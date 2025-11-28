Strategi: Osakepainoa ylös – kaksi tekijää tukee nousua

Maailman osakemarkkinat ovat nousseet yli 30 prosenttia huhtikuun tullipelon jälkeen, mutta marraskuun alussa nähtiin pieni korjausliike huipuista. Tosin esimerkiksi Yhdysvalloissa osakeindeksit ovat jo kääntyneet nousuun, ja esimerkiksi S&P 500 on marraskuun osalta enää vain 0,4 prosenttia miinuksella.
OP käytti tilaisuuden hyväkseen ja kasvatti osakepainoa salkuissaan.
”Lasku oli terve merkki markkinoiden dynamiikasta, ei pysyvä suunnanmuutos. Alamäki oli ennemminkin mahdollisuus lisätä osakeylipainoa”, OP Pohjolan päästrategi Lippo Suominen toteaa.
Vaikka ajoittaista heiluntaa markkinoille tulisikin, vahva talous ja yritysten tuloskasvu tukevat osakkeita myös tulevaisuudessa, pankki uskoo.
Pienen notkahduksen taustalla vaikuttivat kolme tekijää: voittojen kotiutus vahvan nousun jälkeen, keskustelu mahdollisesta tekoälykuplasta sekä epävarmuus Yhdysvaltain korkojen laskuvauhdista, sanoo OP Pohjolan päästrategi Lippo Suominen.
Uskoa osakemarkkinoihin lisää esimerkiksi se, että Yhdysvalloissa kolmannen vuosineljänneksen tuloskauden yritysten tuloskasvu ylitti analyytikoiden odotukset ja oli 14 prosenttia. Samaa kasvuvauhtia odotetaan ensi vuonna, Suominen kertoo.
”Talouden vahvin lenkki ovat yritykset. Myös Euroopassa ja Suomessa yritysten tulokset ovat kääntymässä nousuun.”
Päästrategin mukaan nähty osakkeiden korjausliike on tasapainottanut arvostuksia. OP uskoo, että pohja on kunnossa osakkeiden nousun jatkumiselle kohti uutta vuotta.
”Kaikkiaan talouden indikaattorit ovat vakaat ja yritysten tulokset ylittävät odotukset, mikä luo uskoa osakemarkkinoihin”, lisää Suominen.
Osakkeiden lisäksi OP lisäsi kehittyvien maiden lainojen osuutta korkosalkuissa. Korkea korkotaso, keventynyt rahapolitiikka ja vakaantuneet talousnäkymät tukevat näitä sijoituksia. Lisäykset rahoitettiin vähentämällä hyvin menestyneiden IG-yrityslainojen painoa.