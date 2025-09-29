Analyytikot nostavat kilvan Teslan tavoitehintoja

Tesla-osakekurssi on noussut korkeammalle kuin kertaakaan tänä vuonna. Viimeksi sähköautovalmistajan osake hinnoiteltiin näin korkealle viime joulukuussa. Viimeisen kuuden kuukauden aikana osake on kirinyt lähes 70 prosenttia.

Perjantaina Teslan osake nousi yli neljä prosenttia, kun Useat Wall Street -analyytikot nostivat tavoitehintojaan laajalla rintamalla. Lisäksi useat analyysitalot kasvattivat merkittävästi kolmannen neljänneksen toimitusennusteitaan odotettaessa sähköautovalmistajan raporttia lokakuun alussa.

Wedbush Securities asetti uuden korkeimman tavoitehinnan 600 dollariin, kun aiempi tavoitehinta oli 500 dollaria. Mizuho puolestaan nosti oman tavoitehintansa 375 dollarista 450 dollariin. Deutsche Bank kasvatti tavoitehintaansa 345 dollarista 435 dollariin ja Baird nosti Teslan suosituksensa tasolle lisää 548 dollarin tavoitehinnalla.

Myös kolmannen vuosineljänneksen Teslan autojen toimitusennusteita on nostettu.

UBS teki dramaattisimman muutoksen, nostamalla kolmannen vuosineljänneksen toimitusennusteensa 431 000 ajoneuvosta 475 000 ajoneuvoon. Syynä ovat vahvat toimitusluvut Yhdysvalloissa, kun Tesla ja kuluttajat hyödyntävät vielä voimassa olevaa 7 500 dollarin IRA-sähköautoverohyvitystä ennen sen umpeutumista syyskuun 2025 lopussa.

Wolfe Research odottaa toimitusten asettuvan 465 000–470 000 yksikköön, mikä tarkoittaisi 22 prosentin nousua toiseen vuosineljännekseen verrattuna ja selvästi konsensusennusteen 445 000 yläpuolella.

Deutsche Bankin analyytikko Edison Yu ennustaa 461 500 toimitettua ajoneuvoa, mikä on vuodentakaiseen nähden lähes samalla tasolla, mutta huhti-kesäkuuhun verrattuna se tarkoittaisi noin 20 prosentin toimitusten kasvua.

Optimistisia näkymiä siivittävät kiihtyneet Yhdysvaltojen ostot ennen 7 500 dollarin veroedun päättymistä ja Model Y L -lanseerauksen vahva myötätuuli Kiinassa.

RBC Capital Markets arvioi, että Kiinan toimitusten odotetaan nousevan lähes 30 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, kun säännösmuutokset rasittavat paikallisia kilpailijoita ja hyödyttävät Teslan asemaa.

Tesla on yhä enemmän tekoälyfirma

Toimitusodotusten lisäksi analyytikot katsovat Teslaa yhä useammin tekoälynäkökulmasta perinteisten autoteollisuuden mittarien sijaan.

Wedbushin Dan Ives totea että yhtiö siirtyy nyt ”tekoälyvetoisen arvostuksen” aikakauteen, ja arvioi tekoäly- ja autonomisen liiketoiminnan mahdollisuuksien olevan Teslalle vähintään biljoonan dollarin arvoiset.

”Musk ohjaa Teslaa kasvu-uran seuraavaan vaiheeseen ’sodan ajan toimitusjohtajana’,” Ives kirjoittaa sijoittajakirjeessään ja ennakoi robottaksien käyttöönoton yli 30 yhdysvaltalaiseen kaupunkiin vuoden sisällä.

Wedbushin optimistisessa ”Bull case” -skenaariossa Teslan markkina-arvon odotetaan nousevan kahteen biljoonaan dollariin alkuvuoteen 2026 mennessä ja kolmeen biljoonaan vuoden loppuun mennessä.

Bairdin analyytikko Ben Kallo painottaa puolestaan Teslan asemaa niin sanotussa ”fyysisessä tekoälyssä”, joka kattaa itsestään ajavat autot, humanoidirobotit ja energian varastointijärjestelmät.

Yhtiön skenaarioanalyysin mukaan Teslan arvostus voi nousta yli 5,5 biljoonaan dollariin vuoteen 2035 mennessä, mikä tarkoittaa Se merkitsisi noin 1 400 dollarin osakekohtaista hintaa laimennus huomioiden.

Tällä hetkellä Teslan osake noteerataan 440 dollarin hintaan, joten osakkeen nousupotentiaali on Kallon analyysin perusteella huima.

Kaikkein optimistisimmassa Bairdin skenaariossa Teslan arvo voisi olla jopa huimat 12 biljoonaa dollaria.

Optimus-roboteilla iso rooli Teslan kasvusuunnitelmissa

Kallo mainitsi useita tärkeitä perustekijöitä suosituksen noston taustalla: esimerkiksi Tesla Optimus -humanoidirobotin lähestyvän esittelyn, yhtiön robottitaksitoiminnan laajentumisen Yhdysvalloissa ja suunnitelmat tuoda markkinoille edullisempia autoja.

Optimus on Teslan kehittämä humanoidirobotti, joka on suunniteltu muistuttamaan ihmiskehoa ja kykenemään monipuolisiin arjen sekä teollisuuden tehtäviin. Se on noin 170 senttimetriä pitkä, painaa noin 57 kiloa, ja pystyy liikkumaan, tasapainottelemaan ja käsittelemään esineitä ihmismäisesti.

Tesla julkisti syyskuussa Elon Muskin miljardiluokan palkkiopaketin, jossa toimitusjohtajan palkkio sidotaan kunnianhimoisiin operatiivisiin tavoitteisiin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Paketin tavoitteisiin kuuluvat 20 miljoonaa auton vuosittaiset toimitukset, miljoona toiminnassa olevaa robottitaksia, miljoona toimitettua Optimus-robottia ja 400 miljardin dollarin oikaistu käyttökate.

Muskin tavoitteena on tehdä Teslasta 25 biljoonan dollarin arvoinen yhtiö vuoteen 2050 mennessä, mikä perustuu Optimus-robottien massatuotantoon. Suunnitelmissa yksittäisen robotin hinta asettuu 20 000–30 000 dollarin välille.

Tesla aikoo hyödyntää Optimusta aluksi omien tehtaiden kokoonpanotöissä, mutta robottia kaavaillaan myöhemmin myös muun muassa teollisuuteen, logistiikkaan, terveydenhuoltoon ja kotitalouskäyttöön.