivät ole vielä realisoituneet ennakoidulla tavalla, mikä lisää paineita tulevaan tuloskehitykseen.

Lisäksi Talenomin velkaantuneisuus on pysynyt korkealla tasolla ja vaisu rahavirta on edelleen lisännyt nettovelkojen määrää.

Markkinaympäristö on pysynyt vaisuna erityisesti vuoden 2025 alkupuoliskolla niin Suomessa kuin Ruotsissakin, vaikka loppuvuodelle odotetaan markkinan piristymistä.