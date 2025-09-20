Analyytikko nosti roimasti Teslan osakkeen tavoitehintaa

Finanssitalo Baird-yhtiön analyytikko Ben Kallo nosti Teslan suosituksen neutraalilta tasolta ylipainota-tasolle ja nosti samalla osakkeen tavoitehintaa roimasti 320 dollarista peräti 548 dollariin. 71 prosentin korotus on korkeimpia Teslan tavoitehintoja Wall Streetillä tällä hetkellä.

Kallo perusteli optimistisen näkemyksensä Teslan nousevalla asemalla niin sanotussa ”fyysisessä tekoälyssä”, mikä kertoo sijoittajien kiinnostuksen siirtyvän yhtiön perinteisestä autoliiketoiminnasta yhä enemmän tekoälyyn ja robotiikkaan.

Kallon mukaan sijoittajien huomio on silti siirtynyt Teslan pitkän aikavälin mahdollisuuksiin.

Analyytikko mainitsi useita tärkeitä perustekijöitä suosituksen noston taustalla: esimerkiksi Tesla Optimus -humanoidirobotin lähestyvän esittelyn, yhtiön robottitaksitoiminnan laajentumisen Yhdysvalloissa ja suunnitelmat tuoda markkinoille edullisempia autoja.

Optimus on Teslan kehittämä humanoidirobotti, joka on suunniteltu muistuttamaan ihmiskehoa ja kykenemään monipuolisiin arjen sekä teollisuuden tehtäviin. Se on noin 170 senttimetriä pitkä, painaa noin 57 kiloa, ja pystyy liikkumaan, tasapainottelemaan ja käsittelemään esineitä ihmismäisesti.

Tesla julkisti syyskuussa Elon Muskin miljardiluokan palkkiopaketin, jossa toimitusjohtajan palkkio sidotaan kunnianhimoisiin operatiivisiin tavoitteisiin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Paketin tavoitteisiin kuuluvat 20 miljoonaa auton vuosittaiset toimitukset, miljoona toiminnassa olevaa robottitaksia, miljoona toimitettua Optimus-robottia ja 400 miljardin dollarin oikaistu käyttökate.

Jos Tesla saavuttaa nämä minimiehdot vuoteen 2035 mennessä, yhtiön markkina-arvo voisi ylittää 5,5 biljoonaa dollaria, Bairdin analyysissa arvioidaan. Se merkitsisi noin 1 400 dollarin osakekohtaista hintaa laimennus huomioiden.

Optimistisemmassa skenaariossa, jossa Tesla tuplaisi tavoitteet, Kallo arvioi osakekurssin voivan nousta jopa 3 000 dollariin vuoteen 2035 mennessä.

Tällä hetkellä Teslan osake noteerataan 426 dollarin hintaan, joten osakkeen nousupotentiaali on Kallon analyysin perusteella huima.

Teslan osake on ollut viime kuukaudet nosteessa. Puolessa vuodessa osake on kivunnut jo 80 prosenttia. Osakeralli on jatkunut viime viikkojen aikana.

Erityisen voimakas kurssinousu nähtiin sen jälkeen, kun Elon Muskin yhden miljardin dollarin osakeosto tuli julki syyskuun puolivälissä. Kyseessä on hänen suurin henkilökohtainen sijoituksensa yhtiöön sitten helmikuun 2020.

Vaikka Bairdin nosto määrittää Wall Streetin korkeimman tavoitehinnan, analyytikkoyhteisössä Teslan näkemys on edelleen kaksijakoinen. Osakkeen konsensussuositus 41 analyytikon perusteella on ”pidä”. Näistä 19 on ostosuositusta, 13 pidä-suositusta ja yhdeksän myyntisuositusta.

Keskimääräinen Wall Streetin Teslan osakkeen tavoitehinta on 318 dollaria, eli useimmat analyytikot näkevät nykyhinnoissa laskupotentiaalia.

Goldman Sachsin analyytikko Mark Delaney antoi lisätukea nostamalla kolmannen vuosineljänneksen Teslan sähköautojen toimitusarvionsa 455 000 autoon aiemmasta 430 000 autosta, mikä ylittää konsensusennusteen 439 000 ajoneuvoa. Parantunut näkymä selittyy osin sillä, että asiakkaat kiirehtivät ostamaan sähköautoja ennen kuin 7 500 dollarin valtion veroetu Yhdysvalloissa lakkasi syyskuun lopussa.

Tesla kohtaa kuitenkin edelleen haasteita muutoksessaan. Yhtiö menetti hiljattain Ashish Kumarin (Optimus-robotiikan tekoälykehityksen vetäjä), joka siirtyi Meta-yhtiön palvelukseen tutkijaksi. Tämä tapahtui vain viikkoja sen jälkeen, kun Musk oli arvioinut Optimuksen muodostavan jatkossa jopa 80 prosenttia Teslan arvosta.

Muskin tavoitteena on tehdä Teslasta 25 biljoonan dollarin arvoinen yhtiö vuoteen 2050 mennessä, mikä perustuu Optimus-robottien massatuotantoon. Suunnitelmissa yksittäisen robotin hinta asettuu 20 000–30 000 dollarin välille.

Tesla aikoo hyödyntää Optimusta aluksi omien tehtaiden kokoonpanotöissä, mutta robottia kaavaillaan myöhemmin myös muun muassa teollisuuteen, logistiikkaan, terveydenhuoltoon ja kotitalouskäyttöön.

Kallo myöntää, että yhtiön lyhyen aikavälin fundamentit tulevat olemaan heikkoja, koska Teslan autotoimitusten ennustetaan taas laskevan vuonna 2025. Hän kuitenkin painotti yhtiön asemaa fyysisen tekoälyn johtajana.

Robottitaksien ja humanoidirobottien miljardien markkinoilla voisi toteutua kehitys, joka muuttaa Teslan arvostuskertoimet pysyvästi pois perinteisestä autoteollisuudesta, hän arvioi.