Kuluttaja-asiamies puuttui Elisan laajakaistan irtisanomisen käytäntöihin

Kuluttaja-asiamies on havainnut teleoperaattori Elisan irtisanomiskäytännöissä useita ongelmia.

Yhtiö oli muun muassa poistanut sähköisen irtisanomiskanavan (OmaElisa) käytöstä eikä Elisan verkkosivuilla ollut helposti löydettävissä muitakaan keinoja irtisanoa laajakaistapalvelu netin kautta, esimerkiksi sähköisellä yhteydenottolomakkeella.

Elisa ei myöskään ohjeistanut asiakkaita riittävästi kirjallisen irtisanomisen tekemisessä. Monille palvelun käyttäjille syntyi sellainen kuva, että irtisanominen onnistuu ainoastaan soittamalla tai myymälässä

Kuluttaja-asiamies muistuttaa, että toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanominen on yksi kuluttajan keskeisimmistä oikeuksista.

Laajakaistapalvelut kuuluvat niin sanottuihin välttämättömyyspalveluihin, joiden kohdalla on erityisen tärkeää, että kuluttajat voivat irtisanoa sopimuksensa ja halutessaan vaihtaa palvelun tarjoajaa vaivattomasti käyttäen helposti löydettäviä ja nopeita yhteydenottokanavia.

”Laajakaista pitää voida irtisanoa sekä sähköisesti että puhelimitse, jotta erilaiset kuluttajaryhmät pystyvät käyttämään oikeuksiaan sujuvasti. Irtisanomisen pitää olla yhtä helppoa kuin sopimuksen tekeminen ja sen on onnistuttava vähintään niissä kanavissa, joissa sopimus on mahdollista solmia”, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Yrityksen on tarjottava ymmärrettävää ja kattavaa ohjeistusta siihen, miten irtisanominen tehdään ja missä kanavissa se on mahdollista. Siten kuluttajat voivat käyttää lakisääteisiä oikeuksiaan ja valita omia tarpeita vastaavan irtisanomiskanavan.

Kuluttajien yhteydenottojen ja Elisan toimittamien puheluäänitteiden perusteella kuluttajiin oli kohdistettu myös markkinointia irtisanomispuhelun aikana. Irtisanomisen syytä oli tiedusteltu tai jopa kyseenalaistettu.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan irtisanomispuhelun aikana kuluttajan irtisanomistahto on asetettava etusijalle. Sopimuksen irtisanomisen perusteita ei saa kyseenalaistaa.

”Kun kuluttaja soittaa irtisanoakseen palvelun, hänen päätöstään ei saa kyseenalaistaa. Kuluttajalle pitää olla täysin vapaaehtoista kertoa irtisanomisen syystä tai antaa yritykselle palautetta. Palveluita saa ryhtyä markkinoimaan vain, jos on saanut siihen kuluttajalta irtisanomispuhelun aikana luvan”, Väänänen toteaaa.

Elisa on luvannut korjata irtisanomiskäytäntöjään kuluttaja-asiamiehen vaatimalla tavalla.

Elisa ei ole ainoa teleoperaattori, jonka irtisanomiskäytännöissä on ollut puutteita. Kuluttaja-asiamies on lähestynyt myös DNA:ta ja pyytänyt selvitystä sen irtisanomiskäytännöistä.