Talenom uudistuu – tuore ohjelmistokonsepti luo merkittävää kasvupotentiaalia

Talenom on tunnettu laadukkaista ja tehokkaista tilitoimistopalveluistaan, mutta nyt yhtiö on kääntänyt fokustaan vielä aiempaa vahvemmin kohti ohjelmistoliiketoimintaa. Vuoden 2025 alussa Talenom eriytti ohjelmistoliiketoiminnan omaksi kokonaisuudekseen ja nyt lanseerattu Easor -ohjelmistokonsepti tulee toimimaan tämän liiketoiminnan keihäänkärkenä.

Easor on Talenomin pitkän ohjelmistokehityksen tulos. Talenom Online -nimellä aiemmin tunnetun ohjelmiston takana on yli 20 vuotta pitkäjänteistä työtä, tavoitteena kehittää helppokäyttöinen ja tehokas kirjanpitosovellus.

Pelkästään viimeisen viiden vuoden aikana ohjelmiston kehittämiseen ja paranteluun on investoitu yhtiön mukaan yli 60 milj. euroa. Ohjelmisto on jo tällä hetkellä käytössä yli 12 000:lla pk-yrityksellä kolmessa eri maassa ja käyttäjämäärä on ylittänyt 60 000:n rajan.

Itse ohjelmisto ei lanseerauksessa juurikaan brändiuudistusta lukuunottamatta muutu. Merkittävin anti Easor -ohjelmistokonseptin lanseerauksessa olikin se, että aiemmin vain Talenomin asiakkaiden käytössä ollutta ohjelmistoa tullaan myymään laajasti myös muille tilitoimistoille. Lisäksi ohjelmistoa tullaan tarjoamaan yksittäisten yritysten ja talousosastojen käyttöön.

Easor App. Kuva: Talenom Oyj.

Easorilla vakuuttavat ensiaskeleet

Easorin pilotointivaihe on onnistunut Talenomin mukaan erinomaisesti, jopa odotuksia paremmin. Myynti tulee käynnistymään laajasti niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Yhtiön mukaan sen verkostossa on jo yli 50 tilitoimistoa, jotka käyttävät Easoria asiakkaidensa kanssa.

Talenomin mukaan Easor vastaa kattavasti sekä yrittäjien että tilitoimistojen arjen tarpeisiin. Se yhdistää käyttäjäystävälliset työkalut ja pitkälle automatisoidut prosessit, tarjoten selkeä hyötyä molemmille käyttäjäryhmille. Ratkaisu soveltuu laajasti eri toimialoille ja integroitavuutensa ansiosta se skaalautuu helposti erilaisiin käyttötarpeisiin.

Uusi ohjelmistokonsepti ja sen myynti onnistuessaan kääntää Talenomin kurssia kohti kansainvälistä B2B SaaS -kasvua. Tämä voi osoittautua potentiaaliseksi käännekohdaksi myös osakkeen arvonmuodostuksen näkökulmasta.

Vankalta pohjalta kohti tulevaa

Vuonna 1972 perustettu Talenom on vakiinnuttanut asemansa suomalaisena tilitoimistotoimialan edelläkävijänä ja yhtiö on kasvanut vuosikymmenten saatossa niin orgaanisesti kuin yritysostoin yhdeksi maan johtavaksi taloushallinnon palveluntarjoajaksi.

Talenom on tunnettu erityisesti pk-yrityksille suunnatuista automatisoiduista ja tehokkaista kirjanpitoratkaisuista, joissa yhdistyy laadukas asiakaspalvelu ja teknologian tuomat edut. Vakiintunut asiakaspohja tarjoaa suoran kanavan ohjelmistopalvelun pilotointiin ja myyntiin, mikä vähentää uuden liiketoimintamallin riskejä.

Viime vuosina Talenom on panostanut voimakkaasti kansainväliseen kasvuun laajentamalla toimintaansa Espanjaan, Ruotsiin ja Italiaan. Tämä on monipuolistanut yhtiön tulonlähteitä ja vahvistanut sen asemaa Euroopan kiristyvässä kilpailukentässä.

Kansainvälistyminen onkin toden teolla testannut Talenomin kykyä skaalata toimintamalliaan uusille markkinoille, mikä luo pohjaa myös tuoreen ohjelmistoliiketoiminnan kansainväliselle myynnille.

