Kuluttaja-asiamies vie Elisan markkinaoikeuteen kännykkäkampanjan vuoksi

Kuluttaja-asiamiehen mukaan Elisan Etuhinta-kampanjan puhelintarjousten yhteydessä ei ilmoitettu lain vaatimaa 30 päivän alinta hintaa. Kuluttaja-asiamies vaatii menettelylle kieltoa 200 000 euron sakon uhalla.

Elisan mukaan Etuhinta-kampanjassa ei ole kyse hinnanalennusilmoituksesta, vaan hinnoitteluista kanta-asiakkaille. Tämän takia yhtiö ei ole noudattanut kuluttajansuojalain vaatimusta, jonka mukaan hinnanalennuksissa on ilmoitettava alin hinta, jolla tavaraa on myyty edeltävän 30 päivän aikana.

Elisan ”Let’s Etuillaan” -mainos antoi ymmärtää, että kanta-asiakkaat saavat ostaa matkapuhelimen edullisemmin etuhinnalla. Etuhinnan yhteydessä ilmoitettiin suluissa korkeampi, niin sanottu normaalihinta, joka oli voimassa muille kuin kanta-asiakkaille.

Kuluttaja sai hyödynnettyä halvemman hinnan kirjautumalla tai luomalla tunnukset Elisan verkkokaupassa. Tämä oli kaikille kuluttajille mahdollista ilman sitoumuksia tai aiempaa asiakkuutta.

Koska etuhintaa markkinoitiin käytännössä kaikille kuluttajille ja se oli kenen tahansa hyödynnettävissä, kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan kyse ei ollut kohdennetusta kanta-asiakasmarkkinoinnista, jossa 30 päivän alimman hinnan voi jättää ilmoittamatta.

”Lainsäädännön tarkoitus on lisätä hintojen avoimuutta ja parantaa kuluttajien mahdollisuutta arvioida tarjousten edullisuutta. Sääntöjä ei voi kiertää naamioimalla hinnanalennuksia kanta-asiakasmarkkinoinniksi. Tällaiset kampanjat koettelevat alennusten uskottavuutta”, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Asialla on yksittäistapausta laajempi merkitys, sillä markkinaoikeus ei ole aiemmin arvioinut vastaavanlaista markkinointia kuluttaja-asiamiehen hakemuksesta.

Kuluttaja-asiamies on vienyt Elisan markkinaoikeuteen myös muista alennuskampanjoista ja 30 päivän säännön rikkomisesta.

Markkinaoikeus on määrännyt helmikuussa 2026 uhkasakolla tehostetun kiellon Elisan Haukatut hinnat ja Black Friday –kampanjoiden lainvastaisuudesta. Markkinaoikeus kielsi Elisaa toteuttamasta alennusmarkkinointia ilman että alennettujen hintojen yhteydessä ilmoitetaan selkeästi lain vaatima 30 päivän alin hinta.

Vaatimus ilmoittaa 30 päivän alin hinta tuli kuluttajansuojalakiin vuoden 2023 alussa. Vaatimuksen mukaan tavaroiden alennusmarkkinoinnissa on pakko kertoa, mikä on ollut tuotteen alin myyntihinta edeltäneiden 30 päivän aikana ennen alennusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun yritys mainostaa alea, sen on samalla ilmoitettava se alin aiempi hinta, jolla samaa tavaraa on markkinoitu viimeisen 30 päivän aikana. Alennusprosentti tai “normaalihinta” ei saa perustua korkeampaan, hetkellisesti korotettuun hintaan.

Säännös koskee elinkeinonharjoittajan kuluttajille suunnattua tavaramyyntiä, eli tyypillisesti kauppojen alekampanjoita, tarjouksia ja hintavertailuja, ja sen tavoitteena on estää näennäisalennukset sekä helpottaa kuluttajan mahdollisuuksia arvioida, onko “ale” oikea vai keinotekoinen.

Alin hinta on ilmoitettava selkeästi ja näkyvästi hinnanalennusta koskevan viestin yhteydessä – sitä ei saa piilottaa pienellä tekstillä tai linkkien taakse niin, että kuluttajan pitäisi erikseen etsiä olennaista hintatietoa.