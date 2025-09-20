Tämä osinkoaristokraatti on nostanut osinkojaan jo yli 70 vuoden ajan

Kuva: Depositphotos.

Osinkoaristokraatti viittaa pörssiyhtiöön, joka on maksanut ja kasvattanut osinkoaan vähintään 25 peräkkäisen vuoden ajan. Tämä käsite liittyy erityisesti yrityksiin, jotka ovat jatkuvasti ja luotettavasti jakaneet osinkoa osakkeenomistajilleen pitkän aikavälin aikana, ja samalla kasvattaneet osinkoa vuosittain.

Suomessa varsinkin sijoituskirjailija Jukka Oksaharju on toistuvasti kertonut suosivansa yhtiöitä, jotka pystyvät kasvattamaan osinkojaan vuodesta toiseen. Osinkosijoittajan ei siis kannata etsiä yhtiöitä, jotka yksittäisenä vuotena tarjoavat korkean osinkotuoton, vaan yhtiöitä, jotka kykenevät kasvattamaan osinkojaan.

Osinkoaristokraatteja pidetään usein vakaina ja taloudellisesti terveinä yrityksinä, jotka kykenevät tuottamaan jatkuvasti kassavirtaa ja palkitsemaan sijoittajiaan osingoilla riippumatta taloudellisista suhdanteista.

Osingon jatkuva ja pitkäaikainen kasvattaminen on merkki siitä, että yritys on selviytynyt useista talouden sykleistä ja pystynyt silti kasvattamaan osinkoaan.

Osinkoaristokraatit ovat usein suuria ja vakiintuneita yhtiöitä, jotka toimivat vakailla toimialoilla, kuten kulutustavarat, terveydenhuolto ja teollisuus. Niiden liiketoiminta on yleensä hyvin hajautettua ja niillä on vahva kilpailuasema.

Osinkoaristokraatit tarjoavat sijoittajille säännöllisen ja kasvavan tulonlähteen, mikä voi olla erityisen houkuttelevaa pitkän aikavälin sijoittajille.

Pankki nosti suosikkiensa listalle osinkoaristokraattien kuninkaan

OP on nostanut ulkomaisten osakesuosikkien listallaan 15. syyskuuta tällaisen osinkoaristokraatin.

Kyseessä on maailman johtava kuluttajatuotteiden valmistaja Procter & Gamble.

OP:n mukaan yhtiö edustaa ”osinkoaristokraattien kermaa”, sillä se on nostanut osinkojaan jo peräti yli 70 vuotta.

Analyytikoiden konsensus odottaa yhtiöltä ensi vuonna 4,3 dollarin osakekohtaista osinkoa, mikä tarkoittaa nykyisellä kurssinoteerauksella 2,8 prosentin osinkotuottoa.

Pankin mukaan yhdysvaltalainen Procter & Gamblen vahvat brändit ja erittäin laaja tuoteportfolio luovat vankan markkina-aseman, joka on auttanut yhtiötä pärjäämään kovalla kannattavuudella läpi kriisienkin.

Procter & Gamblen osakekohtainen osinko vuosina 2021-2025 sekä osakekurssi.

”Läpi segmenttien toteutuva kasvu, kasvavat osingot ja omien osakkeiden ostot tukevat myös lyhyen aikavälin näkymää”, pankki toteaa.

Yhtiön monipuolinen tuotevalikoima kattaa muun muassa hygienia-, pesu-, kauneus-, lastenhoito- ja kodinhoitotuotteet. Sen tunnettuja brändejä ovat esimerkiksi Pampers, Tide, Gillette, Ariel ja Head & Shoulders, ja se on useilla tuotealueillaan markkinajohtaja kansainvälisesti.

Procter & Gamblen toimii viidellä liiketoimintasektorilla: kauneus, grooming, terveydenhuolto, tekstiili- ja kodinhoito sekä lasten, naisten ja perheiden hoito.

Yhtiö myy tuotteitaan yli 180 maassa ja tuottaa lähes puolet liikevaihdostaan Yhdysvalloista ja toisen puolen kansainvälisiltä markkinoilta. Procter & Gamble panostaa merkittävästi brändimarkkinointiin ja tuotekehitykseen, jotta tuotteet pysyvät kilpailukykyisinä ja houkuttelevina.

Procter & Gamble luottaa tuotteidensa laatuun

Kasvu perustuu vahvaan brändiportfolioon, jatkuvaan tuoteinnovaatioon ja kykyyn sopeutua muuttuvaan kuluttajakäyttäytymiseen. Viime vuosina orgaaninen kasvu on tullut erityisesti hinnoittelun kautta, mutta volyymit ovat pysyneet melko tasaisina.