Merkkejä käänteestä parempaan

Talenomin liikevaihto kasvoi vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä 4,9 prosenttia ja oli 35,7 miljoonaa euroa, kun analyytiikoiden konsensusennuste oli 34,0 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 4,7 miljoonaan euroon, ennusteen ollessa 3,8 miljoonaa euroa. Yhtiö raportoi ensimmäistä kertaa erikseen ohjelmisto- ja tilitoimistoliiketoiminnan luvut. Tilitoimistoliiketoiminnan liikevaihto oli 28,8 miljoonaa euroa ja ohjelmistoliiketoiminnan 6,9 miljoonaa euroa.

Suomen markkinalla nähtiin kasvua, kun taas Ruotsissa liikevaihto laski ja Espanjassa se pysyi edellisvuoden tasolla. Konsernin käyttökate oli 10,7 miljoonaa euroa. Poistojen kasvu hidasti liikevoiton kehitystä.

Talenom piti koko vuoden ohjeistuksensa ennallaan. Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan 130-140 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 36-42 miljoonaa euroa.

Ohjelmistokonseptin menestyksen avaimet

Easor -ohjelmiston vahvuudet perustuvat Talenomin mukaan etenkin sen käyttöliittymän helppouteen ja tehokkuuteen. Easor on Talenomin itsensä kehittämä ja tämä tilitoimisto- ja kirjanpitoalan ammattilaisten kädenjälki näkyy etenkin ohjelmiston käytettävyydessä. Tätä kuvastaa myös Easor -ohjelmiston nimen alkuperä: ”Easy Advisor”.

Ohjelmistokonsepti koostuu kahdesta käyttöliittymästä, jotka ovat kirjanpitäjän/tilitoimiston käytössä oleva Easor Accounting sekä erillinen loppuasiakkaan käyttöliittymä Easor App. Kahden erillisen käyttöliittymän malli mahdollistaa ohjelmiston käytettävyyden ja helppouden optimoinnin kummankin käyttäjäryhmän omiin tarpeisiin.

Ohjelmiston automaatio on erittäin korkealla tasolla. Talenomin mukaan tekoälyn ja erikseen määriteltävien sääntöparametrien avulla ohjelmiston automaatio voidaan nostaa jopa 90 prosenttiin. Tämä tehostaa huomattavasti kirjanpitäjän ajankäyttöä.

Easoriin on lisäksi integroitu todella kattava määrä erilaisia Talenomin kumppaneiden tarjoamia lisäpalveluita, sovelluksia ja työkaluja. Ohjelmisto koostaakin kaikki tarvittavat työkalut yhdeksi paketiksi yhdelle alustalle.

Easor App. Kuva: Talenom Oyj.

Easor -ohjelmistolla on Suomen markkinalla kolme selkeää isointa kilpailijaa: Netvisor, Procountor sekä Fennoa. Talenomin mukaan Easorin merkittävimmät kilpailuedut ovat erillinen asiakaskäyttöliittymä, houkutteleva hinnoittelu (merkittävästi pääkilpailijoita edullisempi), Talenomin tarjoamat kasvun kanavat sekä Easorin tarjoama asiakkaiden onboardaus, kattavan aukioloajan asiakaspalvelu ja kattavat integraatiot muihin järjestelmiin.

Lisäksi yhtiö painottaa ammattilaisilta ammattilaisille -näkökulmaa eli sitä, että ohjelmisto on kirjanpitäjien itsensä suunnittelema ja rakentama.

Easor -konseptilla merkittävä taloudellinen vaikutus

Easor -ohjelmiston lanseeraus ei ole ainoastaan strateginen uudistus, vaan myös taloudellisesti merkittävä avaus Talenomille.

Ohjelmistoliiketoiminnan vuotuinen liikevaihto Suomessa on yhtiön mukaan jo yli 20 miljoonaa euroa, ja kansainvälistä myyntiä tullaan kasvattamaan myös yhtiön muilla markkinoilla Ruotsissa, Espanjassa ja Italiassa.

Uusi liiketoimintamalli perustuu korkeakatteiseen, jatkuvalaskutteiseen SaaS-malliin, joka parantaa yhtiön skaalautuvuutta, kannattavuutta ja kassavirran ennustettavuutta.

Ohjelmistoliiketoiminta tarjoaa Talenomille mahdollisuuden rakentaa pitkällä aikavälillä uudenlainen tulonmuodostuksen rakenteen. Kun suurimmat ohjelmiston kehitysinvestoinnit on jo tehty, kasvu ei vaadi yhtä paljon uusia resursseja kuin perinteinen tilitoimistoliiketoiminta. Tämä tekee liiketoiminnasta kustannustehokkaampaa ja kasvattaa operatiivista vipuvaikutusta.

Kasvavan ohjelmistoliiketoiminnan myötä myös konsernin liikevaihtorakenne muuttuu. Ohjelmistomyynti kasvattaa teknologiapohjaisen ansaintamallin osuutta ja vahvistaa Talenomin asemaa taloushallinnon teknologiatoimijana.

