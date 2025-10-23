Elisa hakee massiivisia säästöjä

Teleoperaattori Elisa käynnistää muutosohjelman toimintojen yksinkertaistamiseksi ja tuottavuuden lisäämiseksi nopeampaan kannattavaan kasvuun tähtäävän strategian mukaisesti. Uusi strategia esiteltiin pääomamarkkinapäivänä maaliskuussa 2025.

Muutosohjelman tavoitteena on saavuttaa vuosittaiset noin 40 miljoonan euron kustannussäästöt ja suurimman osan sen vaikutuksista arvioidaan alkavan vuoden 2026 ensimmäisestä vuosineljänneksestä.

”Ohjelma on suunniteltu vauhdittamaan kasvustrategiamme toteutusta sekä lisäämään toimintamme ketteryyttä ja nopeutta. Samalla ryhdymme määrätietoisiin toimiin kilpailukykymme parantamiseksi nykyisessä markkinaympäristössä. Näillä toimilla varmistamme, että saavutamme keskipitkän aikavälin liikevaihto- ja käyttökatetavoitteemme,” toteaa Elisan toimitusjohtaja Topi Manner yhtiön tiedotteessa.

Osana muutosohjelmaa yhtioö suunnittelee organisaation yksinkertaistamista ja prosessien tehostamista, mikä voi johtaa henkilöstövähennyksiin. Lisäksi muutosohjelma sisältää ulkoistettujen palveluiden vähentämistä ja hankintojen tehostamista.

Muutosneuvottelut käynnistetään Suomessa ja vastaavat prosessit muissa toimintamaissa paikallisten käytäntöjen mukaisesti. Suunnitellut muutokset voivat johtaa enintään 450 työpaikan vähennykseen, joista enintään 400 Suomessa. Muutosneuvottelujen arvioidaan päättyvän vuoden loppuun mennessä.

Teleoperaattori julkisti myös kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa viisi prosenttia vertailukaudesta 561 miljoonaan euroon. Liikevoitto kasvoi kuitenkin vain hiukan, vertailukauden 136 miljoonasta eurosta 139 miljoonaan euroon.

Analyytikoiden konsensus odotti 562 miljoonan euron liikevaihtoa ja 132 miljoonan euron liikevoittoa, joten tuttuun tapaan Elisan tulosraportti ei tuottanut yllätyksiä.

Elisan kasvua vauhdittivat mobiilipalvelujen ja kansainvälisten ohjelmistopalvelujen liikevaihdon vahva kehitys sekä kiinteän verkon palvelujen liikevaihdon kääntyminen kasvuun vuosineljänneksen aikana, Manner kertoo.

Vertailukelpoinen kassavirta kasvoi 12 prosenttia. Sen kasvua vauhdittivat käyttökatteen kasvu, nettokäyttöpääoman positiivinen muutos ja kurinalaiset käyttöomaisuusinvestoinnit.

Kilpailutilanne on kireä

Toimitusjohtajan mukaan kolmannen vuosineljänneksen aikana kilpailu Suomen kuluttajamobiilimarkkinoilla kiristyi etenkin alempien nopeusluokkien 4G-liittymien osalta, mikä johti vaihtuvuuden kasvuun.

Mobiilipalvelujen liikevaihto kasvoi kuitenkin 3,3 prosenttia. Elisan vakaata kasvua tukivat 5G-lisämyynti sekä päivitetty tietoturvaominaisuuksien tarjooma.

”Kiinteän verkon palvelujen liikevaihdon kasvu johtui yritysverkkopalvelujen lisääntyneestä kysynnästä sekä valokuitulaajakaistaliittymien jatkuvasta vahvasta kasvusta. Kansainvälisissä ohjelmistopalveluissa kasvua vauhdittivat yrityskaupat, vaikka tariffeihin liittyvät epävarmuustekijät ovatkin aiheuttaneet viivästyksiä asiakasprojekteissa”, Manner kertoo.

Yritysasiakkaiden keskuudessa kyberturvallisuuspalvelujen kysyntä jatkuu vahvana, toimitusjohtaja kertoo. Kesko valitsi Elisan kyberturvallisuus- ja toimintavarmuuspalvelujen kumppanikseen Suomessa, Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Puolassa.

Lähiajan näkymissä kasvu vaatimatonta

Elisan mukaan yleiseen taloudelliseen kehitykseen liittyy monia epävarmuustekijöitä, ja Suomen talouden kasvun yhtiö odottaa jäävän heikoksi. Erityisesti Venäjän Ukrainan sotaan ja muihin geopoliittisiin konflikteihin liittyvä epävarmuus jatkuu.

Maailmanlaajuisten toimitusketjujen haasteet voivat aiheuttaa epävarmuutta määrien ja hintojen suhteen. Kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä, Elisa uskoo.

Koko vuoden liikevaihdon teleoperaattori odottaa olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuonna 2024.

Mobiiliin, digitaalisten ja ohjelmistopalveluiden Elisa odottaa kasvattavan liikevaihtoa. Koko vuoden vertailukelpoisen käyttökatteen yhtiö arvioi olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuonna 2024.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Lisäksi yhtiön jatkuvat laadun parantamistoimenpiteet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan liikevaihdon pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun sekä kotimaisiin digitaalisiin ja kansainvälisiin ohjelmistopalveluihin.