Tulevaisuuden ajureina korostuvat tuotekehitys sekä digitaalisen liiketoiminnan ja toimitusketjun optimointi, jotka tehostavat toimintaa ja parantavat kannattavuutta.

Procter & Gamblein strategia pohjautuu niin sanottuun ylivoimainen etu -malliin (irresistible superiority), jonka tavoitteena on tarjota kuluttajille ylivoimaisia tuotteita ja ratkaisuja kaikissa hintaluokissa.

Yhtiö painottaa innovaatiota niin tuotteissa, pakkauksissa kuin markkinointiviestinnässä, ja pyrkii säilyttämään vahvan hinnoitteluvoiman rakentamalla tuotearvostusta ja brändiuskollisuutta. Markkinaosuuden kasvattaminen ja volyymien lisääminen tapahtuu etenkin tuoteuudistusten ja asiakaskeskeisyyden kautta.

Kilpailuetuna Procter & Gamblella on maailmanlaajuisesti tunnetut brändit, mittakaavaedut sekä tehokas, globaalisti toimiva jakeluketju. Yhtiö pystyy hyödyntämään alhaisia yksikkökustannuksia ja optimoituja prosesseja, jotka tuovat merkittäviä säästöjä ja mahdollistavat hinnankorotukset inflaation aikana.

Vahva brändi-identiteetti ja innovatiivinen tuotekehitys auttavat erottumaan kilpailijoista ja mahdollistavat premium-hintojen ylläpidon sekä kuluttajien uskollisuuden.

Lisäksi yhtiö hyödyntää laajaa riskienhallintaa, kuten valuuttasuojausta ja toiminnan hajauttamista, joiden avulla yhtiö pystyy säilyttämään tulosvakauden ja menestymään myös taloudellisesti epävarmoina aikoina.

Yhtiö on erittäin kannattava. Sen oman pääoman tuotto oli viime vuonna yli 30 prosenttia.

Ensi vuoden konsensusennusteella yhtiön P/E-kerroin on 23x, joten markkinat hinnoittelevat yhtiön korkean kannattavuuden ja vahvan osingonmaksukyvyn.

Procter & Gamble sopeuttaa toimintaansa

Yhtiö ei vahvuuksistaan huolimatta ole immuuni maailmantalouden myrskyille.

Procter & Gamble kertoi viime kesäkuussa vähentävänsä 7 000 työpaikkaa seuraavien kahden vuoden aikana. Leikkaus kohdistuu pääosin toimistotyöntekijöihin ja koskee noin 15 prosenttia yhtiön ei-tuotannollisesta henkilöstöstä globaalisti.

Taustalla on kasvava epävarmuus kuluttajakysynnässä sekä Yhdysvaltain asettamat tullit, jotka ovat nostaneet kustannuksia ja pakottaneet yhtiön karsimaan sekä organisaatiota että tuotevalikoimaa.

Tullit ovat kohdistuneet muun muassa Kiinasta tuotaviin raaka-aineisiin ja pakkauksiin sekä tiettyihin tuoteryhmiin, mikä on kasvattanut vuosikustannuksia jopa miljardilla dollarilla. Procter & Gamble on ilmoittanut nostavansa monien tuotteiden hintoja kompensoidakseen lisääntyneitä kuluja, mutta yhtiön mukaan kuluttajien ostokäyttäytyminen on yhä arvaamattomampaa ja kokonaiskysyntä hidastunut erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Samaan aikaan yhtiö suunnittelee luopumista osasta brändejä sekä vetäytymistä tietyiltä markkinoilta osana laajempaa tehostamissuunnitelmaa, jonka tavoitteena on parantaa kustannusrakennetta ja kilpailukykyä vaikeutuvassa toimintaympäristössä.

Johto korostaa, että kyseessä on strategian kiihdyttäminen, ei täysin uusi suunnanmuutos: lisää digitaalisuutta, automaatiota sekä organisaation keventämistä nähdään nyt tarpeellisena, jotta yhtiö selviytyy taloudellisista ja geopoliittisista haasteista.

Käytännössä tuotantolaitoksissa työskentelevät ja valmistava henkilöstö eivät ole merkittävästi irtisanomisuhan piirissä, vaan sopeutukset kohdistuvat tukitoimintoihin ja ylimääräisen hallinnon karsimiseen.