Onnistuessaan uusi konsepti voi pitkällä aikavälillä toimia Talenomille korkeakatteisena kasvumoottorina ja muuttaa näin myös näkökulmaa osakkeen arvonmuodostukseen.

Liiketoimintarakenteen muutoksen myötä nykyistä korkeammat arvostuskertoimet voivat olla hyvin perusteltuja, kun otetaan huomioon ohjelmiston myynnin aikaansaaman SaaS-liiketoiminnan kannattavuus ja skaalautuvuus.

Talenomin osake – sijoittajan näkökulma

Talenomin osakkeen kehitys on ollut viime vuosina mollivoittoista. Osake on laskenut syksyn 2021 kurssihuipusta ja 16,4 eurosta aina nykyisen 3,9 euron osakehinnan tasolle.

Yli 75 prosentin kurssilaskun takana on ollut useita syitä eikä yleinen markkinatilannekaan ole suosinut osakkeen menoa. Kasvun hidastuminen kansainvälistymisestä huolimatta ja kannattavuuden heikkeneminen huippuvuosista ovat heijastuneet suoraan osakekurssiin.

Lyhyellä tähtäimellä Talenomin osakkeen momentti on kuitenkin kääntynyt positiiviseen ja osake on kääntymässä nousutrendiin.

Keskeisimpiä kipukohtia viime vuosien haastavan ajanjakson takana ovat olleet:

Ruotsin markkinoiden kehitys: Omien ohjelmistojen käyttöönotto ja integraatioprojektit ovat rasittaneet kannattavuutta. Myös asiakaspoistuma on ollut merkittävää.

Makrotalouden yleinen heikkous ja taantuma Pohjoismaissa on heijastunut Talenomin asiakkaiden liiketoimintaan, mikä on näkynyt myös Talenomin taloudellisten lukujen kehityksessä.

Talenomin tekemät useat yritysostot ja laajat investoinnit ovat nostaneet yhtiön poistotason määrää ja rasittaneet näin lyhyen aikavälin kannattavuutta.

Talenom on kuitenkin ryhtynyt toimiin tilanteen ja etenkin kannattavuuden parantamiseksi. Yhtiö muun muassa toteutti muutosneuvottelut syksyllä 2024, joiden odotetaan tuovan yli kahden miljoonan euron säästöt vuoden 2025 aikana.

Aiemmat toimenpiteet yhdistettynä uuden Easor -ohjelmistokonseptin lanseeraukseen luovat yhtiölle mahdollisuuden käänteelle selvästi parempaan. Analyytikot näkevätkin osakkeessa vahvaa potentiaalia pitkällä aikavälillä.

Osakkeen arvostus on nykyinen tulostaso huomioiden hieman koholla. Talenomin P/E-luku vuoden 2025 tulosennusteella on 27,1x.

Tulevan tuloskasvun ennakoidaan kuitenkin olevan hyvin vahvaa. Seuraavan kolmen vuoden vuotuisen EPS-kasvun ennuste on 25,0 prosenttia, ja tämä tekee arvostuksesta huomattavasti maltillisemman lähivuosien ennusteilla. Vuoden 2026 tulosennusteella laskettuna P/E-luku onkin 15,5x, joka on kasvuosakkeelle edullinen.

Sijoittajan kannalta huomionarvoista on myös se, että Talenomin osake tarjoaa nykyisellä kurssitasolla houkuttelevaa 5,5 prosentin ennustettua osinkotuottoa, joka myös on kasvuosakkeelle erittäin houkutteleva taso. Osinko luo sijoittajalle turvaa yhtiön kansainvälistymisen ja uuden ohjelmistokonseptin tarjoaman vahvan kasvupotentiaalin oheen.

Sijoittajan näkökulmasta Talenomin osakkeen houkuttelevuus riippuu nyt entistä enemmän ohjelmistoliiketoiminnan tulevasta kasvuvauhdista ja sen kannattavuudesta.

Perinteinen tilitoimistoliiketoiminta tarjoaa edelleen vakaan pohjan luoden vahvaa kassavirtaa ja osinkotuottoa, mutta osakkeen arvonmuodostuksen painopiste siirtyy entistä enemmän teknologia- ja kasvupainotteiseen suuntaan. Tämä tekee Talenomista erityisen kiinnostavan sijoittajalle, joka etsii yhdistelmää vakaasta kassavirrasta ja mahdollisesta huomattavasta SaaS-liiketoiminnan luomasta arvonnoususta.

